Trang chủ Chứng khoán

Lợi nhuận quý 3 nhóm Phi tài chính bật tăng mạnh 50%, chủ yếu nhờ lãi tỷ giá và bán tài sản

Thu Minh

13/11/2025, 20:48

Lợi nhuận sau thuế toàn thị trường tăng mạnh 41,8% so với cùng kỳ trong quý 3/2025, dẫn dắt bởi nhóm Phi tài chính tiếp tục với mức tăng 50,4% so với cùng kỳ.

VnEconomy

Bước sang quý 3/2025, tăng trưởng lợi nhuận toàn thị trường duy trì ở mức cao so với cùng kỳ song chất lượng tăng trưởng cho thấy sự phân hóa mạnh.

Theo số liệu thống kê từ FiinTrade, lợi nhuận sau thuế toàn thị trường tăng mạnh 41,8% so với cùng kỳ trong quý 3/2025, dẫn dắt bởi nhóm Phi tài chính tiếp tục với mức tăng 50,4% so với cùng kỳ, trong khi nhóm Tài chính tăng thấp hơn (+34,1%) dù Chứng khoán và Bảo hiểm cùng có lợi nhuận tăng vượt trội trong quý 3/2025.

Đóng góp chính vào mức tăng trưởng cao là các khoản thu nhập tài chính bán tài sản, lãi tỷ giá, hoàn nhập dự phòng hơn là hoạt động kinh doanh lõi.

Cụ thể, lợi nhuận lõi chỉ tăng 16,7% so với cùng kỳ, đánh dấu quý thứ tư liên tiếp giảm tốc kể từ đỉnh quý 4/2024. Các khoản thu nhập tài chính ghi nhận tại nhiều doanh nghiệp đầu ngành như VIC, VCG, GEE, GEX, VGI và MWG.

Trong quý 3/2025, lợi nhuận lõi của nhóm vốn hóa lớn (VN30) – nhóm có hiệu suất giá cổ phiếu vượt trội so với VN-Index – suy giảm nhẹ 2,4% so với cùng kỳ do kết quả kém tích cực của các ngành dẫn dắt như Ngân hàng và Bất động sản.

Ngược lại, lợi nhuận lõi của nhóm vốn hóa vừa (VNMID) và nhỏ (VNSML) bứt phá mạnh với mức tăng lần lượt +62,4% và +44,2% so với cùng kỳ trong quý 3/2025, được thúc đẩy bởi sự phục hồi của nhiều ngành như Bán lẻ, Thép, Xây dựng, Vật liệu xây dựng, Thủy sản, Khai thác Dầu khí, Phân bón.

Tuy nhiên, nhóm VNMID và VNSML chỉ chiếm tỷ trọng dưới 30% trong cơ cấu lợi nhuận lõi trên HOSE nên ảnh hưởng không đáng kể lên tăng trưởng chung.

Ở nhóm tăng trưởng, động lực đồng thời đến từ hoạt động lõi và thu nhập tài chính. Nổi bật là Dầu khí (PVS, PVD, TOS), Viễn thông (VGI), Vật liệu & Xây dựng (VCG, SJG, BMP, PC1, CTD).

Bảo hiểm tăng mạnh (BVH, PVI, MIG) trên nền so sánh thấp khi cùng kỳ chịu ảnh hưởng từ bão Yagi. Tuy nhiên, rủi ro bồi thường sau các cơn bão sau tháng 9 vẫn chưa được phản ánh vào kết quả kinh doanh quý 3, nên tăng trưởng lợi nhuận có thể chững lại trong quý 4/2025.

Riêng Bán lẻ (MWG, FRT), tăng trưởng nhờ cải thiện hiệu quả vận hành, hồi phục về sức mua các sản phẩm ICT. Với Hóa chất, lợi nhuận của DGC hồi phục chậm trong khi tăng trưởng đáng chú ý ở Cao su (DPR), Nhựa (AAA), Phân bón (DCM, DPM, DDV).

VnEconomy

Ở nhóm Hồi phục, đáng chú ý là Hàng cá nhân (PNJ) với biên lợi nhuận cải thiện mạnh nhờ giá vàng tăng cao. Với Hàng & Dịch vụ Công nghiệp, tăng trưởng cao ở Cảng hàng không (ACV), Vận tải thủy, Điện tử & Thiết bị điện (GEX, GEE)

Ở nhóm Giảm tốc, Thực phẩm & Đồ uống phân hóa mạnh trong nội bộ ngành: suy giảm ở Sữa, Đường; giảm tốc ở Chăn nuôi (HAG, DBC), Thực phẩm; và hồi phục ở Thủy sản, Bia. Với Tiện ích, lợi nhuận giảm tốc ở nhóm Điện và đi ngang ở nhóm Phân phối Khí (GAS).

