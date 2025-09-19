Cơn sốt Labubu đã hạ nhiệt hay chưa?

Cơn sốt Labubu hạ nhiệt đã chặn đứng một trong những đợt tăng giá cổ phiếu mạnh nhất thế giới, cuốn bay hàng tỷ USD khỏi giá trị của Pop Mart International Group Ltd…

Cổ phiếu của hãng đồ chơi Trung Quốc Pop Mart đã lao dốc gần 9% tại Hồng Kông – mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 4. Điều này xảy ra sau khi JPMorgan Chase & Co. hạ bậc xếp hạng công ty do thiếu động lực tăng trưởng và mức định giá kém hấp dẫn. Dù vậy, tính từ đầu năm đến nay, cổ phiếu Pop Mart vẫn tăng hơn 180% và giữ vị trí quán quân trong chỉ số Hang Seng.

“Chúng tôi tin rằng mức định giá hiện tại của Pop Mart đã được ‘đóng khung’ cho sự hoàn hảo. Chỉ cần một sai lệch nhỏ về yếu tố cơ bản, hoặc các tin tức tiêu cực trên truyền thông, ví dụ như giá bán lại giảm hay vấn đề cấp phép từ bên thứ ba, cũng có thể khiến cổ phiếu hoạt động kém,” các nhà phân tích của JPMorgan viết trong một ghi chú.

HẠ NHIỆT HAY ĐỘNG THÁI CÓ CHỦ ĐÍCH?

Cổ phiếu của Pop Mart lao dốc mạnh, mất gần 13 tỷ USD — tương đương khoảng 1/4 giá trị — kể từ khi đạt mức kỷ lục vào ngày 26/8. Trước đó, cổ phiếu công ty đã tăng gấp hơn bốn lần trong năm 2024 nhờ cơn sốt Labubu lan rộng khắp nhiều thị trường châu Á.

Mới đây, Pop Mart còn được đưa vào chỉ số Hang Seng - thước đo hiệu suất các công ty lớn niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông, cũng như Hang Seng China Enterprises Index trong tháng này. Hiện cổ phiếu Pop Mart đang giao dịch ở mức gần 23 lần so với ước tính lợi nhuận 12 tháng tới.

Cổ phiếu của Pop Mart đã lao dốc mạnh khi cơn sốt Labubu hạ nhiệt

Pop Mart đang lên kế hoạch phát hành loạt phim hoạt hình và một phiên bản Labubu mới trước Giáng sinh, đồng thời tìm cách ra mắt đồ chơi tương tác, theo ghi chú của các nhà phân tích JPMorgan. Tuy nhiên, những động lực tăng trưởng này bị đánh giá là có “mức độ hiển thị thấp”, các nhà phân tích cho biết.

Họ đã hạ bậc cổ phiếu từ mức “overweight” (tăng tỷ trọng – nghĩa là cổ phiếu được kỳ vọng sẽ có mức sinh lời cao hơn trung bình thị trường) xuống “neutral” (trung lập – nghĩa là cổ phiếu dự kiến sẽ có hiệu suất tương đương thị trường, không nổi trội cũng không kém). Đồng thời giảm 25% mục tiêu giá cho tháng 12/2026 xuống còn 300 HKD.

Đợt sụt giảm nhu cầu và giá cả gần đây của Labubu trên thị trường thứ cấp, vốn khiến một số nhà phân tích lo ngại, thực tế lại là dấu hiệu cho thấy chiến lược của chính công ty đang phát huy tác dụng. Pop Mart đã chủ động tăng sản lượng để kiềm chế sức mạnh của giới đầu cơ và giúp các món đồ chơi dễ tiếp cận hơn với người hâm mộ thực sự.

Động thái có chủ đích nhằm “xì hơi bong bóng bán lại” này đã kéo giá bán lại đi xuống, từ đó làm suy giảm tâm lý nhà đầu tư.

Pop Mart đã chủ động tăng sản lượng để kiềm chế sức mạnh của giới đầu cơ Labubu.

Tổng thể, tỷ lệ khuyến nghị mua so với tổng số khuyến nghị đối với cổ phiếu đã giảm xuống còn 91%, mức thấp nhất trong vòng một năm, theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp.

Mặc dù Pop Mart cho biết họ dự kiến lợi nhuận nửa đầu năm 2025 sẽ tăng tới 350%, các nhà đầu tư dường như vẫn có cái nhìn thận trọng hơn về hãng đồ chơi này. Có lẽ vì xu hướng hộp mù thường biến động mạnh và khó duy trì lâu dài.

Khi Labubu ngày càng phổ biến, chúng không còn là “bí mật” của một nhóm người sành điệu hay biểu tượng của bản sắc cá nhân nữa. Nếu sự chững lại ban đầu là dấu hiệu đáng tin cậy, thì “cơn sốt Labubu” có lẽ đã đạt đỉnh và bắt đầu hạ nhiệt?

POP MART VẪN TIẾP TỤC HƯỞNG LỢI ?

Được thành lập năm 2010 bởi Vương Ninh, Pop Mart đã phát triển từ một chuỗi cửa hàng tạp hóa tại Trung Quốc thành công ty đồ chơi lớn nhất nước này. Sau những thành công ban đầu với các nhân vật như Molly, Pop Mart đã niêm yết trên sàn chứng khoán Hồng Kông vào năm 2020.

Nhưng chính Labubu mới là “cú hích” đưa sự tăng trưởng của công ty lên một tầm cao mới, khi hàng loạt ngôi sao nổi tiếng bắt đầu treo Labubu lên túi xách như một phụ kiện trang trí thú vị.

Nhiều ngôi sao nổi tiếng thể hiện sự yêu thích đối với Labubu.

Nhờ Labubu, doanh thu của Pop Mart đã tăng vọt lên 13,9 tỷ nhân dân tệ trong nửa đầu năm 2025 — cao gấp hơn 5 lần so với tổng doanh thu cả năm 2020. Doanh số ở thị trường nước ngoài đóng góp phần lớn cho sự tăng trưởng này, với mức tăng 440% trong cùng kỳ.

Pop Mart cũng lên kế hoạch đẩy nhanh mở rộng toàn cầu. Công ty dự kiến khai trương 60 cửa hàng mới ngoài Trung Quốc vào cuối năm nay, bổ sung vào mạng lưới 140 cửa hàng hiện có.

Cơn sốt Labubu cũng đã mang lại lợi ích lớn cho Vương Ninh, khi khối tài sản của ông hiện đạt 21,4 tỷ USD, tăng tới 180% chỉ riêng trong năm nay — đưa ông trở thành người giàu thứ tư thế giới dưới 40 tuổi, theo Chỉ số Tỷ phú Bloomberg.

Mới đây nhất, dòng Labubu phiên bản mini ra mắt ở Trung Quốc vào ngày 28/8, ở Singapore vào ngày 29/8 đã lập tức cháy hàng. Trên các kênh bán hàng chính thức của Pop Mart gồm WeChat, Tmall và Lazada nhiều người tiêu dùng thậm chí chưa kịp xem sản phẩm thì đã nhận thông báo hết hàng.

Phiên bản Labubu mini có tổng cộng 28 thiết kế, chia làm hai bộ 14 mẫu. Dòng này cao chỉ tầm 6 cm và đủ nhỏ để có thể gắn vào điện thoại di động, chìa khóa, có giá bán lẻ là 79 nhân dân tệ và 14 đô la Singapore.

Khác với các mẫu Labubu có kích thước 17 cm phù hợp gắn vào túi xách, phiên bản mini chỉ bằng 1/3 so phiên bản phổ thông và vẫn đựng trong “túi mù”. Người sưu tầm sẽ chỉ biết mình bốc trúng phiên bản nào sau khi xé túi. Bộ sưu tập có nhiều mầu sắc khác nhau, được bán trong hai set. Set đầu tiên gồm các chữ cái từ A đến M được thêu chữ trên lưng, set thứ hai là từ N đến Z.

Ngoài ra, bộ sưu tập còn có mẫu móc treo gắn kèm charm bằng kim loại 2D. Cả hai mẫu Labubu mini và mẫu charm đều có bản “bí mật” (secret). Các phiên bản này không đi kèm chữ cái mà có các biểu tượng như “?”, “&”, “!” và hình trái tim.

Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông nhân dịp này, Giám đốc điều hành Công ty Pop Mart Vương Ninh giải thích việc khan hiếm Labubu mini là do sản phẩm được làm thủ công, phát hành theo từng đợt nhỏ và hạn chế tốc độ sản xuất.

Một lý do khác khiến Labubu phiên bản mini cháy hàng vì thị trường thứ cấp. Trên các nền tảng bán hàng sang tay, nhiều tài khoản rao bán lại phiên bản mini với giá gấp nhiều lần giá chính thức. Chẳng hạn Labubu mini tại Mỹ được bán với giá 22,99 USD (gấp đôi giá tại Trung Quốc) giúp nhiều người kiếm bộn tiền từ việc mua đi bán lại các món đồ chơi.