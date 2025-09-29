5 móc khóa đồ chơi có thể "soán ngôi" Labubu

Móc khoá thú bông nói chung đang trở thành phụ kiện túi xách xa xỉ trên toàn cầu. Khi móc khoá Labubu dần trở nên nhàm chán, những nhân vật “xấu lạ” khác lại dần thu hút sự hiếu kỳ của các tín đồ thời trang…
Thông tin gần đây về việc tài sản của Vương Ninh – nhà sáng lập Pop Mart – “bốc hơi” gần 6 tỷ USD chỉ trong chưa đầy một tháng cho thấy giới hạn của sức hút đến từ nhân vật Labubu. Tuy vậy, cơn sốt toàn cầu xoay quanh món đồ chơi lông xù này đã đưa móc khoá thú bông trở thành phụ kiện được săn lùng nhiều nhất.
Từ việc xuất hiện trên những chiếc túi Birkin, hợp tác cùng thương hiệu xa xỉ Moynat, cho đến tạo ra mức giá bán lại cao chót vót, “quái vật lông xù” Labubu của nghệ sĩ Kasing Lung đã khởi nguồn cho trào lưu toàn cầu về những món đồ chơi bông mềm, mang vẻ đẹp “xấu lạ.”
Một phần nhờ “hiệu ứng Labubu,” móc khoá gắn túi đang nổi lên như lựa chọn thú vị và “kinh tế” hơn cho người mua đang muốn làm mới chiếc túi của mình. Điều này xảu ra trong bối cảnh thị trường xa xỉ chững lại vì giá thiết kế leo thang và chi tiêu người tiêu dùng suy yếu.
Theo nền tảng bán buôn Joor, lượng tìm kiếm Google cho từ khóa “bag charm” (móc túi xách) đã tăng 168% trong năm qua. Lượt tìm kiếm trên Pinterest tăng tới 700%, và doanh số móc khoá túi trong nửa đầu 2025 cao gấp 12 lần so với cùng kỳ 2024. Cuộc đua móc khoá thú bông vì thế trở thành màn cạnh tranh xem ai nắm bắt được cách thể hiện phong cách – để rồi trở thành phụ kiện túi xách xa xỉ gây bùng nổ tiếp theo.
Từ sự hồi sinh của Monchhichi tại Nhật Bản đến những sáng tạo Noodoll thú vị của nghệ sĩ Đài Loan Yiying Wang, thị trường đang chứng kiến làn sóng nhân vật mới song hành cùng những biểu tượng cổ điển được tái sinh. Dưới đây là 5 mẫu thú bông móc khóa túi xách dự đoán sẽ gây được sự chú ý trong năm 2025.
MONCHHICHI
Monchhichi – nhân vật thú bông khỉ đáng yêu do Tập đoàn Sekiguchi (Nhật Bản) sáng tạo – lần đầu ra mắt vào năm 1974. Monchhichi đã chinh phục trái tim của nhiều thế hệ trên toàn cầu thông qua các thỏa thuận phân phối quốc tế.
Tại Mỹ, Mattel từng nắm quyền sản xuất Monchhichi trong thập niên 1980, còn loạt phim hoạt hình Monchhichis của Hanna-Barbera đã góp phần biến chúng thành cơn sốt toàn cầu.
Đến năm 2025, biểu tượng retro này đã có mặt trên kệ hàng của Urban Outfitters – chuỗi thời trang nhanh nổi tiếng ở phương Tây – dấu hiệu rõ ràng cho thấy sự “chấp thuận” từ Gen Z. Thành viên nhóm nhạc Blackpink - Lisa cũng vừa được bắt gặp xuất hiện cùng một chú Monchhichi.
Trên TikTok, hashtag #monchichi hiện có 17.900 bài đăng; trong khi đó trên Xiaohongshu, hashtag này đã đạt 47,3 triệu lượt xem. Ngoài ra, TikTok cũng ghi nhận 5,2 triệu bài đăng nhắc đến “cửa hàng Monchhichi chính thức”.
KUROMI
Kuromi – nhân vật sinh ra như “đối thủ tinh nghịch” của My Melody trong loạt anime Onegai My Melody (2005) của Sanrio – ban đầu được xây dựng như một kẻ phản diện nổi loạn.
Thế nhưng, với những trò đùa tinh quái và nét duyên dáng rất riêng, Kuromi đã nhanh chóng trở thành ngôi sao toàn cầu. Nhân vật này thậm chí còn tạo nên cả một phong cách thời trang riêng.
Từ xe máy Honda, ghế gaming của Razer cho đến dòng sản phẩm streetwear của Puma, Kuromi đang trở thành một trong những “gương mặt hợp tác” nổi bật nhất của Sanrio. Nhờ vậy, những chiếc móc khóa thú bông Kuromi được kỳ vọng sẽ là “Labubu tiếp theo.”
Trên Xiaohongshu, hashtag #kuromi đã đạt 4,5 triệu lượt xem, trong khi TikTok ghi nhận tới 82,7 triệu bài đăng nhắc đến nhân vật này.
