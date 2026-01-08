Đà Nẵng khởi động Chương trình xúc tiến du lịch MICE 2026

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Năm, 08/01/2026
Ngô Anh Văn
08/01/2026, 09:40
Với chủ đề “Đà Nẵng - Nâng tầm trải nghiệm du lịch MICE” (Da Nang - Elevating your MICE experience), Chương trình xúc tiến thu hút khách du lịch MICE của ngành Du lịch thành phố đã bắt đầu khởi động và được triển khai xuyên suốt từ ngày 01/01 đến 31/12/2026...
Năm 2026, thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu đón và hỗ trợ khoảng gần 93.000 lượt khách MICE, tăng khoảng 12% so với năm 2025. Trong đó, khách nội địa ước đạt hơn 48.000 lượt, khách quốc tế gần 44.000 lượt.
Đây là bước đi cụ thể nhằm tiếp tục khẳng định vai trò động lực của phân khúc thị trường du lịch chất lượng cao và tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ấn tượng của du lịch MICE Đà Nẵng trong những năm gần đây.
Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, cho biết từ năm 2022 đến nay, Chương trình xúc tiến du lịch MICE của thành phố đã từng bước khẳng định uy tín, hiệu quả và tính thực tiễn, trở thành một phần động lực của doanh nghiệp khi lựa chọn điểm đến và các nhà cung ứng địa phương trong việc tổ chức sự kiện MICE một cách chuyên nghiệp.
Thời gian tới, ngành du lịch Đà Nẵng sẽ tiếp tục phát huy lợi thế sẵn có, tăng cường hợp tác công - tư để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp một cách thiết thực để thu hút ngày càng nhiều đoàn khách MICE đến với Đà Nẵng.
“Chương trình xúc tiến du lịch MICE 2026 được nhấn mạnh đến yếu tố chất lượng, trải nghiệm và giá trị gia tăng cho các đoàn khách. Thành phố đặt mục tiêu đón và hỗ trợ gần 93.000 lượt khách MICE, tăng khoảng 12% so với năm 2025 – đó là kỳ vọng lớn và niềm tin vào sức bật của thị trường MICE Đà Nẵng”, bà Hạnh nhấn mạnh.
Theo kế hoạch, Chương trình MICE Đà Nẵng 2026 có nhiều điều chỉnh nhằm mở rộng phạm vi áp dụng và gia tăng tính lan tỏa. Cụ thể, quy mô đoàn khách được điều chỉnh linh hoạt hơn, áp dụng cho các đoàn MICE nội địa từ 70 khách trở lên và các đoàn MICE quốc tế từ 30 khách trở lên. Sự điều chỉnh này giúp chương trình tiếp cận đa dạng hơn các nhóm khách, đặc biệt là các đoàn MICE quốc tế có quy mô vừa và nhỏ là phân khúc đang có xu hướng tăng mạnh trong những năm gần đây.
Đáng chú ý, Chương trình năm 2026 được tập trung làm mới các nội dung xúc tiến theo hướng thiết thực, bám sát nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và các đoàn khách, nâng cao hoạt động trải nghiệm.
Nhằm khuyến khích các đoàn MICE quay trở lại thành phố, Chương trình MICE Đà Nẵng 2026 cũng lần đầu tiên đưa thêm nội dung vinh danh, tri ân doanh nghiệp MICE tiêu biểu và triển khai chính sách hỗ trợ riêng dành cho các đoàn khách MICE quay trở lại thành phố từ lần thứ hai trở lên.
Các doanh nghiệp đưa khách MICE đến Đà Nẵng sẽ được duy trì tên và logo trên trang thông tin du lịch MICE của thành phố, được đặt ấn phẩm quảng bá miễn phí trong thời gian từ 6 đến 12 tháng, đồng thời được ưu tiên tham gia các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch trong và ngoài nước với chi phí ưu đãi.
Các doanh nghiệp và đoàn khách này sẽ được ghi nhận là “Đối tác MICE thân thiết”, qua đó được hưởng nhiều quyền lợi thiết thực như voucher trải nghiệm sản phẩm, dịch vụ du lịch mới, ưu đãi về giá từ hệ thống doanh nghiệp đối tác, góp phần khuyến khích sự gắn bó lâu dài với điểm đến.
Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao vafv Du lịch, năm 2025, Chương trình xúc tiến thu hút khách du lịch MICE ghi nhận những kết quả ấn tượng, có 250 đoàn MICE đăng ký hỗ trợ tư vấn và đón tiếp, với tổng cộng hơn 82.000 lượt khách. Trong đó, khách nội địa đạt khoảng 43.000 lượt, khách quốc tế khoảng 39.000 lượt.
Một tín hiệu vui ngay trong những ngày đầu tháng 1/2026, thị trường khách MICE của Đà Nẵng đã có các đoàn khách MICE quốc tế quy mô trung bình và lớn như đoàn khách của Tập đoàn Supabase (240 khách), Tập đoàn Quantumedge Capital (160 khách) hay Công ty Kara Coconut đến từ Singapore (85 khách).
Với những chính sách linh hoạt cùng sự đồng hành, hỗ trợ giữa chính quyền và doanh nghiệp, Chương trình xúc tiến du lịch MICE Đà Nẵng 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục góp phần khẳng định vị thế Đà Nẵng là điểm đến MICE chuyên nghiệp, thân thiện và hấp dẫn hàng đầu Việt Nam, từng bước vươn tầm khu vực.
Theo số liệu của Cục Thống kê, tháng 12/2025, Việt Nam đón trên 2 triệu lượt, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm ngoái, góp phần đưa tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam cả năm 2025 đạt gần 21,2 triệu lượt..
Trong bối cảnh du lịch toàn cầu chuyển dịch mạnh mẽ sang các mô hình thân thiện với môi trường, gắn với bảo tồn tự nhiên và văn hoá bản địa, du lịch xanh đang nổi lên như một xu hướng trọng tâm tại Việt Nam. Tại TP.Hồ Chí Minh và vùng đồng bằng sông Cửu Long, du lịch xanh được xem như một hướng đi chiến lược giúp nâng cao chất lượng và tính bền vững cho ngành du lịch...
Từ Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long (Quảng Ninh), Bến du thuyền Ana Marina (Khánh Hoà) đến cảng Chân Mây (Huế), sự trở lại mạnh mẽ của các siêu du thuyền là tín hiệu cho thấy Việt Nam đang bước vào “bản đồ ưu tiên” của du lịch tàu biển toàn cầu…
Với chuỗi lễ hội kéo dài suốt năm theo định hướng Festival Bốn mùa, Festival Huế 2026 không chỉ tôn vinh giá trị di sản mà còn tạo thêm sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần thu hút du khách đến Huế quanh năm, giảm tính mùa vụ và thúc đẩy phát triển du lịch bền vững...
