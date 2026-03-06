Những chiếc áo khoác lý tưởng cho thời điểm giao mùa

Chủ Nhật, 08/03/2026

Để mặc trang phục phù hợp với thời tiết biến động trong thời kỳ chuyển giao giữa mùa Đông và Xuân - khi có ngày nắng ấm 25°C, hôm sau lại se lạnh và nhiều gió - quả thực không hề dễ dàng...

Trong bối cảnh thời tiết “sáng nắng - chiều gió”, một chiếc áo khoác phù hợp chính là “vũ khí” giúp bạn xoay chuyển tình thế linh hoạt.
Trong bối cảnh thời tiết “sáng nắng - chiều gió”, một chiếc áo khoác phù hợp chính là “vũ khí” giúp bạn xoay chuyển tình thế linh hoạt.

Trong thời gian chuyển giao giữa mùa Đông và mùa Xuân, chỉ một lựa chọn trang phục thiếu tính toán cũng có thể khiến bạn rơi vào cảnh “thừa ấm” giữa trưa hoặc co ro vì gió lạnh cuối chiều. Đây là giai đoạn đòi hỏi sự linh hoạt và tinh tế trong cách phối đồ: ưu tiên những thiết kế có thể layering thông minh, chất liệu đủ nhẹ để thoáng mát nhưng vẫn giữ được độ ấm cần thiết, cùng bảng màu trung tính dễ kết hợp.

Trong bối cảnh thời tiết “sáng nắng - chiều gió”, một chiếc áo khoác phù hợp chính là “vũ khí” giúp bạn xoay chuyển tình thế linh hoạt. Nóng có thể cởi ra khoác hờ trên vai, lạnh lại dễ dàng mặc vào mà không làm tổng thể trở nên nặng nề. Quan trọng hơn, áo khoác không chỉ giữ ấm mà còn đóng vai trò hoàn thiện phong cách, tạo điểm nhấn cho set đồ tưởng chừng đơn giản. 

Dưới đây là một số kiểu áo khoác lý tưởng cho thời điểm giao mùa - vừa thời thượng, dễ phối, vừa đủ tiện dụng để đồng hành cùng bạn suốt ngày dài.

TRENCH COAT CỔ ĐIỂN

Trench coat là món đồ kinh điển trong tủ đồ mà bạn có thể mặc suốt nhiều năm mà không lỗi mốt. Hãy lấy cảm hứng từ bộ sưu tập xuân với kỹ thuật layering ấn tượng của Prada và thử khoác trench coat bên ngoài một chiếc áo jacket da để tạo nên tổng thể bộ trang phục vừa cá tính vừa thời thượng.

VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy

TRENCH COAT NGẮN

Trench coat cổ điển vốn là lựa chọn quen thuộc và đáng tin cậy cho thời điểm giao mùa; phiên bản hiện đại được cắt ngắn và nhấn eo bằng thắt lưng để tạo cảm giác gọn gàng, năng động hơn. Bạn có thể phối chiếc trench coat ngắn của mình cùng chân váy da midi ôm sát và giày cao gót mũi nhọn, tạo nên tổng thể thanh lịch mà vẫn sắc sảo.

VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy

BLAZER RỘNG RÃI

Một chiếc blazer xám phom rộng, được thắt đai nhấn eo gọn gàng, sẽ kết hợp ăn ý với quần denim đen dáng ôm và một chiếc thắt lưng mảnh — lựa chọn thanh lịch, chỉn chu nhưng vẫn hiện đại cho môi trường công sở.

VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy

ÁO KHÓA KÉO NỬA NĂNG ĐỘNG

Hãy kết hợp một chiếc áo khoác khóa kéo phong cách thể thao cùng chân váy maxi đen mềm mại, tạo nên sự tương phản thú vị giữa năng động và nữ tính. Thêm những phụ kiện tối giản, sắc sảo như boots cao đến gối và túi đeo chéo sẽ giúp tổng thể thêm cân bằng, đồng thời làm nổi bật chiếc áo khoác như điểm nhấn chính của set đồ.

VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy

BOMBER DA CỔ CAO

Một chiếc bomber da phom rộng với cổ cao (funnel-neck) là chiếc áo khoác thiết yếu mang tính vượt thời gian, dễ dàng tạo vẻ ngoài cá tính mà vẫn giữ được sự linh hoạt trong nhiều hoàn cảnh.

VnEconomy
VnEconomy

Khi nắm được vài nguyên tắc cơ bản, việc ăn mặc trong thời điểm giao mùa không chỉ trở nên đơn giản hơn mà còn mở ra cơ hội để thể hiện gu thẩm mỹ cá nhân một cách sáng tạo và thời thượng. Và trong thời tiết giao mùa đông xuân, một chiếc áo khoác phù hợp sẽ trở thành "vũ khí tối thượng" của cả bộ trang phục.

layering thông minh phối đồ mùa xuân thời trang tiêu dùng Vneconomy xu hướng thời trang 2026

