51 quỹ cổ phiếu tiếp tục báo hiệu suất âm trong tháng 10

Theo thống kê của FiinTrade, có 51/73 ghi nhận hiệu suất âm trong tháng 10/2025, mặc dù vậy đã cải thiện đáng kể so với 63 quỹ âm trên tổng số 73 quỹ trong tháng 9.

Hiệu suất bình quân của nhóm quỹ cổ phiếu tiếp tục âm trong tháng 10/2025, đánh dấu tháng giảm thứ hai liên tiếp trong bối cảnh thị trường điều chỉnh kéo dài. Theo thống kê của FiinTrade, có 51/73 ghi nhận hiệu suất âm trong tháng 10/2025, mặc dù vậy đã cải thiện đáng kể so với 63 quỹ âm trên tổng số 73 quỹ trong tháng 9.

Ngoại lệ là nhóm quỹ ETF tham chiếu theo VNDiamond và VN30 tăng lần lượt +2% và +1,2%, dẫn dắt bởi VJC, FPT, MWG, PNJ. Đáng chú ý, quỹ Đầu tư Tăng trưởng Dài Hạn Việt Nam (VLGF) là điểm sáng khi đạt hiệu suất +3,3%, đảo chiều mạnh so với tháng 9 (-4,7%) nhờ danh mục tập trung vào FPT, MWG, PNJ, MCH và NLG, đây đều là các cổ phiếu tăng giá trong tháng.

Mặc dù lợi nhuận suy giảm trong tháng 9 và 10/2025, hiệu suất lũy kế 10 tháng năm 2025 của các quỹ Cổ phiếu vẫn cao so với cùng kỳ, nhờ mức tăng mạnh trong giai đoạn tháng 6–8/2025. Tính chung 10 tháng, nhóm quỹ đạt mức sinh lời bình quân +20,4%, cao hơn đáng kể so với +16,7% của 10 tháng năm 2024.

Các nhóm quỹ ETF ngoại đạt hiệu suất 10 tháng năm 2025 vượt trội so với cùng kỳ, nhưng vẫn chịu áp lực rút ròng mạnh, đáng chú ý là Fubon FTSE Vietnam và VanEck Vietnam ETF – hai quỹ đang có tỷ trọng cổ phiếu cao (>99%) trong danh mục.

Ở nhóm quỹ mở, hiệu suất của PYN Elite là 38,6% trong 10 tháng năm 2025 đã bao gồm tác động bởi tỷ giá, thấp hơn đáng kể so với hiệu suất 9 tháng năm 2025 tăng 48,2% do lợi nhuận giảm -6,5% trong tháng 10.

Với Trái phiếu, hiệu suất bình quân của nhóm quỹ Trái phiếu ở mức +0,36% trong tháng 10/2025, thấp hơn so với tháng 9/2025 (+0,48%) với 13/25 quỹ Trái phiếu ghi nhận hiệu suất kém đi.

TCBF là trường hợp đáng chú ý khi hiệu suất âm -0,7%, đảo chiều mạnh so với mức +1,3% của tháng 9 chủ yếu do khoản lỗ chưa thực hiện khoảng 162 tỷ đồng, liên quan đến việc giá trị thị trường của một số TPDN giảm sâu, đặc biệt là NVL122001 (-27,1%) và VHM121025 (-1,2%). TCBF cũng đang chịu áp lực rút ròng kéo dài, với giá trị rút ròng hơn 295 tỷ đồng từ đầu tháng 11, sau khi bị rút ròng 186 tỷ đồng trong tháng 10 và 596,4 tỷ đồng trong tháng 9.

Ở chiều ngược lại, hai quỹ do IPAAM quản lý là Quỹ Trái phiếu VND (VNDBF) và Trái phiếu Linh hoạt VND (VNDCF) đạt mức tăng trưởng lần lượt là +0,8% và +0,7%. Top nắm giữ của các quỹ này bao gồm trái phiếu của Agribank, TCBS (TCX), HDBank (HDB).

Lũy kế 10 tháng năm 2025, hiệu suất bình quân của các quỹ Trái phiếu đạt +4,7%, thấp hơn mức +5% của cùng kỳ 2024. Hiệu suất giảm chủ yếu do sự suy yếu của một số quỹ lớn: TCBF chỉ còn +4,1% (so với +12,8% cùng kỳ), trong khi LHBF đạt +5,8%, thấp hơn đáng kể so với +9,7% của 10 tháng năm 2024. Danh mục LHBF chủ yếu nắm giữ trái phiếu ngân hàng như Agribank, CTG, HDB.

Ngược lại, chỉ 8/25 quỹ có hiệu suất lũy kế 10 tháng năm 2025 tốt hơn cùng kỳ. Nổi bật là DCIP, với hiệu suất +4,5% và dòng vốn vào ròng 677 tỷ đồng trong 10T2025 trái ngược rút ròng 452 tỷ đồng cùng kỳ 2024. Quỹ phân bổ khoảng 33% vào trái phiếu doanh nghiệp, chủ yếu là các mã trái phiếu doanh nghiệp của VPI và MSN.

Nối tiếp xu hướng tháng 9/2025, 8/11 quỹ Cân bằng ghi nhận hiệu suất âm trong tháng 10/2025, phần lớn giảm mạnh hơn -1% do ảnh hưởng bởi nhịp điều chỉnh của thị trường cổ phiếu. Mức giảm tập trung ở các quỹ có tỷ trọng cổ phiếu cao, đặc biệt là quỹ Đầu tư Năng động Eastspring Investments Vietnam (ENF), với 71,4% danh mục phân bổ vào cổ phiếu (so với mức 40%–65% của các quỹ khác).

Ở chiều ngược lại, quỹ Cân bằng Linh hoạt Techcom (TCFF) dẫn đầu với hiệu suất +1,8% trong tháng 10/2025 nhờ giảm tỷ trọng cổ phiếu (từ 48,4% xuống còn 37,3%) và tăng nắm giữ tiền mặt, giúp quỹ bảo toàn lợi nhuận và giảm thiểu biến động danh mục trong giai đoạn thị trường điều chỉnh.

Mặc dù hiệu suất không tích cực, dòng tiền vẫn duy trì vào ròng ở 11/11 quỹ Cân bằng trong tháng 10/2025, trong đó vào ròng tập trung ở quỹ Đầu tư Cân bằng Tuệ sáng Vinacapital (101 tỷ đồng).