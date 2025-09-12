450 đại biểu chính thức dự Đại hội Đảng bộ TP. Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Từ ngày 16-18/9/2025, Thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Phương châm Đại hội là: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”.

Sáng ngày 12/9, tại Thành ủy Đà Nẵng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh và Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Huỳnh Thị Thùy Dung đồng chủ trì buổi họp báo thông tin những nội dung liên quan đến công tác Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ theo chủ đề: “Xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết và khát vọng phát triển; xây dựng thành phố Đà Nẵng văn minh, hiện đại, chất lượng cuộc sống cao, trở thành cực tăng trưởng của Việt Nam, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc”.

Ông Nguyễn Đức Hoàng, Phó chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, cho biết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 được tổ chức vào các ngày 16, 17, 18/9/2025, tại Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng. Phương châm Đại hội là: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”.

Tổng số đại biểu tham dự Đại hội là 548 người; trong đó, có 450 đại biểu chính thức và 98 khách mời (các đồng chí lãnh đạo Trung ương, các bộ, ban, ngành Trung ương, các cơ quan xây dựng Đảng tại khu vực Miền Trung và Tây Nguyên, các đồng chí hưu trí cao cấp đang sinh sống trên địa bàn thành phố, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng lao động).

Theo ông Nguyễn Trọng Hùng, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng, tính đến 31/8/2025, toàn Đảng bộ thành phố có 97 đảng bộ trực thuộc và chi bộ đặc khu Hoàng Sa, với 139.534 đảng viên. Hiện có 834 tổ chức cơ sở đảng (300 đảng bộ cơ sở, 534 chi bộ cơ sở), 3.405 chi bộ trực thuộc đảng ủy phường, xã; 37 đảng bộ bộ phận và 1.715 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Đến nay, 100% đảng bộ cơ sở và cấp trực tiếp trên cơ sở đã hoàn thành đại hội theo Chỉ thị số 45 ngày 14/4/2025 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Về công tác nhân sự, căn cứ Kết luận số 150 và Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị về công tác nhân sự đối với các địa phương hợp nhất, sáp nhập, cấp xã thành lập mới, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025 đã xây dựng Đề án nhân sự trình Đại hội lần thứ I.

Cụ thể, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng trình cấp thẩm quyền đề nghị chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ mới gồm 75 ủy viên (73 ủy viên tái cử, 2 người lần đầu tham gia); Đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy gồm 23 ủy viên; 1 Bí thư và 5 Phó Bí thư; trước mắt có 5 nhân sự gồm 1 Bí thư và 4 Phó Bí thư.

Về cơ cấu nhân sự, theo đề xuất: Ban Chấp hành đáp ứng yêu cầu về tỷ lệ cán bộ trẻ 1,33%; cán bộ nữ 20%; cán bộ dân tộc thiểu số 5,3%; đặc biệt, điểm mới về công tác cán bộ lần này, là tỷ lệ ủy viên Ban Chấp hành có trình độ khoa học - công nghệ là 5,33%.

Quang cảnh họp báo. Ảnh Ngô Anh Văn

Tại Đại hội, ngoài việc đánh giá những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng rút ra 5 bài học kinh nghiệm; đề ra 3 nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ tới.

Đó là: Thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phát triển mạnh kinh tế tư nhân, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững; Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo chuyển biến mạnh mẽ về năng suất, chất lượng, hiệu quả trên các lĩnh vực; Xây dựng thành phố Đà Nẵng hiện đại, giàu bản sắc, con người nhân văn, có chất lượng sống cao, nhất là nâng cao đời sống Nhân dân khu vực miền núi.