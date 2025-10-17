400 bác sĩ, chuyên gia y tế tham gia khóa đào tạo nâng cao kỹ năng từ chuyên gia Hàn Quốc

Không chỉ cập nhật chuyên môn trong lĩnh vực làm đẹp, các chuyên gia Hàn Quốc còn trao đổi kinh nghiệm, hướng dẫn các bác sĩ, chuyên gia y tế Việt Nam về kỹ thuật thẩm mỹ, tạo hình theo tiêu chuẩn quốc tế, từ đó nâng cao uy tín y học thẩm mỹ Việt Nam trên bản đồ khu vực…

Trong các ngày 1- 2/11/2025, tại TP. Hồ Chí Minh, sẽ diễn ra Hội nghị khoa học đào tạo kỹ năng nâng cao K-Beauty Hàn – Việt lần thứ nhất (K.A.T 2025).

Đây là sự kiện học thuật quốc tế quy mô lớn trong lĩnh vực thẩm mỹ da, tạo hình và công nghệ y học thẩm mỹ do Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc, Viện Phát triển Công nghiệp Y tế Hàn Quốc (KHIDI) và Thành phố Seongnam đồng chủ trì; phối hợp cùng Trung tâm Hỗ Trợ Đào tạo và Giáo dục Thiết bị Y tế Hàn Quốc tại Seongnam (SNIP, Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul Bundang, Quỹ Phát triển Công nghiệp Thiết bị Y tế Thông minh), Hiệp hội Công nghệ Thẩm mỹ Hàn Quốc (KBIT) và Bệnh viện Lê Văn Thịnh.

Theo kế hoạch, hội nghị khai mạc ngày 1/11 tại Khách sạn Rex Sài Gòn, các hoạt động đào tạo và trình diễn kỹ thuật diễn ra trong ngày 2/11 tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP.HCM), với sự tham gia của khoảng 400 bác sĩ, chuyên gia y tế và 13 diễn giả uy tín đến từ Hàn Quốc và Việt Nam.

K.A.T 2025 được thiết kế trở thành một cầu nối toàn diện giữa học thuật chuẩn mực quốc tế và thực hành lâm sàng hiện đại, kết hợp báo cáo chuyên đề, thảo luận khoa học, trình diễn kỹ thuật (demo, hands-on, phẫu thuật mô phỏng).

Sự kiện không chỉ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu và cập nhật chuyên môn trong lĩnh vực thẩm mỹ da, mà còn tạo điều kiện để các bác sĩ, chuyên gia Việt Nam giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp quốc tế về kỹ thuật tạo hình khuôn mặt, trẻ hóa làn da và các công nghệ làm đẹp an toàn.

Đặc biệt, hội nghị là dấu mốc quan trọng trong hợp tác chiến lược giữa Bệnh viện Lê Văn Thịnh và Hiệp hội Công nghệ Thẩm mỹ Hàn Quốc (KBIT) trên cơ sở biên bản ghi nhớ (MOU), hướng tới phát triển mạng lưới đào tạo – nghiên cứu – chuyển giao công nghệ thẩm mỹ theo tiêu chuẩn quốc tế, qua đó nâng cao uy tín của y học thẩm mỹ Việt Nam trên bản đồ khu vực.

Với quy mô tổ chức chuyên nghiệp, nội dung học thuật phong phú và sự góp mặt của các chuyên gia hàng đầu, K.A.T 2025 được kỳ vọng trở thành diễn đàn học thuật quốc tế thường niên, góp phần thúc đẩy hợp tác đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ trong thẩm mỹ Hàn – Việt. Sự kiện giúp đội ngũ y bác sĩ Việt Nam tiếp cận xu hướng K-Beauty tiên tiến, đồng thời khẳng định vai trò của y học thẩm mỹ Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế – hướng đến chuẩn mực an toàn, chuyên nghiệp và bền vững.

Hiện nay, thị trường thẩm mỹ Việt Nam được đánh giá là một trong những thị trường phát triển nhanh nhất khu vực Đông Nam Á, với tốc độ tăng trưởng bình quân 15–20% mỗi năm. Nhu cầu làm đẹp ngày càng đa dạng, từ chăm sóc da, trẻ hóa không xâm lấn cho đến phẫu thuật tạo hình, đã thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của các thương hiệu, nhà đầu tư và cơ sở đào tạo quốc tế. Trong khi đó, Hàn Quốc không chỉ là quốc gia dẫn đầu châu Á về công nghệ, tiêu chuẩn an toàn và tính sáng tạo trong y học thẩm mỹ, mà còn là trung tâm xuất khẩu xu hướng và nhân lực chất lượng cao cho toàn khu vực.

Mối quan hệ hợp tác giữa hai thị trường này được xem là bổ trợ và cộng hưởng. Việt Nam sở hữu tiềm năng thị trường lớn, dân số trẻ và nhu cầu thẩm mỹ ngày càng cao; Hàn Quốc lại có thế mạnh về công nghệ, kinh nghiệm đào tạo và thương hiệu quốc tế. Các hoạt động hợp tác như K.A.T 2025 chính là bước đi thực tế giúp kết nối nguồn lực, chuẩn hóa đào tạo và chuyển giao công nghệ, mở ra triển vọng hình thành chuỗi giá trị thẩm mỹ Hàn – Việt trong tương lai, hướng tới một ngành công nghiệp làm đẹp hiện đại, nhân văn và bền vững.