Mặt nạ cho mắt liệu có thực sự cần thiết?

Mặt nạ mắt đã trở thành một xu hướng chăm sóc da nổi tiếng gần đây. Tìm kiếm của chúng đã tăng 34% từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2023 và 456% từ năm 2019 đến năm 2023, theo Exploding Topics.

Mặt nạ mắt là một phiên bản nhỏ hơn của mặt nạ giấy cho mặt, nhắm vào vùng da nhạy cảm dưới và xung quanh mắt. Mặt nạ mắt thường được sử dụng khi mắt bị sưng do stress hoặc thiếu ngủ, giúp cải thiện quầng thâm và nếp nhăn dưới mắt về lâu dài. Mặt nạ mắt cung cấp độ ẩm tối đa cho vùng dưới mắt, cùng với các thành phần giúp săn chắc và trẻ hóa vùng da đặc biệt nhạy cảm này.

Theo Boston Derm Advocate, mặt nạ mắt có nhiều kết cấu khác nhau, từ miếng dán gel đến miếng dán hydrogel và miếng dán vải vi sợi ngâm trong serum. Nhưng tất cả đều hoạt động theo cơ chế tương tự nhau, với thành phần chủ yếu là các hoạt chất dưỡng ẩm, làm sáng và chống lão hóa.

Các thành phần này được đắp lên lên vùng da mỏng dưới mắt để phát huy tác dụng. Mặt nạ mắt cũng tạo ra một rào cản che phủ lên mắt, giúp các thành phần hấp thụ hiệu quả hơn so với kem mắt thông thường. Nhiều mặt nạ có tác dụng làm mát, giúp giảm sưng đáng kể.

Ngoài ra, mặt nạ mắt cũng rất tiện lợi, dễ sử dụng. Chỉ cần dùng nhíp gắp miếng mặt nạ đắp lên lên da mắt sạch, thư giãn trong 15 - 30 phút và vùng da dưới mắt của bạn sẽ được cải thiện đáng kể. Tác dụng làm dịu mát của hầu hết các mặt nạ mắt sẽ giúp làm co mạch máu để giúp giảm tích tụ chất lỏng và sưng phù vùng da dưới mắt.

Tuy nhiên, nếu chị em phụ nữ muốn bắt đầu sử dụng mặt nạ mắt, hãy lưu ý đến các thành phần như caffeine, vitamin C, axit hyaluronic, ceramides và retinol. Nhưng đừng kỳ vọng quá nhiều - mặc dù những thành phần này đã được chứng minh về hiệu quả với cùng da dưới mắt, chúng cũng yêu cầu tần suất sử dụng nhất quán trong nhiều tháng cùng với các biện pháp chăm sóc mắt tổng thể để cải thiện dần dần nếp nhăn, da nhăn và da mỏng theo thời gian, thay vì có tác dụng ngay lập tức.

Một số thành phần trong mặt nạ mắt được chứng minh hiệu quả có thể kể đến:

Axit Hyaluronic: Hoạt chất dưỡng ẩm mạnh mẽ này liên kết độ ẩm để làm đầy các nếp nhăn. Bạn có thể tìm mặt nạ mắt có chứa sodium hyaluronate để hấp thụ độ ẩm tốt hơn.

Caffeine: Caffeine là một chất làm co mạch có thể giúp giảm sưng phù và quầng thâm mắt.

Ceramides: Những lipid này củng cố hàng rào da để tăng cường độ ẩm.

Vitamin C: Vitamin C làm sáng da và chống lại gốc tự do và oxy hóa. Nó hoạt động tốt nhất ở nồng độ cao.

Retinol: Retinol tăng cường collagen và làm mịn kết cấu da để làm mờ nếp nhăn theo thời gian.

Peptide: Các peptide như palmitoyl hexapeptide-12 thúc đẩy collagen và elastin để làm săn chắc da.

Tránh hương liệu: Hãy tránh các loại mặt nạ mắt có nhiều hương liệu, vì chúng có thể gây kích ứng vùng da nhạy cảm quanh mắt.

Mặc dù vậy, những tuyên bố về hiệu quả thực sự của mặt nạ mắt trong điều trị quầng thâm, giảm đáng kể nếp nhăn và nếp nhăn lâu dài, hoặc thu nhỏ vĩnh viễn túi dưới mắt đều có cơ sở không vững chắc. Chưa có nghiên cứu khoa học nào làm cơ sở chứng minh rằng mặt nạ mắt có những khả năng điều trị các vấn đề nêu trên, nhưng sản phẩm này có khả năng làm dịu và cải thiện vùng da mắt đang mệt mỏi, giúp mắt được dưỡng ẩm và tươi trẻ hơn.

Đối với quầng thâm, trũng mắt từ trung bình đến nặng và nếp nhăn nặng, mặt nạ mắt không thể thay thế các phương pháp điều trị chuyên sâu hơn. Nếu bị quầng thâm nặng hoặc do di truyền, rãnh nước mắt sâu hoặc bọng mắt to, tiêm neurotoxin hoặc tiêm chất làm đầy da có thể cải thiện đáng kể độ thâm hoặc trũng sâu của mắt. Các thủ thuật làm mịn da bằng laser cũng có thể giúp sản sinh collagen và điều trị sắc tố gây ra quầng thâm dưới mắt.

Và đối với vùng da dưới mắt bị chùng và chảy xệ đáng kể, liệu pháp microneedling có thể thúc đẩy việc làm săn chắc và nâng vùng da nhạy cảm quanh mắt. Vì vậy, hãy tham khảo ý kiến ​​​​bác sĩ da liễu hoặc bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ mặt để thảo luận về các phương pháp tiên tiến hơn ngoài mặt nạ mắt nếu gặp phải các vấn đề dưới mắt từ trung bình đến nặng.