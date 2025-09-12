Thứ Sáu, 12/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

450 đại biểu chính thức dự Đại hội Đảng bộ TP. Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Ngô Anh Văn

12/09/2025, 16:02

Từ ngày 16-18/9/2025, Thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Phương châm Đại hội là: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh chủ trì họp báo. Ảnh: Ngô Anh Văn
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh chủ trì họp báo. Ảnh: Ngô Anh Văn

Sáng ngày 12/9, tại Thành ủy Đà Nẵng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh và Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Huỳnh Thị Thùy Dung đồng chủ trì buổi họp báo thông tin những nội dung liên quan đến công tác Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ theo chủ đề: “Xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết và khát vọng phát triển; xây dựng thành phố Đà Nẵng văn minh, hiện đại, chất lượng cuộc sống cao, trở thành cực tăng trưởng của Việt Nam, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc”.

Ông Nguyễn Đức Hoàng, Phó chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, cho biết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 được tổ chức vào các ngày 16, 17, 18/9/2025, tại Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng. Phương châm Đại hội là: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”.

Tổng số đại biểu tham dự Đại hội là 548 người; trong đó, có 450 đại biểu chính thức và 98 khách mời (các đồng chí lãnh đạo Trung ương, các bộ, ban, ngành Trung ương, các cơ quan xây dựng Đảng tại khu vực Miền Trung và Tây Nguyên, các đồng chí hưu trí cao cấp đang sinh sống trên địa bàn thành phố, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng lao động).

Theo ông Nguyễn Trọng Hùng, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng, tính đến 31/8/2025, toàn Đảng bộ thành phố có 97 đảng bộ trực thuộc và chi bộ đặc khu Hoàng Sa, với 139.534 đảng viên. Hiện có 834 tổ chức cơ sở đảng (300 đảng bộ cơ sở, 534 chi bộ cơ sở), 3.405 chi bộ trực thuộc đảng ủy phường, xã; 37 đảng bộ bộ phận và 1.715 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Đến nay, 100% đảng bộ cơ sở và cấp trực tiếp trên cơ sở đã hoàn thành đại hội theo Chỉ thị số 45 ngày 14/4/2025 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Về công tác nhân sự, căn cứ Kết luận số 150 và Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị về công tác nhân sự đối với các địa phương hợp nhất, sáp nhập, cấp xã thành lập mới, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025 đã xây dựng Đề án nhân sự trình Đại hội lần thứ I.

Cụ thể, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng trình cấp thẩm quyền đề nghị chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ mới gồm 75 ủy viên (73 ủy viên tái cử, 2 người lần đầu tham gia); Đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy gồm 23 ủy viên; 1 Bí thư và 5 Phó Bí thư; trước mắt có 5 nhân sự gồm 1 Bí thư và 4 Phó Bí thư.

Về cơ cấu nhân sự, theo đề xuất: Ban Chấp hành đáp ứng yêu cầu về tỷ lệ cán bộ trẻ 1,33%; cán bộ nữ 20%; cán bộ dân tộc thiểu số 5,3%; đặc biệt, điểm mới về công tác cán bộ lần này, là tỷ lệ ủy viên Ban Chấp hành có trình độ khoa học - công nghệ là 5,33%.

Quang cảnh họp báo. Ảnh Ngô Anh Văn
Quang cảnh họp báo. Ảnh Ngô Anh Văn

Tại Đại hội, ngoài việc đánh giá những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng rút ra 5 bài học kinh nghiệm; đề ra 3 nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ tới.

Đó là: Thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phát triển mạnh kinh tế tư nhân, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững; Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo chuyển biến mạnh mẽ về năng suất, chất lượng, hiệu quả trên các lĩnh vực; Xây dựng thành phố Đà Nẵng hiện đại, giàu bản sắc, con người nhân văn, có chất lượng sống cao, nhất là nâng cao đời sống Nhân dân khu vực miền núi.

Từ khóa:

Đà Nẵng

Đọc thêm

Thanh Hóa phân công nhân sự phụ trách khi nhiều lãnh đạo chủ chốt vắng mặt

Thanh Hóa phân công nhân sự phụ trách khi nhiều lãnh đạo chủ chốt vắng mặt

Chiều 11/9, Tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết, cơ quan này đã có công văn gửi Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh và UBND tỉnh về công tác cán bộ, nhằm bảo đảm hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo được thông suốt trong thời gian một số lãnh đạo chủ chốt vắng mặt.

Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Đại sứ Trung Quốc Hà Vĩ

Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Đại sứ Trung Quốc Hà Vĩ

Tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ, Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đề nghị các cơ quan đối ngoại, ngoại giao hai bên tiếp tục tăng cường phối hợp hiệu quả, tham mưu duy trì trao đổi chiến lược cấp cao thường xuyên...

Công điện của Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Công điện của Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Việc giải ngân đầu tư công vừa mang tính cấp bách, vừa có ý nghĩa chiến lược và là nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, tạo việc làm, thu nhập, sinh kế cho người dân…

Mục tiêu đến hết năm 2025, người dân có thể làm 100% thủ tục hành chính online

Mục tiêu đến hết năm 2025, người dân có thể làm 100% thủ tục hành chính online

Ban Chỉ đạo Đề án 06 đặt mục tiêu đến hết năm 2025, 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình; 80% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến…

Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội

Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội

Sáng 11/9, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện, phương án nhân sự và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Những nơi sản xuất nhiều vàng nhất thế giới, Trung Quốc và Nga dẫn dầu

Thế giới

Những nơi sản xuất nhiều vàng nhất thế giới, Trung Quốc và Nga dẫn dầu

Kiều hối trở thành động lực kinh tế mới của nhiều nước châu Phi

Thế giới

Kiều hối trở thành động lực kinh tế mới của nhiều nước châu Phi

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Tháo “nút thắt” vốn cho doanh nghiệp ngành xây lắp

Tài chính

2

Bộ Tài chính: Muộn nhất tháng 12/2027 phải đưa vào vận hành cơ chế bù trừ trung tâm CCP

Chứng khoán

3

Trình Chính phủ ban hành loạt quy định mới hút vốn ngoại, tăng lượng hàng hóa, thúc đẩy nâng hạng

Chứng khoán

4

Ralph Lauren mở màn Tuần lễ thời trang New York

Đẹp +

5

ECB giữ nguyên lãi suất ở mức thấp nhất hơn 2 năm

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: