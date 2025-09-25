Thứ Năm, 25/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm phát triển ngành Ngoại giao đến năm 2030, tầm nhìn 2045

Anh Nhi

25/09/2025, 12:38

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 292/NQ-CP ngày 23/9/2025 phê duyệt Kế hoạch xây dựng và phát triển ngành Ngoại giao đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với 6 nhiệm vụ trọng tâm...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Nghị quyết 292/NQ-CP phê duyệt Kế hoạch xây dựng và phát triển ngành Ngoại giao đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được ban hành với mục tiêu xây dựng và phát triển ngành ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp, trở thành lực lượng tiên phong trong việc thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Theo đó, Nghị quyết xác định 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển ngành Ngoại giao đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Thứ nhất, hoàn thiện thể chế, cải tiến quy trình làm việc, tăng cường cơ chế phối hợp hiệu quả với các bộ, ngành, địa phương trong lĩnh vực đối ngoại.

Nhóm nhiệm vụ này tập trung vào việc xây dựng nền tảng pháp lý vững chắc cho hoạt động đối ngoại, bao gồm: Sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đối ngoại, đặc biệt là Luật Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài theo hướng tăng phân cấp, phân quyền và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu; Nghiên cứu, kiến nghị tăng thời gian công tác của cán bộ ngoại giao ở nước ngoài lên 04 năm để nâng cao hiệu quả công việc; Đơn giản hóa thủ tục, tích cực chuyển đổi số trong các hoạt động công vụ của ngành và Kiện toàn các Ủy ban liên Chính phủ và hoàn thiện quy chế phối hợp giữa Bộ Ngoại giao với các bộ, ngành, địa phương.

Thứ hai, kiện toàn tổ chức bộ máy của Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Theo đó, phát triển hệ thống cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phù hợp với định hướng đối ngoại theo từng giai đoạn cụ thể, đến năm 2030 có khoảng 115 cơ quan đại diện và đến năm 2045 là 150 cơ quan trên toàn thế giới.

Rà soát và hoàn thiện chức năng của Bộ Ngoại giao sau khi tiếp nhận nhiệm vụ từ Ban Đối ngoại Trung ương và Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội. Triển khai cơ chế điều chuyển biên chế giữa các cơ quan đại diện, ưu tiên cán bộ đối ngoại và tăng cường thuê nhân viên sở tại để tối ưu hóa nguồn lực.

Thứ ba, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ngoại giao và công chức, viên chức làm công tác đối ngoại của bộ, ngành ở trung ương và địa phương.

Phát huy vai trò của Học viện Ngoại giao trong việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có đủ năng lực làm việc trong môi trường quốc tế. Xây dựng chính sách đãi ngộ đặc thù để thu hút và trọng dụng các chuyên gia giỏi trong ngành. Đồng thời, rà soát và hoàn thiện chế độ đãi ngộ cho thành viên cơ quan đại diện ở nước ngoài, đảm bảo cân đối với mặt bằng chung khu vực.

Thứ tư, bảo đảm ngân sách hoạt động phù hợp, đồng bộ hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin theo hướng hiện đại, thông minh, số hóa và kết nối rộng.

Bảo đảm đầy đủ nguồn lực tài chính cho ngành Ngoại giao thực hiện hiệu quả, thắng lợi các nhiệm vụ đối ngoại. Triển khai các dự án mua bất động sản làm trụ sở làm việc, nhà riêng Đại sứ, nhà ở cho cán bộ, nhân viên cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, phấn đấu mỗi năm mua 2-3 trụ sở. Phấn đấu đến năm 2045, 100% cơ quan đại diện tại địa bàn trọng điểm có trụ sở thuộc sở hữu của Nhà nước.

Chú trọng đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông, xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành và hoàn thiện mạng quản lý tri thức nội bộ, đảm bảo kết nối an toàn, hiệu quả.

Thứ năm, xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với mọi mặt công tác, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo phương châm “giám sát mở rộng”, “kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm” và gắn kết công tác kiểm tra của Đảng với thanh tra của chính quyền.