MONAMHEE (MNH)
Khởi đầu chỉ là một cửa hàng tạp hóa do Namhee Mo sáng lập, nhân vật Monamhee đã phát triển thành một thương hiệu phong cách sống dưới trướng Line Friends - thương hiệu các nhân vật hoạt hình thú vị của Hàn Quốc, với mục tiêu mang lại niềm vui thường nhật thông qua những món phụ kiện lông xù.
Phong cách vui nhộn của thương hiệu hiện đã thu hút nhiều cái tên lớn hợp tác, gần đây nhất là màn bắt tay với Peaceminusone – thương hiệu thời trang của ca sĩ Hàn Quốc G-Dragon – cho ra mắt hai mẫu móc khóa được giới trẻ đặc biệt săn đón.
Trên Instagram, Monamhee hiện có 116.000 người theo dõi. Trên Xiaohongshu, hashtag #monamhee ghi nhận 474.000 lượt hiển thị, trong khi #linefriends đạt tới 174,2 triệu lượt.
NOODOLL
Ra đời năm 2010, Noodoll được ra đời bởi nghệ sĩ gốc Đài Loan Yiying trong thời gian theo học tại trường nghệ thuật danh tiếng Central Saint Martins (London). Từ những nét vẽ ngẫu hứng lấy cảm hứng từ mì và cơm, cô đã biến chúng thành những món thú bông dễ thương.
Kể từ đó, Noodoll phát triển thành một thương hiệu thiết kế được giới trẻ Trung Quốc yêu thích, nổi bật với các sáng tạo dí dỏm và nhân vật mang đậm dấu ấn riêng. Gần đây, thương hiệu được chú ý với một dòng sản phẩm đặc biệt tại hội chợ thương mại uy tín của Pháp – Maison&Objet.
Trên Instagram, Noodoll hiện có 103.000 người theo dõi, trong khi hashtag #noodoll trên Xiaohongshu đạt 241.900 lượt xem.
FUFU SOULS
Dựa trên nhân vật “quái vật lông xù” mang tên Fufu, Fufusoul là dòng sản phẩm thú bông lông xù có mùi thơm kết hợp với nước hoa. Mỗi nhân vật Fufu của Fufusoul đều có mùi thơm riêng; chính sự thú vị này đã thu hút đông đảo sự chú ý của giới trẻ Trung Quốc.
Những chú búp bê thơm này hoạt động như các loại sáp thơm treo xe ô tô, và tủ quần áo. Hiện nay, Fufusoul thường xuyên kết hợp với nhiều nhà bán lẻ địa phương như Zeekr và Tmall để gia tăng độ nhận diện. Nhân vật Fufu thậm chí còn trở thành chủ đề chính cho tiệc trà chiều tại khách sạn Pullman Guangzhou Baiyun Airport.
Trên Xiaohongshu, hashtag #fufusoul đã đạt 6,2 triệu lượt đọc, trong khi Instagram ghi nhận 11.300 người theo dõi.
Khi đồ chơi nghệ thuật kết hợp với trang sức cao cấp
10:04, 13/08/2025
Thị trường đồ chơi sưu tầm sẽ tiếp tục “ăn nên làm ra” trong năm nay
Đó có thể là một show diễn với các người mẫu bước đi trên một đống quần áo bỏ đi đồ sộ. Đó cũng có thể là bối cảnh ấn tượng làm nền cho bộ sưu tập với chủ đề tái chế. Nhưng Diesel chọn cách khác...
Phụ kiện tập luyện thể thao ngày càng xa xỉ
Các tín đồ thời trang đang tự hỏi: bộ sưu tập túi xách mới ra mắt của thương hiệu đồ tập Alo Yoga có thể chinh phục khách hàng mức giá ngang ngửa túi xa xỉ Hermès hay không…
Thời trang Việt tiếp tục kể câu chuyện bản sắc
Tiếp cận các ngôi sao, tỏa sáng bằng tài năng tại các sàn diễn quốc tế hay kiên trì giới thiệu sản phẩm đến các đại lý bán lẻ... Đó là những lựa chọn khác nhau của các nhà thiết kế để đưa thời trang Việt ra thế giới…
Ngành hàng xa xỉ nên ưu tiên người tiêu dùng Gen X?
Trong khi các doanh nghiệp đang mải mê chạy theo các cộng đồng hâm mộ Gen Z, thì Gen X – vốn thường bị bỏ qua – lại đang bước vào giai đoạn đỉnh cao của thu nhập và chi tiêu…
Sản phẩm mini bùng nổ trên thị trường ngành làm đẹp
Với doanh số tăng vọt, danh mục đang được mở rộng và hiện diện phổ biến trên những kệ trưng bày bắt mắt, các sản phẩm mini kích thước nhỏ đang bùng nổ mạnh mẽ hơn bao giờ hết trên thị trường ngành làm đẹp...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: