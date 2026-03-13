Thời trang nhanh chống chịu mạnh mẽ trước tình hình chiến sự

Xoa dịu những lo ngại rằng nhu cầu thời trang đang chững lại do chiến sự, tập đoàn Inditex – chủ sở hữu Zara – cho biết trong thông cáo công bố hôm thứ Tư vừa qua rằng doanh thu tính theo tỷ giá cố định đã tăng 9% trong 5 tuần tính đến ngày 8/3...

Mức tăng này cao hơn so với năm tài chính 2025, khi doanh số (không tính biến động tỷ giá) chỉ tăng 7%. Đà tăng trưởng doanh số này phần nào giúp thị trường bớt lo ngại sau giai đoạn kinh doanh kém sôi động trước đó, đồng thời trấn an các nhà đầu tư rằng nhà bán lẻ thời trang niêm yết lớn nhất thế giới vẫn duy trì được động lực tăng trưởng.

Trong một báo cáo phân tích, các chuyên gia của Jefferies, trong đó có nhà phân tích James Grzinic, nhận định: “Năm nay tập đoàn khởi đầu khá vững chắc, bất chấp những tác động chưa thể định lượng từ sự gián đoạn tại Trung Đông, cũng như điều kiện thời tiết mưa lớn tại bán đảo Iberia. Tuy vậy, vẫn chưa rõ liệu các nhà đầu tư có kỳ vọng mức tăng trưởng doanh số gần 10% hay không”.

Trong khi đó, CEO Inditex - ông Oscar Garcia Maceiras - cho biết một số cửa hàng của tập đoàn tại khu vực Trung Đông đã phải tạm thời đóng cửa do xung đột, khiến doanh số bị ảnh hưởng nhẹ.

“Trong vài tuần gần đây, một số cửa hàng của chúng tôi tại một số thị trường đã bị gián đoạn hoạt động tạm thời,” ông nói. “Điều này có tác động nhất định đến cập nhật tình hình kinh doanh mà chúng tôi công bố hôm nay, tuy nhiên hiện tại phần lớn cửa hàng của chúng tôi trong khu vực đã mở cửa trở lại”.

Ông Oscar Garcia Maceiras từ chối cho biết cụ thể những cửa hàng nào đã phải đóng cửa hoặc thời gian đóng cửa kéo dài bao lâu, đồng thời né tránh các câu hỏi trong buổi họp báo liên quan đến những tác động dài hạn của xung đột.

Theo ước tính của các nhà phân tích, khu vực Trung Đông hiện đóng góp khoảng 4 – 5% tổng doanh thu của Inditex. Tập đoàn vận hành hoạt động tại khu vực này thông qua đối tác nhượng quyền Azadea Group, và số lượng cửa hàng của hãng tại Liban, Israel và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã gia tăng trong năm qua.

Tốc độ tăng trưởng doanh số của Inditex đã chậm lại sau giai đoạn bùng nổ hậu đại dịch. Tuy nhiên, khả năng sinh lời của tập đoàn lại cải thiện khi hãng tăng giá sản phẩm, đồng thời nâng cấp hệ thống cửa hàng và logistics nhằm rút ngắn thời gian đưa các bộ sưu tập mới đến tay người mua.

“Inditex đang dần tiếp cận được một nhóm khách hàng rộng hơn,” ông David Schaefer nhận định. “Các thương hiệu xa xỉ đã tăng giá rất mạnh, khiến khoảng cách vốn có giữa họ và phân khúc thời trang đại chúng ngày càng nới rộng. Điều này tạo cơ hội để Zara bước vào những dòng sản phẩm có mức giá cao hơn — trông tinh tế và cao cấp hơn, nhưng vẫn rẻ hơn đáng kể so với những gì các thương hiệu xa xỉ đang cung cấp”.

Trong khi Zara dần mở rộng sang phân khúc giá cao hơn, Inditex cũng đang đẩy mạnh phát triển chuỗi bán lẻ hướng đến thế hệ Gen Z là Lefties. Thương hiệu giá rẻ này – với những mẫu quần jeans chỉ từ 12,99 euro (khoảng 15 USD) – dự kiến sẽ mở thêm cửa hàng tại Vương quốc Anh và Pháp.

Doanh số trong quý từ tháng 11 đến tháng 1 – giai đoạn bao gồm các mùa mua sắm cao điểm như Black Friday và Giáng sinh – đã tăng lên 11,69 tỷ euro (13,6 tỷ USD), so với 11,2 tỷ euro cùng kỳ năm trước. Tính chung cả năm 2025, doanh thu của tập đoàn tăng 7% khi điều chỉnh theo tỷ giá, đạt 39,86 tỷ euro.

Song song với đó, Inditex đang tái cấu trúc mạng lưới bán lẻ bằng cách đóng cửa các cửa hàng nhỏ, kém hiệu quả và mở những cửa hàng flagship rộng rãi hơn, mang cảm giác cao cấp hơn. Tập đoàn cũng đã đầu tư 1,8 tỷ euro để xây dựng trung tâm logistics thứ hai tại Zaragoza, và trong ngày thứ Tư vừa qua tiếp tục công bố kế hoạch chi 2,3 tỷ euro vốn đầu tư cho năm 2026.

Với chiến lược tinh gọn mạng lưới nhưng mở rộng quy mô cửa hàng, Inditex cho biết tổng diện tích bán lẻ của tập đoàn dự kiến sẽ tăng khoảng 5% trong năm 2026, sau khi đã tăng 5,3% trong năm trước. Tính đến cuối tháng 1, doanh nghiệp này sở hữu 5.460 cửa hàng trên toàn cầu, ít hơn 103 cửa hàng so với cùng kỳ năm trước.

Công thức thành công của Inditex – duy trì lượng hàng tồn kho tinh gọn, thiết kế bám sát xu hướng và chuỗi cung ứng linh hoạt – từ lâu đã mang lại lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ như Hennes & Mauritz AB (H&M). Biên lợi nhuận hoạt động của Inditex đạt 20,1% trong năm 2025, tăng so với mức 19,6% của năm 2024 và cao hơn đáng kể so với đối thủ Hennes & Mauritz AB - doanh nghiệp chỉ ghi nhận biên lợi nhuận hoạt động 8,1% trong cùng năm.

Kết quả này cho thấy các nhà bán lẻ thời trang nhanh vẫn duy trì khả năng chống chịu trước nhu cầu tiêu dùng còn mong manh tại nhiều thị trường trọng điểm. Điều này càng đáng chú ý trong bối cảnh người tiêu dùng tại châu Âu và Hoa Kỳ đang chịu thêm áp lực chi tiêu khi giá dầu và khí đốt tăng mạnh do xung đột tại Trung Đông.