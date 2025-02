Nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Đức

Ngày 14/2/2025, Đại sứ quán Đức tại Hà Nội tổ chức họp báo giới thiệu Chương trình kỷ niệm “50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Đức và Việt Nam”. Bà Helga Margarete Barth, Đại sứ Đức, cho biết năm nay, nước CHLB Đức và nước CHXHCN Việt Nam kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (23/9/1975 – 23/9/2025). Để kỷ niệm cột mốc này, Đại sứ quán Đức tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các tổ chức trung gian của Đức tại Việt Nam đã xây dựng một chương trình đa dạng và hấp dẫn nhằm giới thiệu về quan hệ ngoại giao giữa Đức và Việt Nam.

CHUYẾN XE HƯỚNG NGHIỆP ĐỨC SẼ ĐI XUYÊN VIỆT TRONG NHIỀU THÁNG

Theo bà Helga Margarete Barth, chương trình kỷ niệm sẽ có nhiều hoạt động nổi bật, diễn ra vào nhiều thời điểm trong năm 2025. Đó là, Gala hoà nhạc “Berlin rực sáng” tại Hà Nội vào ngày 21/2 tại Hà Nội và 28/2 tại Thành phố Hồ Chí Minh với sự góp mặt của giọng nữ cao được quốc tế công nhận Katharine Mehrling; Biểu diễn Modern Talking của Thomas Anders vào ngày 25/10 tại Hà Nội; Chuyến xe hướng nghiệp từ Bắc vào Nam sẽ diễn ra trong nhiều tháng; Các ngày hội nghề nghiệp vào 26/4 tại Hà Nội và vào tháng 6, tháng 11 tại Thành phố Hồ Chí Minh .

Cùng với đó, chương trình giới thiệu một số gương mặt đại diện mang hai quốc tịch Việt Nam – Đức, trên nền tảng trực tuyến vào cuối tháng 3, và trình bày dọc bức tường bên ngoài Đại sứ quán Đức tại Hà Nội trong nửa sau của năm. Đại sứ quán Đức sẽ tổ chức cuộc thi viết “Một ngày làm Đại sứ” nhân kỷ niệm Ngày quốc tế Phụ nữ năm nay; tổ chức cuộc thi nghệ thuật đường phố “Biến bức tường của chúng tôi thành bức tranh của bạn” vào ngày 11/4. Lễ ký kết giữa Bundesliga Đức và Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ được tổ chức vào ngày 26/2 tại Hà Nội. Đặc biệt, Chương trình Lễ hội Đức sẽ được tổ chức tại Hồ Hoàn Kiếm từ ngày 19-21/9/2025.

Đại sứ Đức Helga Margarete Barth phát biểu tại họp báo.

Bằng hình thức lưu động và tương tác, chuyến xe hướng nghiệp Đức sẽ được tổ chức nhằm cung cấp những thông tin về nghề nghiệp đến với giới trẻ tại nhiều địa phương. Giới trẻ cũng như các đối tác và công chúng tại Việt Nam sẽ được cung cấp thông tin về: Các phương thức nhập cư an toàn và hợp pháp vào Đức dành cho người học nghề, người Việt Nam đi lao động tại Đức; Trang bị kiến thức về ngôn ngữ, văn hoá và hướng nghiệp; Giáo dục nghề nghiệp và đại học tại Việt Nam dựa trên tiêu chuẩn Đức.

Lễ khởi động hành trình của “Chiếc xe” dự kiến sẽ được tổ chức cùng Chính phủ Việt Nam vào ngày 25/4/2025 trước khuôn viên Viện Goethe. Trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 11/2025, Chuyến xe sẽ di chuyển theo từng giai đoạn tới các tỉnh thành: Hà Nội, Bắc Ninh, Huế, Đà Nẵng, Khánh Hoà, Nha Trang, Ninh Thuận, TP.HCM. Bình Dương, Đồng Nai, Nghệ An, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Hải Dương, Thái Nguyên, Cần Thơ, Long An, An Giang.

Chuyến xe hướng nghiệp sẽ dừng một số ngày (2-4 ngày) tại mỗi điểm trung tâm để cung cấp thông tin và tư vấn toàn diện. Tại mỗi điểm dừng, sẽ có các hội thảo chuyên đề và cuộc thi tìm hiểu về nước Đức. Điểm cao trào của chương trình dự kiến là chặng dừng chân tại Lễ hội Đức trong tháng 9/2025, nơi tất cả cùng nhau chúc mừng và trải nghiệm lễ kỷ niệm 50 năm hợp tác giữa hai nước.

LỄ HỘI ĐỨC TẠI HÀ NỘI

Là một trong những điểm nổi bật của Chương trình kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao chính thức giữa Đức và Việt Nam, Đại sứ quán Đức có kế hoạch tổ chức Lễ hội Đức tại hồ Hoàn Kiếm từ ngày 19/9 đến 21/9/2025. Lễ hội dự kiến sẽ bắt đầu bằng Lễ khai mạc chung cấp cao cùng đại diện Chính phủ Việt Nam, chính quyền thành phố Hà Nội, quận Hoàn Kiếm cũng như các khách mời danh dự.

Mục tiêu trọng tâm của Lễ hội là truyền tải và chúc mừng một các trực quan các thành tựu chung của hai quốc gia dưới hình thức một lễ hội dân gian cùng chương trình đa dạng. Trong đó, mối quan hệ hợp tác phát triển Đức – Việt sẽ được giới thiệu bằng hình thức đa phương tiện trong một không gian trưng bày. Các sản phẩm “có thể cầm, chạm” là công nghệ năng lượng tái tạo, nông sản lúa, cà phê, tôm… hữu cơ sản xuất tại Việt Nam có sự hỗ trợ từ các dự án của Đức.

Khách tham quan sẽ được trải nghiệm ứng dụng truy xuất nguồn gốc gỗ, cà phê được sản xuất bền vững, tôm hữu cơ Đồng bằng sông Cửu Long. Cùng với đó là gian trưng bày của các tổ chức của Đức giới thiệu về hoạt động của mình.

Bên cạnh đó, là các hoạt động nghệ thuật như biểu diễn âm nhạc, thảo luận chuyên đề và thuyết trình trên sân khấu; Triển lãm tương tác ngoài trời về lịch sử hợp tác Đức – Việt; Vòng chung kết toàn quốc Cuộc thi tìm hiểu về nước Đức, với giải thưởng chính là một chuyến du lịch tới Đức.