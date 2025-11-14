Chuyên gia FiinTrade chỉ ra ba nhóm ngành triển vọng tích cực nhất năm 2026

Trong cập nhật triển vọng các ngành nghề hấp dẫn trong năm 2026, FiinTrade đánh giá Thép, Vật liệu xây dựng và Xây dựng Dân dụng là ba nhóm nổi bật với lợi nhuận lõi đã phục hồi tích cực trong quý 3/2025.

Năm 2026 được kỳ vọng sẽ mở ra chu kỳ đầu tư mới khi dòng vốn hạ tầng tăng tốc và hoạt động triển khai dự án bất động sản phục hồi rõ nét sau nhiều năm trầm lắng.

Báo cáo từ Bộ Xây dựng cho thấy số lượng nhà ở thương mại đang triển khai trong quý 3/2025 tăng 45% so với cùng kỳ, đạt 618 nghìn căn – mức cao nhất trong ba năm, cho thấy sự trở lại mạnh mẽ của hoạt động đầu tư và thi công.

Sự cộng hưởng giữa đầu tư công và tháo gỡ pháp lý dự án bất động sản được xem là động lực kép thúc đẩy chuỗi giá trị ngành Bất động sản, trong đó Thép, Vật liệu xây dựng và Xây dựng Dân dụng là ba nhóm nổi bật với lợi nhuận lõi đã phục hồi tích cực trong quý 3/2025.

Đối với ngành thép, tăng trưởng sản lượng tiêu thụ các sản phẩm thép đang giảm tốc trong các quý gần đây, một phần là vì nền so sánh cùng kỳ cao dần và yếu tố mùa vụ thấp điểm tiêu thụ trong quý 3.

FiinTrade kỳ vọng sản lượng tiêu thụ thép sớm hồi phục nhờ nhu cầu nội địa gia tăng trong bối cảnh số lượng nhà thương mại đang triển khai tăng mạnh và các dự án hạ tầng được đẩy nhanh.

Ngoài ra, doanh nghiệp Thép nội địa cũng kỳ vọng sẽ dần giành lại thị phần từ hàng nhập khẩu Trung Quốc khi các biện pháp phòng vệ thương mại được áp dụng mạnh hơn.

Kết quả kinh doanh quý 3/2025 của ngành Thép nổi bật là HPG và TVN với doanh thu tăng và biên lợi nhuận lõi tiếp tục cải thiện nhờ giá nguyên vật liệu đầu vào (chủ yếu là than cốc và quặng sắt) giảm mạnh. Đáng chú ý, HPG được kỳ vọng duy trì đà tăng trưởng nhờ đóng góp mới từ sản lượng thép cuộn cán nóng của Dung Quất 2, hiện đang vận hành với khoảng 50% công suất thiết kế.

Ngành Vật liệu xây dựng đang bước vào giai đoạn phục hồi rõ nét nhờ động lực từ đầu tư công và sự trở lại của hoạt động thi công các dự án bất động sản. Trong quý 3/2025, các nhóm Khai thác đá (VLB, KSB, DHA), Xi măng (HT1, BCC), Ống nhựa (BMP, NTP) ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận với sự cải thiện đáng kể từ hoạt động lõi (doanh thu tăng trưởng kèm sự cải thiện biên EBIT nhờ giá bán tăng mạnh).

Triển vọng các quý tới của Khai thác đá, Xi măng, Ống nhựa vẫn tích cực khi nhu cầu và giá bán cùng phục hồi, giúp biên lợi nhuận duy trì cao. Cụ thể, VLB hưởng lợi từ đẩy mạnh đầu tư công hạ tầng; HT1 hưởng lợi từ đầu tư công và bất động sản phục hồi, giá than hạ nhiệt giúp biên lợi nhuận cải thiện; trong khi BMP và NTP được hỗ trợ bởi xây dựng dân dụng và mạng lưới đầu tư mở rộng.

Ngoài ra, một số cổ phiếu như VLB, BMP và DHA duy trì tỷ suất cổ tức ổn định. Tuy nhiên, thanh khoản hạn chế và sự thận trọng của dòng vốn ngoại vẫn là những yếu tố có thể kìm hãm mức độ mở rộng định giá trong ngắn hạn, đặc biệt là khi các cổ phiếu này đã có mức tăng giá khá tốt trong giai đoạn vừa qua.

Ngành Xây dựng dân dụng duy trì đà hồi phục ổn định với biên EBIT duy trì dương 8 quý liên tiếp, nhờ môi trường dự án bất động sản khởi sắc và động lực từ đầu tư công lan tỏa sang khu vực tư nhân.

Trong quý 3/2025, CTD nổi bật nhờ sự cải thiện đáng chú ý về hoạt động kinh doanh lõi, với doanh thu tăng trưởng kèm biên EBIT duy trì mở rộng, dù với tốc độ chậm hơn dự kiến bởi giá vật liệu xây dựng (xi măng, cát, sỏi) tăng mạnh. Biên EBIT của CTD kỳ vọng kỳ vọng tiếp tục cải thiện nhờ tận dụng backlog lớn để mua sỉ vật liệu, giảm chi phí đầu vào và được chủ đầu tư chia sẻ rủi ro giá.

Về mặt định giá, P/E toàn thị trường hiện ở mức 14,2x, giảm -13,7% so với đỉnh 3 năm gần nhất (16,5x) thiết lập giữa tháng 10/2025 khi VN-Index đạt đỉnh lịch sử, nhờ giá điều chỉnh -10,3% trong khi lợi nhuận doanh nghiệp tăng 7%. Ngân hàng, chiếm gần 40% lợi nhuận toàn thị trường, đang giao dịch với P/E 9,8x, vẫn tác động đáng kể đến mặt bằng định giá hiện tại của toàn thị trường.

Trong khi đó, P/E của nhóm Phi tài chính đang ở mức 19,2x - vùng rất cao trong lịch sử. Tuy nhiên, nếu loại bỏ các cổ phiếu thuộc Vingroup và Gelex – hai nhóm tăng giá vượt trội giai đoạn vừa qua thì P/E Phi tài chính còn lại chỉ khoảng 14,2x, tiệm cận vùng đáy 5 năm là 12,3x – mức hiếm khi xuất hiện từ năm 2020 đến nay.

Điều này cho thấy định giá khối Phi tài chính chỉ “có vẻ đắt” khi chưa loại trừ ảnh hưởng từ nhóm Vingroup và Gelex, trong khi nhiều ngành còn lại vẫn duy trì mức định giá hấp dẫn, đặc biệt nếu xét trên nền tảng cơ bản vững và triển vọng lợi nhuận tích cực trong các quý tới.