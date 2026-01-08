Đà Nẵng công bố chủ đề Lễ hội pháo hoa quốc tế DIFF 2026

Theo đó, DIFF 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 30/5 đến 11/7/2026 với chủ đề “Đà Nẵng - Những chân trời kết nối” (Da Nang - United Horizons). DIFF 2026 mang thông điệp về hình ảnh một Đà Nẵng mới sau sáp nhập thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.

Tên chủ đề biểu đạt sự kết hợp chặt chẽ giữa thiên nhiên, biểu tượng văn hóa – kiến trúc – du lịch và tinh thần hiện đại của một điểm đến kết nối, giữ vững bản sắc dân tộc, giao thoa, vươn mình phát triển trong thời đại mới.

Chủ đề của 6 đêm thi do đó sẽ đi theo mạch của một hành trình phát triển Đà Nẵng mới, với vị thế mới, tiềm lực và tâm thế mới. Tên gọi các đêm thi theo đó lần lượt là Nature (Thiên nhiên), Heritage (Di sản), Culture (Văn hóa), Creative (Sáng tạo), Vision (Tầm nhìn) và United Horizons (Những chân trời kết nối).

Theo kế hoạch dự kiến, DIFF 2026 sẽ có 6 đêm thi, với 10 đội tham dự gồm: Đội Pháo hoa Đà Nẵng - Việt Nam; Đội Z21 Vina Pyrotech - Việt Nam; Đội Trung Quốc - Công ty trình diễn pháo hoa nghệ thuật Jiangxi Yangfeng, Jiangxi Yangfeng Art Fireworks Display Co.,Ltd; Đội Ý - Martarello Group S.R.L; Đội Đức - Josef Steffes - Ollig Feuer Werk GMBH, Đội Bồ Đào Nha - Macedos Pirotecnia Lda; Đội Pháp - Lux Factory POK 2.0; Đội Nhật - Tamaya Kitahara Fireworks Co., Ltd; Đội Macau - Apple Pyrotechnics (Macau) Co., Ltd; Đội Úc - Skylighter Fireworks.

Đáng chú ý, khác với DIFF năm 2025, DIFF 2026 sẽ có tới 4 tân binh. Đó là Đội Pháp - Lux Factory POK 2.0; Đội Nhật - Tamaya Kitahara Fireworks Co., Ltd; Đội Macau - Apple Pyrotechnics (Macau) Co., Ltd; Đội Úc - Skylighter Firework. Điều này hứa hẹn sự đua tài thú vị và nhiều bất ngờ trong mùa thi năm nay.

Những nét vẽ "tranh nghệ thuật" trên bầu trời sông Hàn bởi màn trình diễn DIFF

Cũng như những mùa DIFF trước đây, cuộc thi được tổ chức dưới sự chỉ đạo của UBND TP. Đà Nẵng, đơn vị thực hiện là Công ty CP Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group), Công ty TNHH Thương mại và Truyền thông Apollo (APL).

Địa điểm bắn pháo hoa tại khu vực Cảng sông Hàn; khán đài chính và sân khấu tại vỉa hè đường Trần Hưng Đạo, đối diện khu vực bắn và sân khấu đã sử dụng tại các kỳ DIFF trước.

Với chủ đề “United Horizons – Những chân trời kết nối”, DIFF 2026 không chỉ hứa hẹn mang đến những màn trình diễn pháo hoa đỉnh cao hội tụ tinh hoa quốc tế, mà còn kể câu chuyện về một Đà Nẵng mới đang mở rộng không gian phát triển, mở rộng tầm nhìn và kết nối mạnh mẽ hơn với khu vực và thế giới.

Trên bầu trời sông Hàn mùa hè này, ánh sáng pháo hoa sẽ trở thành biểu tượng cho tinh thần giao thoa, hội nhập và khát vọng vươn xa của Đà Nẵng – một điểm đến đang tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới với bản sắc riêng và chân trời rộng mở.