"60 ngày cao điểm" chuyển đổi thuế khoán sang kê khai: Ngành Thuế và VNPT đồng hành cùng hộ kinh doanh

Hưởng ứng Quyết định số 3352/QĐ-CT của Cục Thuế, VNPT tại các tỉnh/thành phố trên cả nước đã đồng loạt phối hợp với cơ quan Thuế triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ, truyền thông và ký kết hợp tác toàn diện.

Mục tiêu chung là đồng hành cùng ngành Thuế trong kế hoạch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”.

Ngày 31/10/2025, Cục Thuế ban hành Quyết định 3352/QĐ-CT về kế hoạch cao điểm kéo dài 60 ngày. Đây là một chủ trương lớn, thể hiện quyết tâm hiện đại hóa quản lý thuế, tăng tính minh bạch, công bằng và thúc đẩy hộ kinh doanh sớm làm quen với mô hình kê khai dựa trên nền tảng số. So với hình thức thuế khoán vốn còn nhiều hạn chế, mô hình kê khai yêu cầu hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử, chữ ký số và phần mềm quản lý để đảm bảo dữ liệu minh bạch và chính xác.

Nhân viên VNPT hướng dẫn hộ kinh doanh sử dụng VNPT HKD tại Hà Nội.

Thấu hiểu những lo lắng của hộ kinh doanh khi chuyển đổi, từ chi phí ban đầu đến việc tiếp cận công nghệ mới, VNPT đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực thông qua giải pháp phần mềm bán hàng VNPT HKD. Phần mềm tích hợp đầy đủ các chức năng quản lý bán hàng, kế toán, kiểm kê, xuất hóa đơn điện tử và hỗ trợ kê khai thuế, giúp hộ kinh doanh dễ dàng làm quen với mô hình mới.

Đặc biệt, VNPT đang áp dụng gói hỗ trợ lớn dành riêng cho hộ, cá nhân kinh doanh: miễn phí khởi tạo và sử dụng phần mềm VNPT HKD trong 6 tháng, tặng thêm 6 tháng sử dụng chữ ký số VNPT SmartCA và 1.000 hóa đơn điện tử trên máy tính tiền. Đây là những ưu đãi giúp giảm đáng kể chi phí chuyển đổi ban đầu cho hộ kinh doanh. Chương trình được triển khai trên toàn quốc đến hết năm 2026.

Trong suốt 60 ngày cao điểm, đội ngũ VNPT tại các địa phương đang phối hợp chặt chẽ cùng cán bộ Thuế đến từng cửa hàng, từng khu kinh doanh để tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ trực tiếp. Từ việc giải thích lợi ích của mô hình kê khai, hướng dẫn đăng ký, tập huấn nghiệp vụ đến hỗ trợ cài đặt phần mềm, VNPT và cơ quan Thuế đều hướng đến mục tiêu giúp hộ kinh doanh chuyển đổi thuận lợi và tự tin hơn khi thao tác trên môi trường số.

Chị Trần Thị Hiền, chủ cửa hàng tạp hóa tại Thanh Xuân (Hà Nội) chia sẻ: “Trước đây hộ kinh doanh như chúng tôi quen với thuế khoán, nhưng khi được cán bộ Thuế và nhân viên VNPT hướng dẫn, tôi thấy việc kê khai cũng đơn giản, làm được ngay trên hệ thống của ngành Thuế và ứng dụng VNPT HKD.”

Theo ông Đỗ Kế Công, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ số Doanh nghiệp, VNPT VinaPhone: “Với vai trò là đối tác công nghệ lâu năm của ngành Thuế, VNPT cam kết cung cấp những giải pháp phù hợp nhất, chi phí hợp lý nhất để đồng hành cùng các hộ kinh doanh trong giai đoạn chuyển đổi. Chúng tôi tin rằng sự hợp tác này sẽ góp phần quan trọng vào thành công của kế hoạch 60 ngày cao điểm và thúc đẩy một môi trường kinh doanh minh bạch, hiện đại.”

Nhân viên VNPT phối hợp cán bộ Thuế hướng dẫn Hộ kinh doanh tự kê khai Thuế ở xã Gia Lộc - Hải Phòng.

Chuyển từ thói quen nộp thuế khoán sang kê khai là thay đổi lớn đối với nhiều hộ kinh doanh. Vì vậy, cam kết của VNPT với cơ quan Thuế các tỉnh/thành phố không chỉ dừng ở cung cấp công nghệ, mà là sự hỗ trợ thực chất “cầm tay chỉ việc”. Đội ngũ kỹ thuật VNPT luôn túc trực để giải đáp và xử lý ngay các vấn đề về hóa đơn, chữ ký số, phần mềm hay tờ khai thuế, giúp hộ kinh doanh dù không rành công nghệ vẫn có thể thực hiện nghĩa vụ thuế một cách chủ động, minh bạch và thuận tiện.

Hộ và cá nhân kinh doanh có thể liên hệ VNPT tỉnh/thành phố, gọi tổng đài miễn phí 24/7: 18001260, hoặc truy cập hokinhdoanh.onesme.vn để được tư vấn và hỗ trợ chuyển đổi.