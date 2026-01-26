5 startup xuất sắc nhận vốn mồi tại sự kiện Pitching “Vững Tài chính - Sáng Niềm tin”

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Hai, 26/01/2026
Vy Vy
26/01/2026, 10:04
Năm doanh nghiệp tiêu biểu nhất đã được nhận khoản vốn mồi để hiện thực hóa kế hoạch kinh doanh, tạo thêm việc làm và đóng góp tích cực vào kinh tế địa phương…
Ngày 25/01/2026, Startup Vietnam Foundation (SVF) đã tổ chức thành công sự kiện “Tổng kết và Pitching gọi vốn - Từ vững nội lực đến hiệu quả đầu tư”, đánh dấu cột mốc quan trọng của sáng kiến Co4Growth.
Sự kiện diễn ra theo hình thức hybrid (trực tiếp tại TP.HCM và trực tuyến), thu hút đông đảo chuyên gia tài chính cùng cộng đồng khởi nghiệp từ 18-35 tuổi. Sau chặng đường huấn luyện tăng tốc, Top 10 doanh nghiệp xuất sắc nhất đã bước vào vòng Pitching đầy kịch tính.
Mỗi đơn vị có 6 phút thuyết trình và 7 phút phản biện trực tiếp trước Hội đồng đánh giá gồm các chuyên gia uy tín từ Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, các nhà đầu tư thiên thần và các tổ chức tư vấn khởi nghiệp quốc gia. Đây không chỉ là màn trình diễn về mô hình kinh doanh mà còn là thử thách về bản lĩnh sử dụng nguồn vốn và minh bạch hóa kế hoạch tăng trưởng.
Vượt qua các tiêu chí khắt khe về tiềm năng phát triển và cam kết tạo tác động xã hội, 05 doanh nghiệp đã xuất sắc nhận được khoản tài trợ trị giá 98 triệu đồng/đơn vị, gồm DAG Dalat, TataMart, Parent Tech, Dược liệu hữu cơ An Xuân và RightChoiceVN.
Khoản vốn này được kỳ vọng sẽ trở thành nguồn lực mồi thiết thực, giúp các startup hiện thực hóa kế hoạch kinh doanh, tạo thêm việc làm và đóng góp tích cực vào kinh tế địa phương.
Sáng kiến Co4Growth do Standard Chartered Foundation tài trợ và Youth Business International (YBI) hỗ trợ đã và đang trở thành bệ phóng quan trọng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) Việt Nam.
Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Nhã Quyên – Giám đốc vận hành SVF khẳng định việc các doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ sẵn sàng bứt phá là minh chứng cho tinh thần quyết liệt và sự chuyển hóa nội lực thành công trong việc tiếp cận tài chính.
Ông Phan Minh Tiến, đại diện Hội đồng đánh giá, cũng nhận định các doanh nghiệp năm nay thể hiện rất rõ nét tinh thần “tạo tác động”, hướng đến những giá trị nhân văn cho cộng đồng thay vì chỉ chạy theo lợi nhuận thuần túy.
Hành trình của Chương trình Tăng tốc “Vững Tài chính – Sáng Niềm tin” sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam cho tới năm 2027, hứa hẹn xây dựng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo vững mạnh và thịnh vượng.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: