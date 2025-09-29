5 móc khóa đồ chơi có thể "soán ngôi" Labubu

Móc khoá thú bông nói chung đang trở thành phụ kiện túi xách xa xỉ trên toàn cầu. Khi móc khoá Labubu dần trở nên nhàm chán, những nhân vật “xấu lạ” khác lại dần thu hút sự hiếu kỳ của các tín đồ thời trang…

Thông tin gần đây về việc tài sản của Vương Ninh – nhà sáng lập Pop Mart – “bốc hơi” gần 6 tỷ USD chỉ trong chưa đầy một tháng cho thấy giới hạn của sức hút đến từ nhân vật Labubu. Tuy vậy, cơn sốt toàn cầu xoay quanh món đồ chơi lông xù này đã đưa móc khoá thú bông trở thành phụ kiện được săn lùng nhiều nhất.

Từ việc xuất hiện trên những chiếc túi Birkin, hợp tác cùng thương hiệu xa xỉ Moynat, cho đến tạo ra mức giá bán lại cao chót vót, “quái vật lông xù” Labubu của nghệ sĩ Kasing Lung đã khởi nguồn cho trào lưu toàn cầu về những món đồ chơi bông mềm, mang vẻ đẹp “xấu lạ.”

Một phần nhờ “hiệu ứng Labubu,” móc khoá gắn túi đang nổi lên như lựa chọn thú vị và “kinh tế” hơn cho người mua đang muốn làm mới chiếc túi của mình. Điều này xảu ra trong bối cảnh thị trường xa xỉ chững lại vì giá thiết kế leo thang và chi tiêu người tiêu dùng suy yếu.

Theo nền tảng bán buôn Joor, lượng tìm kiếm Google cho từ khóa “bag charm” (móc túi xách) đã tăng 168% trong năm qua. Lượt tìm kiếm trên Pinterest tăng tới 700%, và doanh số móc khoá túi trong nửa đầu 2025 cao gấp 12 lần so với cùng kỳ 2024. Cuộc đua móc khoá thú bông vì thế trở thành màn cạnh tranh xem ai nắm bắt được cách thể hiện phong cách – để rồi trở thành phụ kiện túi xách xa xỉ gây bùng nổ tiếp theo.

Từ sự hồi sinh của Monchhichi tại Nhật Bản đến những sáng tạo Noodoll thú vị của nghệ sĩ Đài Loan Yiying Wang, thị trường đang chứng kiến làn sóng nhân vật mới song hành cùng những biểu tượng cổ điển được tái sinh. Dưới đây là 5 mẫu thú bông móc khóa túi xách dự đoán sẽ gây được sự chú ý trong năm 2025.

MONCHHICHI

Monchhichi – nhân vật thú bông khỉ đáng yêu do Tập đoàn Sekiguchi (Nhật Bản) sáng tạo – lần đầu ra mắt vào năm 1974. Monchhichi đã chinh phục trái tim của nhiều thế hệ trên toàn cầu thông qua các thỏa thuận phân phối quốc tế.

Tại Mỹ, Mattel từng nắm quyền sản xuất Monchhichi trong thập niên 1980, còn loạt phim hoạt hình Monchhichis của Hanna-Barbera đã góp phần biến chúng thành cơn sốt toàn cầu.

Monchhichi là nhân vật thú bông khỉ đáng yêu.

Đến năm 2025, biểu tượng retro này đã có mặt trên kệ hàng của Urban Outfitters – chuỗi thời trang nhanh nổi tiếng ở phương Tây – dấu hiệu rõ ràng cho thấy sự “chấp thuận” từ Gen Z. Thành viên nhóm nhạc Blackpink - Lisa cũng vừa được bắt gặp xuất hiện cùng một chú Monchhichi.

Trên TikTok, hashtag #monchichi hiện có 17.900 bài đăng; trong khi đó trên Xiaohongshu, hashtag này đã đạt 47,3 triệu lượt xem. Ngoài ra, TikTok cũng ghi nhận 5,2 triệu bài đăng nhắc đến “cửa hàng Monchhichi chính thức”.