Xây dựng đội ngũ đảng viên chất lượng, “vừa hồng, vừa chuyên”, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và lý tưởng của Đảng.

Thứ sáu, phát huy bản sắc ngành Ngoại giao trong kỷ nguyên mới.

Bổ sung, hoàn thiện lý luận ngoại giao Việt Nam, kế thừa truyền thống hòa hiếu của dân tộc và tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, đồng thời chọn lọc tinh hoa ngoại giao quốc tế. Vun đắp và phát triển hệ giá trị của ngành Ngoại giao gồm: Trung thành - Đoàn kết - Bản lĩnh - Trí tuệ - Sáng tạo. Nghiên cứu, xây dựng và phổ biến bộ nhận diện hình ảnh cùng tiêu ngữ của ngành tại tất cả các trụ sở trong và ngoài nước

Việt Nam - Đức tăng cường trao đổi cấp cao, hướng tới kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao

14:36, 28/08/2025

Việt Nam - Đức tăng cường trao đổi cấp cao, hướng tới kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao

50 năm ngoại giao TP.HCM: Hội nhập và phát triển

15:10, 22/08/2025

50 năm ngoại giao TP.HCM: Hội nhập và phát triển

Nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Đức

18:47, 14/02/2025

Nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Đức

Từ khóa:

cơ quan đại diện đầu tư đối ngoại Nghị quyết 292 Ngoại giao Việt Nam

Đọc thêm

Tiến triển mới tại dự án nhiệt điện LNG 2 tỷ USD ở Khu kinh tế Nghi Sơn

Tiến triển mới tại dự án nhiệt điện LNG 2 tỷ USD ở Khu kinh tế Nghi Sơn

Với đề xuất triển khai Nhà máy Nhiệt điện LNG Nghi Sơn theo phương án tích hợp với dự án Quỳnh Lập, SK Innovation mong muốn gia tăng tính khả thi, giảm chi phí hàng trăm triệu USD và bổ sung nguồn điện linh hoạt cho khu vực Bắc Trung Bộ.

Thực hiện chính sách đặc thù về giải phóng mặt bằng xây dựng sân bay Gia Bình

Thực hiện chính sách đặc thù về giải phóng mặt bằng xây dựng sân bay Gia Bình

Theo UBND tỉnh Bắc Ninh, tổng diện tích đất dự kiến phải thu hồi để thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình khoảng 1.884,88 ha...

IFC đầu tư 200 triệu USD vào LG Innotek Hải Phòng

IFC đầu tư 200 triệu USD vào LG Innotek Hải Phòng

Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) đã đầu tư 200 triệu USD vào Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng (LGITVH) để mở rộng năng lực sản xuất mô-đun camera cho điện thoại thông minh…

Bộ Tài chính cảnh báo tình trạng giả mạo trang Facebook của Bộ để lừa đảo

Bộ Tài chính cảnh báo tình trạng giả mạo trang Facebook của Bộ để lừa đảo

Theo thông tin từ Bộ Tài chính, trang facebook có tên “Bộ Tài Chính – Cổng Tiếp Nhận Hồ Sơ” là giả mạo, vì vậy, người dân và doanh nghiệp cần cảnh giác cao trước các bài đăng trên trang này....

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

“Cơn sốt” trí tuệ nhân tạo (AI) những năm gần đây thu hút hàng trăm tỷ USD vốn đầu tư. Tại nhiều quốc gia, bên cạnh vốn chiến lược từ chính phủ, khu vực tư nhân cũng chạy đua rót tiền vào lĩnh vực này...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

eMagazine

Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Thế giới

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Triển khai bệnh án điện tử trên toàn quốc chưa thể về đích trong tháng 9/2025

Dân sinh

2

Bệnh viện tăng tốc triển khai bệnh án điện tử

Sức khỏe

3

Phát hiện cơ sở dùng chất cấm sản xuất giá đỗ tại Hà Tĩnh

Dân sinh

4

Dự kiến số lượng Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp xã

Dân sinh

5

Mỹ thảo luận về gói cứu trợ 20 tỷ USD cho Argentina

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy