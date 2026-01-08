Thứ Năm, 08/01/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Du lịch

Đà Nẵng khởi động Chương trình xúc tiến du lịch MICE 2026

Ngô Anh Văn

08/01/2026, 09:40

Với chủ đề “Đà Nẵng - Nâng tầm trải nghiệm du lịch MICE” (Da Nang - Elevating your MICE experience), Chương trình xúc tiến thu hút khách du lịch MICE của ngành Du lịch thành phố đã bắt đầu khởi động và được triển khai xuyên suốt từ ngày 01/01 đến 31/12/2026...

Đoàn Famtrip Đài Loan (Trung Quốc) trải nghiệm tại Bà Nà.
Đoàn Famtrip Đài Loan (Trung Quốc) trải nghiệm tại Bà Nà.

Năm 2026,  thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu đón và hỗ trợ khoảng gần 93.000 lượt khách MICE, tăng khoảng 12% so với năm 2025. Trong đó, khách nội địa ước đạt hơn 48.000 lượt, khách quốc tế gần 44.000 lượt.

Đây là bước đi cụ thể nhằm tiếp tục khẳng định vai trò động lực của phân khúc thị trường du lịch chất lượng cao và tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ấn tượng của du lịch MICE Đà Nẵng trong những năm gần đây.

Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, cho biết từ năm 2022 đến nay, Chương trình xúc tiến du lịch MICE của thành phố đã từng bước khẳng định uy tín, hiệu quả và tính thực tiễn, trở thành một phần động lực của doanh nghiệp khi lựa chọn điểm đến và các nhà cung ứng địa phương trong việc tổ chức sự kiện MICE một cách chuyên nghiệp.

Thời gian tới, ngành du lịch Đà Nẵng sẽ tiếp tục phát huy lợi thế sẵn có, tăng cường hợp tác công - tư để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp một cách thiết thực để thu hút ngày càng nhiều đoàn khách MICE đến với Đà Nẵng.

“Chương trình xúc tiến du lịch MICE 2026 được nhấn mạnh đến yếu tố chất lượng, trải nghiệm và giá trị gia tăng cho các đoàn khách. Thành phố đặt mục tiêu đón và hỗ trợ gần 93.000 lượt khách MICE, tăng khoảng 12% so với năm 2025 – đó là kỳ vọng lớn và niềm tin vào sức bật của thị trường MICE Đà Nẵng”, bà Hạnh nhấn mạnh.

Đoàn Fatrip Malaysia tham quan trải nghiệm tại một cơ sở lưu trú ở Đà Nẵng.
Đoàn Fatrip Malaysia tham quan trải nghiệm tại một cơ sở lưu trú ở Đà Nẵng.

Theo kế hoạch, Chương trình MICE Đà Nẵng 2026 có nhiều điều chỉnh nhằm mở rộng phạm vi áp dụng và gia tăng tính lan tỏa. Cụ thể, quy mô đoàn khách được điều chỉnh linh hoạt hơn, áp dụng cho các đoàn MICE nội địa từ 70 khách trở lên và các đoàn MICE quốc tế từ 30 khách trở lên. Sự điều chỉnh này giúp chương trình tiếp cận đa dạng hơn các nhóm khách, đặc biệt là các đoàn MICE quốc tế có quy mô vừa và nhỏ là phân khúc đang có xu hướng tăng mạnh trong những năm gần đây.

Đáng chú ý, Chương trình năm 2026 được tập trung làm mới các nội dung xúc tiến theo hướng thiết thực, bám sát nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và các đoàn khách, nâng cao hoạt động trải nghiệm.

Nhằm khuyến khích các đoàn MICE quay trở lại thành phố, Chương trình MICE Đà Nẵng 2026 cũng lần đầu tiên đưa thêm nội dung vinh danh, tri ân doanh nghiệp MICE tiêu biểu và triển khai chính sách hỗ trợ riêng dành cho các đoàn khách MICE quay trở lại thành phố từ lần thứ hai trở lên.

Các doanh nghiệp đưa khách MICE đến Đà Nẵng sẽ được duy trì tên và logo trên trang thông tin du lịch MICE của thành phố, được đặt ấn phẩm quảng bá miễn phí trong thời gian từ 6 đến 12 tháng, đồng thời được ưu tiên tham gia các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch trong và ngoài nước với chi phí ưu đãi.

Các doanh nghiệp và đoàn khách này sẽ được ghi nhận là “Đối tác MICE thân thiết”, qua đó được hưởng nhiều quyền lợi thiết thực như voucher trải nghiệm sản phẩm, dịch vụ du lịch mới, ưu đãi về giá từ hệ thống doanh nghiệp đối tác, góp phần khuyến khích sự gắn bó lâu dài với điểm đến.

Đoàn Fatrip gồm 30 doanh nghiệp Ấn Độ trải nghiệm tại Đà Nẵng năm 2025.
Đoàn Fatrip gồm 30 doanh nghiệp Ấn Độ trải nghiệm tại Đà Nẵng năm 2025.