Ở nhóm Suy giảm, lợi nhuận Bất động sản bất ngờ đảo chiều giảm sau nhiều quý tăng trưởng do thu nhập tài chính không đủ bù đắp mức sụt giảm từ hoạt động kinh doanh chính (doanh thu bàn giao dự án giảm mạnh).

Tính đến hết 9 tháng năm 2025, phần lớn các ngành đã hoàn thành trên 85% kế hoạch lợi nhuận năm, cho thấy kết quả kinh doanh bám sát mục tiêu. Một số ngành như Truyền thông, Viễn thông, Dầu khí và Hóa chất đã vượt xa kế hoạch nhờ nền thấp năm trước và biên lợi nhuận cải thiện.

Ngược lại, Ngân hàng và Bất động sản vẫn là hai nhóm có tỷ lệ hoàn thành kế hoạch thấp nhất, lần lượt khoảng 74,6% và 52,5%. Trong khi đó, các ngành Bán lẻ, Bảo hiểm, Tiện ích và Xây dựng & Vật liệu vẫn duy trì đà tăng ổn định, tạo cơ sở để hoàn thành và có thể vượt kế hoạch lợi nhuận năm trong quý cuối cùng.

“Găm hàng” bắt đáy, thị trường cân bằng trên nền thanh khoản thấp

15:25, 13/11/2025

“Găm hàng” bắt đáy, thị trường cân bằng trên nền thanh khoản thấp

Khối ngoại bán ròng gần 5 tỷ USD từ đầu năm

14:11, 13/11/2025

Khối ngoại bán ròng gần 5 tỷ USD từ đầu năm

Áp lực điều chỉnh vẫn chiếm ưu thế?

10:30, 13/11/2025

Áp lực điều chỉnh vẫn chiếm ưu thế?

lợi nhuận nhóm phi tài chính lợi nhuận nhóm tài chính Lợi nhuận quý 3 tăng trưởng lợi nhuận quý 3/2025 tình hình kinh doanh bất động sản tình hình kinh doanh ngân hàng

Khối ngoại lại bán ròng gần 1.400 tỷ

Khối ngoại lại bán ròng gần 1.400 tỷ

Khối ngoại hôm nay lại bán ròng 1218.8 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1367.2 tỷ đồng.

Khả năng Nhật Bản can thiệp bảo vệ tỷ giá đồng yên đang tăng lên

Khả năng Nhật Bản can thiệp bảo vệ tỷ giá đồng yên đang tăng lên

Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản so với USD đang làm gia tăng khả năng nhà chức trách nước này can thiệp để đảo ngược...

Thị trường trái phiếu tháng 10/2025: Nhóm bất động sản dẫn dắt tăng trưởng

Thị trường trái phiếu tháng 10/2025: Nhóm bất động sản dẫn dắt tăng trưởng

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ trong tháng 10//2025 với tổng giá trị phát hành mới đạt 66 nghìn tỷ đồng, tăng 30% so với với tháng trước và đánh dấu tháng thứ 6 tăng trưởng liên tiếp…

Blog chứng khoán: Ít hàng lướt sóng

Blog chứng khoán: Ít hàng lướt sóng

Lượng hàng bắt đáy khá lớn T3, T2 về tài khoản nhưng không bán nhiều và cũng không tạo sức ép hạ giá là một tín hiệu tích cực trong phiên hôm nay. Tuy nhiên nhìn vào các nhịp T+ gần nhất thì vẫn cần phải chờ thêm ngày cuối tuần. Nếu thị trường ổn định ở ngưỡng thanh khoản thấp như hiện tại thì quá trình tạo đáy có thể sẽ kéo dài thêm một chút.

“Găm hàng” bắt đáy, thị trường cân bằng trên nền thanh khoản thấp

“Găm hàng” bắt đáy, thị trường cân bằng trên nền thanh khoản thấp

Dao động cực nhỏ tiếp tục được duy trì trong phiên chiều nay bất chấp có thêm lượng cổ phiếu bắt đáy có lãi về tài khoản. Đây là tín hiệu tốt khi nhà đầu tư không muốn lướt sóng nhanh nữa.

