Thứ Hai, 26/01/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

5 startup xuất sắc nhận vốn mồi tại sự kiện Pitching “Vững Tài chính - Sáng Niềm tin”

Vy Vy

26/01/2026, 10:04

Năm doanh nghiệp tiêu biểu nhất đã được nhận khoản vốn mồi để hiện thực hóa kế hoạch kinh doanh, tạo thêm việc làm và đóng góp tích cực vào kinh tế địa phương…

Các startup thuyết trình và phản biện trực tiếp trước Hội đồng đánh giá.
Các startup thuyết trình và phản biện trực tiếp trước Hội đồng đánh giá.

Ngày 25/01/2026, Startup Vietnam Foundation (SVF) đã tổ chức thành công sự kiện “Tổng kết và Pitching gọi vốn - Từ vững nội lực đến hiệu quả đầu tư”, đánh dấu cột mốc quan trọng của sáng kiến Co4Growth.

Sự kiện diễn ra theo hình thức hybrid (trực tiếp tại TP.HCM và trực tuyến), thu hút đông đảo chuyên gia tài chính cùng cộng đồng khởi nghiệp từ 18-35 tuổi. Sau chặng đường huấn luyện tăng tốc, Top 10 doanh nghiệp xuất sắc nhất đã bước vào vòng Pitching đầy kịch tính.

Mỗi đơn vị có 6 phút thuyết trình và 7 phút phản biện trực tiếp trước Hội đồng đánh giá gồm các chuyên gia uy tín từ Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, các nhà đầu tư thiên thần và các tổ chức tư vấn khởi nghiệp quốc gia. Đây không chỉ là màn trình diễn về mô hình kinh doanh mà còn là thử thách về bản lĩnh sử dụng nguồn vốn và minh bạch hóa kế hoạch tăng trưởng.

Vượt qua các tiêu chí khắt khe về tiềm năng phát triển và cam kết tạo tác động xã hội, 05 doanh nghiệp đã xuất sắc nhận được khoản tài trợ trị giá 98 triệu đồng/đơn vị, gồm DAG Dalat, TataMart, Parent Tech, Dược liệu hữu cơ An Xuân và RightChoiceVN.

Các doanh nghiệp được trao vốn mồi để triển khai dự án.
Các doanh nghiệp được trao vốn mồi để triển khai dự án.

Khoản vốn này được kỳ vọng sẽ trở thành nguồn lực mồi thiết thực, giúp các startup hiện thực hóa kế hoạch kinh doanh, tạo thêm việc làm và đóng góp tích cực vào kinh tế địa phương.

Sáng kiến Co4Growth do Standard Chartered Foundation tài trợ và Youth Business International (YBI) hỗ trợ đã và đang trở thành bệ phóng quan trọng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Nhã Quyên – Giám đốc vận hành SVF khẳng định việc các doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ sẵn sàng bứt phá là minh chứng cho tinh thần quyết liệt và sự chuyển hóa nội lực thành công trong việc tiếp cận tài chính.

Ông Phan Minh Tiến, đại diện Hội đồng đánh giá, cũng nhận định các doanh nghiệp năm nay thể hiện rất rõ nét tinh thần “tạo tác động”, hướng đến những giá trị nhân văn cho cộng đồng thay vì chỉ chạy theo lợi nhuận thuần túy.

Hành trình của Chương trình Tăng tốc “Vững Tài chính – Sáng Niềm tin” sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam cho tới năm 2027, hứa hẹn xây dựng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo vững mạnh và thịnh vượng.

Cần đẩy mạnh cơ chế hỗ trợ startup ngay từ giai đoạn đầu

07:05, 16/04/2025

Cần đẩy mạnh cơ chế hỗ trợ startup ngay từ giai đoạn đầu

Việt Nam có thể vượt Singapore, đứng đầu khu vực ASEAN về startup công nghệ GenAI

07:26, 20/09/2024

Việt Nam có thể vượt Singapore, đứng đầu khu vực ASEAN về startup công nghệ GenAI

92% startup trong lĩnh vực GenAI tập trung vào thị trường B2B

16:08, 27/11/2024

92% startup trong lĩnh vực GenAI tập trung vào thị trường B2B

Từ khóa:

Co4Growth doanh nghiệp khởi nghiệp startup Startup Vietnam Foundation

Đọc thêm

Hải Phòng phát triển đô thị đa cực – đa trung tâm

Hải Phòng phát triển đô thị đa cực – đa trung tâm

Hải Phòng quy hoạch định hướng phát triển đô thị đa cực – đa trung tâm theo 5 hành lang kinh tế và 2 hành lang đô thị…

Tái cấu trúc logistics và kinh tế biển phía Nam

Tái cấu trúc logistics và kinh tế biển phía Nam

Phía Nam được xem là “đầu tàu” logistics của cả nước, nơi hội tụ đầy đủ các yếu tố mà nhiều nền kinh tế mong muốn, gồm hệ thống cảng biển nước sâu, mạng lưới sông ngòi dày đặc của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và lợi thế địa kinh tế hướng biển. Tuy nhiên, trong nhiều năm, chi phí logistics của khu vực này vẫn ở mức cao so với tiềm năng, làm suy giảm sức cạnh tranh của hàng hóa và doanh nghiệp.

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 04-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 04-2026

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 04-2026 phát hành ngày 26/01/2026 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Ninh Bình thúc tiến độ loạt dự án giao thông trọng điểm phục vụ phát triển du lịch

Ninh Bình thúc tiến độ loạt dự án giao thông trọng điểm phục vụ phát triển du lịch

Hàng loạt dự án giao thông quan trọng phục vụ phát triển du lịch tại Ninh Bình đang được đẩy nhanh tiến độ, thông qua việc rà soát, điều chỉnh phương án đầu tư và tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương...

Đà Nẵng chấp thuận chủ trương đầu tư Dự đường dây 500kV mạch kép tổng chiều dài hơn 77 km, vốn đầu tư 3.850 tỷ đồng

Đà Nẵng chấp thuận chủ trương đầu tư Dự đường dây 500kV mạch kép tổng chiều dài hơn 77 km, vốn đầu tư 3.850 tỷ đồng

UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án đường dây 500kV Thạnh Mỹ - Quảng Trạch - Dốc Sỏi...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Du lịch di sản: Bảo tồn để phát triển

eMagazine

Du lịch di sản: Bảo tồn để phát triển

So sánh tiềm năng đất hiếm của Greenland với các quốc gia khác trên thế giới

Thế giới

So sánh tiềm năng đất hiếm của Greenland với các quốc gia khác trên thế giới

Điện toán biên bước chuyển trong đổi mới điện toán

eMagazine

Điện toán biên bước chuyển trong đổi mới điện toán

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Blog chứng khoán: Sát thương lớn

Chứng khoán

2

Khai mở không gian trải nghiệm đa giác quan 6Senses Gallery tại The Sensia

Bất động sản

3

72,2 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp chậm trả trong năm 2025, chủ yếu Bất động sản

Chứng khoán

4

Ào ào bán tháo cổ phiếu, VN-Index giảm mạnh nhất 7 phiên

Chứng khoán

5

Lãi suất liên ngân hàng tăng đồng loạt, cao nhất lên tới 6,8%/năm

Tài chính

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy