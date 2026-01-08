Công nghệ tạo nét riêng cho du lịch đêm Hà Nội

Hà Nội hiện có khoảng 20 sản phẩm du lịch đêm cùng 9 không gian phố đi bộ, tuyến phố ẩm thực. Các trải nghiệm được thiết kế theo hướng đa giác quan, tăng tương tác và tạo cảm xúc, qua đó mở rộng khung giờ chi tiêu, yếu tố then chốt của kinh tế đêm…

Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt quan trọng của du lịch Thủ đô khi liên tiếp được vinh danh tại các giải thưởng quốc tế uy tín, trong đó có danh hiệu “Điểm đến thành phố hàng đầu châu Á” và “Điểm đến du lịch thành phố cho kỳ nghỉ dưỡng ngắn ngày hàng đầu châu Á” của World Travel Awards.

Những ghi nhận này không chỉ khẳng định vị thế của Hà Nội trên bản đồ du lịch quốc tế, mà còn đặt ra yêu cầu chuyển hướng chiến lược phát triển, từ tăng lượng khách sang phát triển trải nghiệm có chiều sâu, trong đó du lịch đêm giữ vai trò then chốt kéo dài chuỗi giá trị và nâng cao chất lượng tăng trưởng du lịch.

Trong bối cảnh đó, du lịch đêm Hà Nội đang chuyển động mạnh mẽ. Từ múa rối nước và những bát phở khuya trước đây, đến những tổ hợp ánh sáng, nghệ thuật, ẩm thực và công nghệ quy mô lớn. Với sự vào cuộc đồng bộ, "Đêm Hà Nội" đang trở thành một chiến lược quan trọng giúp Thủ đô tăng sức hút, kéo dài thời gian lưu trú và tạo động lực tăng trưởng bền vững.

Ngay trong đợt nghỉ Tết Dương lịch 2026, một loạt sản phẩm mới đã tạo nên mạng lưới trải nghiệm liên hoàn, lan tỏa từ khu vực lõi di sản ra các không gian sáng tạo, văn hóa và giải trí. Trong đó, các không gian trung tâm như hồ Hoàn Kiếm, Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám hay khu phố cổ tiếp tục là “trục xương sống” của những câu chuyện di sản.

Không gian trải nghiệm số tại Hoàng thành Thăng Long.

Điển hình, tại Hoàng thành Thăng Long, không gian Immersive với Visual Mapping 3D, Holobox 3D, lễ tân ảo AI hay các ứng dụng trải nghiệm số đã tạo ra một cách tiếp cận di sản phù hợp với du khách trẻ và khách quốc tế. Với tour "Giải mã Hoàng thành Thăng Long", công nghệ ánh sáng kết hợp trình diễn nghệ thuật đã giúp khu khảo cổ trở thành một bảo tàng sống động, nơi du khách cảm nhận từng lớp di sản trỗi dậy giữa bóng tối huyền ảo.

Không khí khám phá tiếp tục lan tỏa khi tour "Ngọc Sơn - đêm huyền bí" trở thành điểm nhấn thu hút đông đảo du khách quốc tế. Đền Ngọc Sơn lung linh giữa hồ Gươm dưới ánh sáng và công nghệ 3D mapping, tạo không gian huyền ảo nơi những truyền thuyết về Tháp Rùa và hồ Hoàn Kiếm được tái hiện bằng hiệu ứng âm thanh hiện đại.

Trên trục di sản đêm, Văn Miếu - Quốc Tử Giám định hình dấu ấn riêng với các chương trình như “Tinh hoa Đạo học”, “Âm sắc Việt”, kết hợp âm nhạc truyền thống, ánh sáng nghệ thuật và câu chuyện về đạo học, hiền tài. Trong khi đó, di tích Nhà tù Hỏa Lò tiếp tục phát huy chương trình “Đêm thiêng liêng”, tái hiện lịch sử bằng hình thức kể chuyện hấp dẫn.

Tháng 12 vừa qua, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Công ty Du lịch Bền vững Việt Nam (VIETNAM STID) và TNGo giới thiệu tour xe đạp đêm “Hà Nội Đẹp Sound”. Điều khác biệt của tour đạp xe này là các đơn vị tổ chức triển khai đồng bộ ứng dụng xe đạp công cộng TNGo và ứng dụng thuyết minh tự động bằng 5 thứ tiếng tích hợp định vị GPS.

Tour xe đạp đêm “Hà Nội Đẹp Sound”.

Chủ tịch Liên Chi hội Du lịch Xanh Việt Nam Phùng Quang Thắng cho biết, tour xe đạp đêm này không chỉ thuận tiện cho du khách trong nước mà còn giúp du khách quốc tế dễ dàng tham gia theo hướng hiện đại, văn minh, bền vững.

Có thể thấy, ứng dụng công nghệ trong các hoạt động trải nghiệm du lịch giờ đây trở thành tất yếu. Nhiều sản phẩm du lịch khi ứng dụng công nghệ đã mang lại sự khác biệt lớn. Điển hình như Nhà hát Lớn Hà Nội tổ chức dự án nghệ thuật đặc biệt “115 năm Nhà hát kể chuyện - di sản cất lời bằng ánh sáng và công nghệ” trước khi đóng cửa tu sửa vào đầu năm 2026.

Hay mới đây, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cũng ra mắt tour “Đêm Bảo tàng”, mang đến không gian trải nghiệm nghệ thuật độc đáo khi kết hợp giữa nghệ thuật và công nghệ. Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam Nguyễn Anh Minh cho biết, sẽ được trải nghiệm ứng dụng thuyết minh tự động iMuseum VFA đa ngôn ngữ và âm nhạc cổ điển. Điều này mang đến cảm xúc mới lạ cho du khách khi tham quan bảo tàng về đêm.

Trong khi đó, không gian nghệ thuật tại Trung tâm Văn hóa 22 Hàng Buồm mang đến góc nhìn mới về phố cổ qua "Đêm Hà Nội - Điểm chạm của những xúc cảm". Những khối hắt sáng mô phỏng Tháp Bút, Ô Quan Chưởng hay Chùa Một Cột tạo chiều sâu thị giác, còn workshop Hàng Trống và trình diễn âm nhạc tương tác khiến con phố trở thành điểm hẹn văn hóa đêm đầy cuốn hút.

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tham gia vào "thị trường" du lịch đêm với tour “Đêm Bảo tàng”.

Trước đó, tour "Tiếng chuông Trấn Vũ" tại đền Quán Thánh cũng là một ví dụ tiêu biểu khi kết hợp không gian tâm linh với nghệ thuật ánh sáng và âm nhạc truyền thống. Cùng với đó là các tour Nhà tù Hỏa Lò và show thực cảnh "Tinh hoa Bắc Bộ", tạo sức sống mới cho di tích bằng 3D mapping, trình diễn dân gian đương đại và hiệu ứng thị giác hiện đại…

Tuy nhiên, để sản phẩm tour đêm có sức hút bền vững và được du khách quốc tế đón nhận thường xuyên, ông Phùng Quang Thắng cho rằng, các điểm đến cần xây dựng câu chuyện riêng và có nguồn lực để triển khai công nghệ phù hợp với điều kiện và sản phẩm.

Trong khi đó, Giám đốc Công ty cổ phần AA Hospitality Trương Ngọc Anh đề xuất, các sản phẩm du lịch về đêm nên kết hợp với hành trình trải nghiệm ẩm thực bởi Hà Nội có nền ẩm thực phong phú và nhiều tuyến phố ẩm thực sôi động về đêm.

Theo Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội Nguyễn Tiến Đạt, các sản phẩm du lịch đêm cần có nhiều hoạt động trải nghiệm với sự tham gia của cộng đồng địa phương để tăng tính tương tác với du khách. Với những sản phẩm có tính chất di chuyển như tour đạp xe, tour đi bộ… cần mở rộng thêm nhiều cung đường trải nghiệm theo từng chủ đề để du khách lựa chọn.

Để sản phẩm du lịch đêm có sức hút bền vững, các điểm đến cần xây dựng câu chuyện riêng.

Với mục tiêu năm 2026 Hà Nội đón khoảng 35,8 triệu lượt khách, tổng thu trên 160 nghìn tỷ đồng, bài toán then chốt không nằm ở con số, mà ở chất lượng tăng trưởng. Khi được quy hoạch đồng bộ với hạ tầng, môi trường và sinh kế cộng đồng, du lịch đêm sẽ là “chìa khóa” để Hà Nội chuyển mình từ điểm đến “tham quan ban ngày” sang đô thị trải nghiệm 24 giờ, tạo dấu ấn trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới.