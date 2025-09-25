6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm phát triển ngành Ngoại giao đến năm 2030, tầm nhìn 2045

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 292/NQ-CP ngày 23/9/2025 phê duyệt Kế hoạch xây dựng và phát triển ngành Ngoại giao đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với 6 nhiệm vụ trọng tâm...

Nghị quyết 292/NQ-CP phê duyệt Kế hoạch xây dựng và phát triển ngành Ngoại giao đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được ban hành với mục tiêu xây dựng và phát triển ngành ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp, trở thành lực lượng tiên phong trong việc thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Theo đó, Nghị quyết xác định 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển ngành Ngoại giao đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Thứ nhất, hoàn thiện thể chế, cải tiến quy trình làm việc, tăng cường cơ chế phối hợp hiệu quả với các bộ, ngành, địa phương trong lĩnh vực đối ngoại.

Nhóm nhiệm vụ này tập trung vào việc xây dựng nền tảng pháp lý vững chắc cho hoạt động đối ngoại, bao gồm: Sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đối ngoại, đặc biệt là Luật Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài theo hướng tăng phân cấp, phân quyền và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu; Nghiên cứu, kiến nghị tăng thời gian công tác của cán bộ ngoại giao ở nước ngoài lên 04 năm để nâng cao hiệu quả công việc; Đơn giản hóa thủ tục, tích cực chuyển đổi số trong các hoạt động công vụ của ngành và Kiện toàn các Ủy ban liên Chính phủ và hoàn thiện quy chế phối hợp giữa Bộ Ngoại giao với các bộ, ngành, địa phương.

Thứ hai, kiện toàn tổ chức bộ máy của Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Theo đó, phát triển hệ thống cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phù hợp với định hướng đối ngoại theo từng giai đoạn cụ thể, đến năm 2030 có khoảng 115 cơ quan đại diện và đến năm 2045 là 150 cơ quan trên toàn thế giới.

Rà soát và hoàn thiện chức năng của Bộ Ngoại giao sau khi tiếp nhận nhiệm vụ từ Ban Đối ngoại Trung ương và Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội. Triển khai cơ chế điều chuyển biên chế giữa các cơ quan đại diện, ưu tiên cán bộ đối ngoại và tăng cường thuê nhân viên sở tại để tối ưu hóa nguồn lực.

Thứ ba, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ngoại giao và công chức, viên chức làm công tác đối ngoại của bộ, ngành ở trung ương và địa phương.

Phát huy vai trò của Học viện Ngoại giao trong việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có đủ năng lực làm việc trong môi trường quốc tế. Xây dựng chính sách đãi ngộ đặc thù để thu hút và trọng dụng các chuyên gia giỏi trong ngành. Đồng thời, rà soát và hoàn thiện chế độ đãi ngộ cho thành viên cơ quan đại diện ở nước ngoài, đảm bảo cân đối với mặt bằng chung khu vực.

Thứ tư, bảo đảm ngân sách hoạt động phù hợp, đồng bộ hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin theo hướng hiện đại, thông minh, số hóa và kết nối rộng.

Bảo đảm đầy đủ nguồn lực tài chính cho ngành Ngoại giao thực hiện hiệu quả, thắng lợi các nhiệm vụ đối ngoại. Triển khai các dự án mua bất động sản làm trụ sở làm việc, nhà riêng Đại sứ, nhà ở cho cán bộ, nhân viên cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, phấn đấu mỗi năm mua 2-3 trụ sở. Phấn đấu đến năm 2045, 100% cơ quan đại diện tại địa bàn trọng điểm có trụ sở thuộc sở hữu của Nhà nước.

Chú trọng đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông, xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành và hoàn thiện mạng quản lý tri thức nội bộ, đảm bảo kết nối an toàn, hiệu quả.

Thứ năm, xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với mọi mặt công tác, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo phương châm “giám sát mở rộng”, “kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm” và gắn kết công tác kiểm tra của Đảng với thanh tra của chính quyền.

Xây dựng đội ngũ đảng viên chất lượng, “vừa hồng, vừa chuyên”, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và lý tưởng của Đảng.

Thứ sáu, phát huy bản sắc ngành Ngoại giao trong kỷ nguyên mới.

Bổ sung, hoàn thiện lý luận ngoại giao Việt Nam, kế thừa truyền thống hòa hiếu của dân tộc và tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, đồng thời chọn lọc tinh hoa ngoại giao quốc tế. Vun đắp và phát triển hệ giá trị của ngành Ngoại giao gồm: Trung thành - Đoàn kết - Bản lĩnh - Trí tuệ - Sáng tạo. Nghiên cứu, xây dựng và phổ biến bộ nhận diện hình ảnh cùng tiêu ngữ của ngành tại tất cả các trụ sở trong và ngoài nước