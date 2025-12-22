5 sản phẩm serum mắt như một bước điều trị chuyên sâu

Khác với kem mắt chủ yếu tập trung vào dưỡng ẩm, serum mắt đóng vai trò như một bước điều trị chuyên sâu, giúp cải thiện các vấn đề như nếp nhăn li ti, bọng mắt hay quầng thâm...

Nhiều người vẫn tranh luận về việc có thực sự cần kem dưỡng mắt hay không, bởi suy cho cùng, kem dưỡng da mặt cũng đã cấp ẩm đầy đủ. Tuy nhiên, serum mắt lại là một câu chuyện khác. Khác với kem mắt chủ yếu tập trung vào dưỡng ẩm, serum mắt đóng vai trò như một bước điều trị chuyên sâu, giúp cải thiện các vấn đề như nếp nhăn li ti, bọng mắt hay quầng thâm.

Serum mắt là sản phẩm chăm sóc da có kết cấu nhẹ, hàm lượng hoạt chất cao, được thiết kế riêng cho vùng da mỏng manh quanh mắt. So với kem mắt hay kem dưỡng da mặt thông thường, serum mắt thường chứa nồng độ thành phần hoạt tính cao hơn, mang lại hiệu quả tập trung và rõ rệt hơn.

Kem dưỡng mắt thường tập trung vào việc cấp ẩm và củng cố hàng rào bảo vệ da, với các thành phần làm mềm và khóa ẩm. Trong khi đó, serum mắt có kết cấu nhẹ hơn, thẩm thấu nhanh hơn và thường chứa đa dạng hoặc hàm lượng cao hơn các hoạt chất so với kem mắt giàu dưỡng chất, nhờ đó phù hợp hơn trong việc xử lý các vấn đề như nếp nhăn li ti hay quầng thâm, bọng mắt.

Dưới đây là những sản phẩm serum dưỡng mắt được đánh giá tốt nhất, có thể mua tại các cửa hàng chính hãng tại Việt Nam.

LA ROCHE-POSAY HYALU B5 EYE SERUM

Bạn có thể đã quen thuộc với serum hyaluronic acid của thương hiệu này, với thiết kế gần như tương đồng, nhưng phiên bản dành cho vùng mắt được trang bị đầu lăn (rollerball) tiện lợi, giúp việc thoa dưỡng chất quanh mắt trở nên dễ dàng và chính xác hơn.

Kết cấu sản phẩm cấp ẩm tốt nhưng vẫn nhẹ tênh, như “một ly nước mát” cho vùng da dưới mắt. Hyaluronic acid giúp làm đầy các nếp nhăn li ti thấy rõ, trong khi vitamin B5 có tác dụng làm dịu và phục hồi, đặc biệt phù hợp với đôi mắt mệt mỏi hoặc thường xuyên bị bọng khi thức dậy. Sản phẩm cũng tiệp tốt dưới lớp che khuyết điểm, giúp lớp makeup bền màu, mịn mướt và hạn chế tình trạng đọng rãnh.

SKINCEUTICALS AOX+ EYE GEL

SkinCeuticals AOX+ Eye Gel có thể xem là phiên bản “chăm sóc riêng cho vùng mắt” của serum CE Ferulic nổi tiếng của hãng. Công thức sản phẩm kết hợp vitamin C cùng phloretin và ferulic acid - hai chất chống oxy hóa mạnh, có khả năng cộng hưởng để tăng hiệu quả bảo vệ da.

Sản phẩm còn bổ sung caffeine giúp cải thiện quầng thâm. Nhờ đó, vùng da quanh mắt trở nên tươi sáng hơn, mịn màng hơn, giảm bọng rõ rệt, đồng thời được bảo vệ trước các tác nhân gây lão hóa trong tương lai.

CLINIQUE ALL ABOUT EYES SERUM DE-PUFFING EYE MASSAGE FOR DARK CIRCLES

Tựa như một làn nước mát lạnh giúp bạn tỉnh táo tức thì, cây lăn làm mát của sản phẩm này không chỉ đánh thức vùng da mắt mà còn hỗ trợ giảm bọng hiệu quả. Cảm giác mát lạnh chỉ là một phần của cơ chế hoạt động: công thức còn chứa caffeine giúp làm xẹp bọng mắt, đồng thời hoàn toàn không hương liệu - yếu tố thường dễ gây kích ứng và có thể khiến tình trạng sưng nề trở nên trầm trọng hơn.

Bên cạnh đó, các chất chống oxy hóa trong sản phẩm góp phần cải thiện diện mạo quầng thâm, mang lại vùng da dưới mắt tươi tắn và khỏe khoắn hơn.

DERMALOGICA BIOLUMIN-C EYE SERUM

Với sự kết hợp của hai dạng vitamin C trong cùng một công thức, sản phẩm Dermalogica Biolumin-C Eye Serum giúp làm sáng vùng da quanh mắt, đồng thời hỗ trợ phục hồi tổn thương do oxy hóa từ tia UV.

Nhờ giàu chất chống oxy hóa, đây cũng là lựa chọn sản phẩm chăm sóc da phù hợp để sử dụng ban ngày, giúp bảo vệ và cải thiện làn da mắt một cách bền vững.

CHANEL N°1 DE CHANEL REVITALIZING EYE SERUM

Dòng sản phẩm N°1 De Chanel được xem như lời tôn vinh dành cho chiết xuất hoa trà đỏ – thành phần nổi bật giúp làm mờ các nếp nhăn và rãnh hằn hình thành theo thời gian do thói quen nheo và chớp mắt liên tục. Ở phiên bản serum mắt này, hoạt chất chống lão hóa còn được kết hợp với squalane dưỡng ẩm và chiết xuất men hoa trà, nhằm củng cố hàng rào bảo vệ da.

Serum có kết cấu gel ở mức trung bình, cung cấp độ ẩm dồi dào nhưng không gây nặng da - lý tưởng để dùng trước khi trang điểm hoặc trong những chu trình chăm sóc không cần đến kem mắt quá đặc. Điểm nhấn của sản phẩm nằm ở đầu kim loại xoay có khả năng làm mát tức thì.

Chất liệu kim loại mang lại cảm giác lạnh nhanh, giúp kích thích tuần hoàn máu, “đánh thức” vùng da mệt mỏi quanh mắt. Nhờ đó, tình trạng bọng mắt được cải thiện rõ rệt, đồng thời vùng da dưới mắt trông sáng và đều màu hơn.