KUROMI

Kuromi – nhân vật sinh ra như “đối thủ tinh nghịch” của My Melody trong loạt anime Onegai My Melody (2005) của Sanrio – ban đầu được xây dựng như một kẻ phản diện nổi loạn.

Thế nhưng, với những trò đùa tinh quái và nét duyên dáng rất riêng, Kuromi đã nhanh chóng trở thành ngôi sao toàn cầu. Nhân vật này thậm chí còn tạo nên cả một phong cách thời trang riêng.

Nhân vật Kuromi và My Melody.

Từ xe máy Honda, ghế gaming của Razer cho đến dòng sản phẩm streetwear của Puma, Kuromi đang trở thành một trong những “gương mặt hợp tác” nổi bật nhất của Sanrio. Nhờ vậy, những chiếc móc khóa thú bông Kuromi được kỳ vọng sẽ là “Labubu tiếp theo.”

Trên Xiaohongshu, hashtag #kuromi đã đạt 4,5 triệu lượt xem, trong khi TikTok ghi nhận tới 82,7 triệu bài đăng nhắc đến nhân vật này.

MONAMHEE (MNH)

Khởi đầu chỉ là một cửa hàng tạp hóa do Namhee Mo sáng lập, nhân vật Monamhee đã phát triển thành một thương hiệu phong cách sống dưới trướng Line Friends - thương hiệu các nhân vật hoạt hình thú vị của Hàn Quốc, với mục tiêu mang lại niềm vui thường nhật thông qua những món phụ kiện lông xù.

Phong cách vui nhộn của thương hiệu hiện đã thu hút nhiều cái tên lớn hợp tác, gần đây nhất là màn bắt tay với Peaceminusone – thương hiệu thời trang của ca sĩ Hàn Quốc G-Dragon – cho ra mắt hai mẫu móc khóa được giới trẻ đặc biệt săn đón.

Trên Instagram, Monamhee hiện có 116.000 người theo dõi. Trên Xiaohongshu, hashtag #monamhee ghi nhận 474.000 lượt hiển thị, trong khi #linefriends đạt tới 174,2 triệu lượt.

NOODOLL

Ra đời năm 2010, Noodoll được ra đời bởi nghệ sĩ gốc Đài Loan Yiying trong thời gian theo học tại trường nghệ thuật danh tiếng Central Saint Martins (London). Từ những nét vẽ ngẫu hứng lấy cảm hứng từ mì và cơm, cô đã biến chúng thành những món thú bông dễ thương.

Các nhân vật Noodoll nổi tiếng vì nét dễ thương đặc trưng.

Kể từ đó, Noodoll phát triển thành một thương hiệu thiết kế được giới trẻ Trung Quốc yêu thích, nổi bật với các sáng tạo dí dỏm và nhân vật mang đậm dấu ấn riêng. Gần đây, thương hiệu được chú ý với một dòng sản phẩm đặc biệt tại hội chợ thương mại uy tín của Pháp – Maison&Objet.

Dòng sản phẩm đặc biệt của Noodoll tại hội chợ Maison&Objet.

Trên Instagram, Noodoll hiện có 103.000 người theo dõi, trong khi hashtag #noodoll trên Xiaohongshu đạt 241.900 lượt xem.

FUFU SOULS

Dựa trên nhân vật “quái vật lông xù” mang tên Fufu, Fufusoul là dòng sản phẩm thú bông lông xù có mùi thơm kết hợp với nước hoa. Mỗi nhân vật Fufu của Fufusoul đều có mùi thơm riêng; chính sự thú vị này đã thu hút đông đảo sự chú ý của giới trẻ Trung Quốc.

Những chú búp bê thơm này hoạt động như các loại sáp thơm treo xe ô tô, và tủ quần áo. Hiện nay, Fufusoul thường xuyên kết hợp với nhiều nhà bán lẻ địa phương như Zeekr và Tmall để gia tăng độ nhận diện. Nhân vật Fufu thậm chí còn trở thành chủ đề chính cho tiệc trà chiều tại khách sạn Pullman Guangzhou Baiyun Airport.

Trên Xiaohongshu, hashtag #fufusoul đã đạt 6,2 triệu lượt đọc, trong khi Instagram ghi nhận 11.300 người theo dõi.