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao vafv Du lịch, năm 2025, Chương trình xúc tiến thu hút khách du lịch MICE ghi nhận những kết quả ấn tượng, có 250 đoàn MICE đăng ký hỗ trợ tư vấn và đón tiếp, với tổng cộng hơn 82.000 lượt khách. Trong đó, khách nội địa đạt khoảng 43.000 lượt, khách quốc tế khoảng 39.000 lượt.

Một tín hiệu vui ngay trong những ngày đầu tháng 1/2026, thị trường khách MICE của Đà Nẵng đã có các đoàn khách MICE quốc tế quy mô trung bình và lớn như đoàn khách của Tập đoàn Supabase (240 khách), Tập đoàn Quantumedge Capital (160 khách) hay Công ty Kara Coconut đến từ Singapore (85 khách).

Với những chính sách linh hoạt cùng sự đồng hành, hỗ trợ giữa chính quyền và doanh nghiệp, Chương trình xúc tiến du lịch MICE Đà Nẵng 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục góp phần khẳng định vị thế Đà Nẵng là điểm đến MICE chuyên nghiệp, thân thiện và hấp dẫn hàng đầu Việt Nam, từng bước vươn tầm khu vực.

Từ khóa:

Chương trình xúc tiến du lịch MICE doanh nghiệp MICE du lịch du lịch MICE Đà Nẵng 2026 tăng trưởng du lịch Đà Nẵng Vneconomy

Đọc thêm

Năm 2025: Du lịch Việt Nam bứt phá kỷ lục

Năm 2025: Du lịch Việt Nam bứt phá kỷ lục

Theo số liệu của Cục Thống kê, tháng 12/2025, Việt Nam đón trên 2 triệu lượt, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm ngoái, góp phần đưa tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam cả năm 2025 đạt gần 21,2 triệu lượt..

Du lịch xanh: Định hướng phát triển bền vững tại TP.Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long

Du lịch xanh: Định hướng phát triển bền vững tại TP.Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long

Trong bối cảnh du lịch toàn cầu chuyển dịch mạnh mẽ sang các mô hình thân thiện với môi trường, gắn với bảo tồn tự nhiên và văn hoá bản địa, du lịch xanh đang nổi lên như một xu hướng trọng tâm tại Việt Nam. Tại TP.Hồ Chí Minh và vùng đồng bằng sông Cửu Long, du lịch xanh được xem như một hướng đi chiến lược giúp nâng cao chất lượng và tính bền vững cho ngành du lịch...

Năm 2026, du lịch tàu biển đón đầu dòng khách cao cấp

Năm 2026, du lịch tàu biển đón đầu dòng khách cao cấp

Từ Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long (Quảng Ninh), Bến du thuyền Ana Marina (Khánh Hoà) đến cảng Chân Mây (Huế), sự trở lại mạnh mẽ của các siêu du thuyền là tín hiệu cho thấy Việt Nam đang bước vào “bản đồ ưu tiên” của du lịch tàu biển toàn cầu…

Festival Huế 2026 mở rộng không gian du lịch bốn mùa

Festival Huế 2026 mở rộng không gian du lịch bốn mùa

Với chuỗi lễ hội kéo dài suốt năm theo định hướng Festival Bốn mùa, Festival Huế 2026 không chỉ tôn vinh giá trị di sản mà còn tạo thêm sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần thu hút du khách đến Huế quanh năm, giảm tính mùa vụ và thúc đẩy phát triển du lịch bền vững...

Du lịch Hải Phòng, Quảng Ninh “bội thu” trong dịp nghỉ Tết dương lịch 2026

Du lịch Hải Phòng, Quảng Ninh “bội thu” trong dịp nghỉ Tết dương lịch 2026

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp kích cầu du lịch, Hải Phòng, Quảng Ninh đã “thắng lớn” ngay từ những ngày đầu năm 2026, tạo nên dấu ấn tích cực trên bản đồ du lịch cả nước với hơn 1,1 triệu lượt khách…

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 4/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 4/2025

Những quốc gia có trữ lượng dầu lớn nhất thế giới, Venezuela dẫn đầu

Thế giới

Những quốc gia có trữ lượng dầu lớn nhất thế giới, Venezuela dẫn đầu

Những ngân hàng trung ương nắm giữ nhiều tài sản nhất

Thế giới

Những ngân hàng trung ương nắm giữ nhiều tài sản nhất

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Chứng khoán Mỹ trượt khỏi mức kỷ lục, giá dầu giảm hơn 1%

Thế giới

2

Giải mã những dấu ấn định danh di sản của Elyse Island tại đảo Đại Phước

Bất động sản

3

The Link City: “Hàng hiếm” trên thị trường đất nền Đồng Nai

Bất động sản

4

Thanh khoản sẽ bùng nổ trong năm 2026, trung bình hơn 36.000 tỷ mỗi phiên?

Chứng khoán

5

Giá vàng, bạc đồng loạt giảm mạnh vì nhà đầu tư chốt lời

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy