Triển khai tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội theo hình thức công trình khẩn cấp

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 2095/VPCP-CN truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc triển khai tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội...

Theo đó, Thủ tướng đồng ý với kiến nghị của Bộ Công an về việc giao UBND tỉnh Bắc Ninh triển khai dự án đoạn tuyến qua địa bàn tỉnh theo hình thức công trình xây dựng khẩn cấp quy định tại Điều 130 Luật Xây dựng năm 2014, được sửa đổi, bổ sung năm 2020.

Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Bắc Ninh chịu trách nhiệm toàn diện trong việc tổ chức triển khai dự án theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ phục vụ Hội nghị APEC 2027. Quá trình thực hiện phải bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả đầu tư, đồng thời không để xảy ra tình trạng lãng phí, tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm, chậm tiến độ hoặc trục lợi thông qua hành vi dàn xếp, thông thầu trái quy định.

Bộ Xây dựng được giao hướng dẫn UBND tỉnh Bắc Ninh triển khai dự án theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật.

Thủ tướng cũng lưu ý trong quá trình triển khai, nếu phát sinh các nội dung cần áp dụng khác với quy định pháp luật hiện hành, các bộ gồm Công an, Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tư pháp cùng các cơ quan liên quan cần phối hợp với UBND tỉnh Bắc Ninh báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Theo phương án đầu tư, dự án tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội gồm đoạn xây mới dài khoảng 7 km và đoạn đi trùng với các tuyến cao tốc hiện hữu dài 6,55 km sẽ được nâng cấp, mở rộng lên quy mô 120 m. Tổng diện tích sử dụng đất của dự án khoảng 289,87 ha.

Theo thiết kế, dự án gồm các hạng mục chính như đoạn đường xây mới dài 7 km, mặt cắt ngang 120 m, có điểm đầu kết nối với tuyến đường trên địa phận tỉnh Bắc Ninh và điểm cuối tại nút giao giữa cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn với cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên và đường Vành đai 3.

Đoạn tuyến đi trùng với cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên và đường Vành đai 3 dài 6,55 km sẽ được đầu tư mở rộng lên 120 m, kết nối từ đoạn xây mới đến khu vực nút giao đường dẫn cầu Tứ Liên.

Tuyến đường đi qua địa bàn các xã Thuận An, Phù Đổng, Thư Lâm, Đông Anh của thành phố Hà Nội và các phường Từ Sơn, Phù Khê thuộc tỉnh Bắc Ninh.

Ngoài ra, dự án sẽ xây dựng hai nhánh rẽ trực tiếp từ cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên và đường Vành đai 3 lên đường dẫn cầu Tứ Liên. Mỗi nhánh có quy mô ba làn xe, rộng khoảng 14 m, chiều dài khoảng 2,5 km, nhằm tăng cường kết nối trực tiếp giữa sân bay Gia Bình và cầu Tứ Liên.

Dự án được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP) do liên danh Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông Công Thành và Công ty TNHH Mặt Trời Cát Bà (thành viên Tập đoàn Sun Group) thực hiện.

Theo dự kiến, khi hoàn thành, toàn tuyến đường kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với Thủ đô Hà Nội sẽ có tổng chiều dài khoảng 41,316 km với tổng mức đầu tư khoảng 83.000 tỷ đồng.