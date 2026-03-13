Thứ Sáu, 13/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Triển khai tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội theo hình thức công trình khẩn cấp

Minh Kiệt

13/03/2026, 10:57

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 2095/VPCP-CN truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc triển khai tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội...

Vị trí dự kiến của một đoạn tuyến đường nối từ sân bay Gia Bình tới Hà Nội.
Vị trí dự kiến của một đoạn tuyến đường nối từ sân bay Gia Bình tới Hà Nội.

Theo đó, Thủ tướng đồng ý với kiến nghị của Bộ Công an về việc giao UBND tỉnh Bắc Ninh triển khai dự án đoạn tuyến qua địa bàn tỉnh theo hình thức công trình xây dựng khẩn cấp quy định tại Điều 130 Luật Xây dựng năm 2014, được sửa đổi, bổ sung năm 2020.

Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Bắc Ninh chịu trách nhiệm toàn diện trong việc tổ chức triển khai dự án theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ phục vụ Hội nghị APEC 2027. Quá trình thực hiện phải bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả đầu tư, đồng thời không để xảy ra tình trạng lãng phí, tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm, chậm tiến độ hoặc trục lợi thông qua hành vi dàn xếp, thông thầu trái quy định.

Bộ Xây dựng được giao hướng dẫn UBND tỉnh Bắc Ninh triển khai dự án theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật.

Thủ tướng cũng lưu ý trong quá trình triển khai, nếu phát sinh các nội dung cần áp dụng khác với quy định pháp luật hiện hành, các bộ gồm Công an, Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tư pháp cùng các cơ quan liên quan cần phối hợp với UBND tỉnh Bắc Ninh báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Theo phương án đầu tư, dự án tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội gồm đoạn xây mới dài khoảng 7 km và đoạn đi trùng với các tuyến cao tốc hiện hữu dài 6,55 km sẽ được nâng cấp, mở rộng lên quy mô 120 m. Tổng diện tích sử dụng đất của dự án khoảng 289,87 ha.

Theo thiết kế, dự án gồm các hạng mục chính như đoạn đường xây mới dài 7 km, mặt cắt ngang 120 m, có điểm đầu kết nối với tuyến đường trên địa phận tỉnh Bắc Ninh và điểm cuối tại nút giao giữa cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn với cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên và đường Vành đai 3.

Đoạn tuyến đi trùng với cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên và đường Vành đai 3 dài 6,55 km sẽ được đầu tư mở rộng lên 120 m, kết nối từ đoạn xây mới đến khu vực nút giao đường dẫn cầu Tứ Liên.

Tuyến đường đi qua địa bàn các xã Thuận An, Phù Đổng, Thư Lâm, Đông Anh của thành phố Hà Nội và các phường Từ Sơn, Phù Khê thuộc tỉnh Bắc Ninh.

Ngoài ra, dự án sẽ xây dựng hai nhánh rẽ trực tiếp từ cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên và đường Vành đai 3 lên đường dẫn cầu Tứ Liên. Mỗi nhánh có quy mô ba làn xe, rộng khoảng 14 m, chiều dài khoảng 2,5 km, nhằm tăng cường kết nối trực tiếp giữa sân bay Gia Bình và cầu Tứ Liên.

Dự án được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP) do liên danh Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông Công Thành và Công ty TNHH Mặt Trời Cát Bà (thành viên Tập đoàn Sun Group) thực hiện.

Theo dự kiến, khi hoàn thành, toàn tuyến đường kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với Thủ đô Hà Nội sẽ có tổng chiều dài khoảng 41,316 km với tổng mức đầu tư khoảng 83.000 tỷ đồng.

Sân bay Gia Bình sẽ kết nối ba cực tăng trưởng phía Bắc

08:23, 10/03/2026

Sân bay Gia Bình sẽ kết nối ba cực tăng trưởng phía Bắc

Bắc Ninh: Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng Sân bay Gia Bình

10:38, 27/01/2026

Bắc Ninh: Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng Sân bay Gia Bình

Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình

07:53, 06/01/2026

Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình

Từ khóa:

đầu tư Sân bay Gia Bình Tiêu điểm

Đọc thêm

TP. Hồ Chí Minh: Chỉ 18,5% doanh nghiệp vận tải tăng giá vé sau đợt tăng giá xăng dầu

TP. Hồ Chí Minh: Chỉ 18,5% doanh nghiệp vận tải tăng giá vé sau đợt tăng giá xăng dầu

Giá xăng dầu tăng mạnh do tác động từ xung đột Trung Đông đang làm gia tăng chi phí vận tải, Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh cho biết đang theo dõi sát diễn biến thị trường; đến nay, khoảng 18,5% đơn vị vận tải trên địa bàn thông báo tăng giá vé...

Đồng Nai bố trí hơn 7.000 tỷ đồng vốn cho các dự án trọng điểm trong năm 2026

Đồng Nai bố trí hơn 7.000 tỷ đồng vốn cho các dự án trọng điểm trong năm 2026

Đồng Nai bố trí hơn 7.000 tỷ đồng trong năm 2026 để triển khai các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn. Các đơn vị liên quan đang tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ và tăng cường giám sát quá trình thực hiện...

Quảng Trị: Tháo “điểm nghẽn” cho dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy 15.000 tỷ đồng

Quảng Trị: Tháo “điểm nghẽn” cho dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy 15.000 tỷ đồng

Khu bến cảng Mỹ Thủy với tổng mức đầu tư khoảng 15.000 tỷ đồng đang được các nhà đầu tư đẩy nhanh triển khai. Tuy nhiên, một số khó khăn về giải phóng mặt bằng và thủ tục pháp lý cần được tháo gỡ để bảo đảm tiến độ đưa các bến cảng đầu tiên vào vận hành.

Doanh nghiệp kiến nghị hoàn thiện chính sách đối với phương tiện bay không người lái (UAV)

Doanh nghiệp kiến nghị hoàn thiện chính sách đối với phương tiện bay không người lái (UAV)

Theo phản ánh của nhiều doanh nghiệp, việc thực thi các chính sách liên quan đến phương tiện bay không người lái (UAV) hiện vẫn còn nhiều khoảng trống về khung pháp lý, tiêu chuẩn kỹ thuật và thủ tục quản lý, ảnh hưởng đến hoạt động nghiên cứu, sản xuất và thương mại hóa sản phẩm...

UOB: Triển vọng kinh tế Việt Nam 2026 tích cực nhưng rủi ro toàn cầu vẫn hiện hữu

UOB: Triển vọng kinh tế Việt Nam 2026 tích cực nhưng rủi ro toàn cầu vẫn hiện hữu

Các chuyên gia UOB dự báo kinh tế Việt Nam năm 2026 duy trì tăng trưởng khoảng 7,5%, với khả năng NHNN giữ nguyên lãi suất. Tuy nhiên, bất định toàn cầu có thể khiến tỷ giá và thị trường tài chính biến động, trong khi chứng khoán được kỳ vọng tăng trưởng nhưng phân hóa mạnh hơn...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Động lực mới thúc đẩy năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

eMagazine

Động lực mới thúc đẩy năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

Sản lượng dầu toàn cầu theo từng khu vực

Thế giới

Sản lượng dầu toàn cầu theo từng khu vực

Những nền kinh tế nhập khẩu dầu Mỹ nhiều nhất năm 2025

Thế giới

Những nền kinh tế nhập khẩu dầu Mỹ nhiều nhất năm 2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

UAE nỗ lực giữ ổn định thị trường du lịch trong chiến sự

Du lịch

2

Người tiêu dùng Việt chuộng hàng nhãn riêng

Thị trường

3

Các yếu tố hỗ trợ nội tại sẽ giúp thị trường chống chọi tốt hơn rủi ro ngoại biên

Chứng khoán

4

Những điểm nghẽn của dòng chảy khí đốt toàn cầu

Thế giới

5

Doanh nghiệp kiến nghị hoàn thiện chính sách đối với phương tiện bay không người lái (UAV)

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy