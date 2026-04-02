Trang chủ Chứng khoán

Cổ phiếu SPM, ST8 bị cắt margin do lỗ sau kiểm toán

Hà Anh

02/04/2026, 21:16

HOSE thông báo đưa cổ phiếu SPM của CTCP S.P.M vào danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ do lợi nhuận sau thuế trên báo cáo kiểm toán năm 2025 là số âm.

Ảnh minh họa.

Theo báo cáo tài chính SPM công bố, công ty ghi nhận chi phí quản lý trước kiểm toán là 25,97 tỷ đồng, sau kiểm toán tăng lên 35,3 tỷ đồng (tương ứng tăng 35,95%); thu nhập doanh nghiệp giảm tới 60,31% từ 2,88 tỷ trước kiểm toán còn 1,14 tỷ sau kiểm toán và lợi nhuận sau thuế chuyển từ lãi 5,25 tỷ trước kiểm toán sang lỗ gần 1,7 tỷ đồng sau kiểm toán.

Theo giải trình từ phía công ty, so với cùng kỳ năm 2024, doanh thu thuần năm 2025 đạt gần 254 tỷ đồng, giảm 14,72%. Giá vốn hàng bán giảm 18,58% xuống còn 193 tỷ đồng, giúp lợi nhuận gộp duy trì ổn định và tăng nhẹ 0,38% lên 60,9 tỷ đồng; Chi phí bán hàng và chi phí tài chính lần lượt giảm 16,72% và 16,27%, cho thấy doanh nghiệp đã có nỗ lực kiểm soát chi phí.

Tuy nhiên, chi phí quản lý tăng mạnh 35,03% lên 35,31 tỷ đồng, chủ yếu do phát sinh chi phí xử lý hàng tồn kho (hư hỏng, hết hạn sử dụng) và trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi. Yếu tố này đã ảnh hưởng đáng kể đến kết quả hoạt động, dẫn đến lợi nhuận sau thuế chuyển từ lãi 4,6 tỷ đồng sang lỗ gần 1,7 tỷ đồng.

Đối với số liệu trước kiểm toán, chi phí quản lý sau kiểm toán tăng 35,95%, từ 25,97 tỷ đồng lên 35,3 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do công ty thực hiện trích lập bổ sung dự phòng các khoản phải thu khó đòi với giá trị khoảng 9,1 tỷ đồng, cùng với việc rà soát và ghi nhận lại một số chi phí liên quan.

Việc điều chỉnh tăng chi phí này dẫn đến thuế thu nhập doanh nghiệp giảm 60,31%, từ 2,88 tỷ đồng xuống còn 1,14 tỷ đồng. Đồng thời, lợi nhuận sau thuế chuyển từ lãi 5,255 tỷ đồng trước kiểm toán sang lỗ gần 1,7 tỷ đồng sau kiểm toán.

Tương tự, HOSE cũng đưa cổ phiếu ST8 của CTCP Tập đoàn ST8 do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2025 là số âm (âm hơn 5,5 tỷ đồng).

Còn trên BCTC hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán, ST8 ghi nhận lợi nhuận sau thuế TNDN trên BCTC Hợp nhất đã kiểm toán năm 2025 giảm hơn 32 tỷ đồng (tương đương 133,54%) so với cùng kỳ năm trước, chuyển từ trạng thái lãi sang lỗ. Nguyên nhân chủ yếu do doanh thu và hiệu quả hoạt động kinh doanh, tài chính chưa đạt kỳ vọng. Hiện nay, công ty đang triển khai các giải pháp nhằm tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả vận hành, hướng tới ổn định hoạt động kinh doanh trong thời gian tới.

Ngoài ra, trong năm 2025, lợi nhuận sau thuế trên BCTC hợp nhất sau kiểm toán ghi nhận lỗ hơn 8 tỷ đồng, trong khi theo Báo cáo tài chính tự lập ghi nhận lãi hơn 90 triệu đồng, tương ứng giảm 8.993,74%). Nguyên nhân chủ yếu là do thực hiện theo nguyên tắc thận trọng và trên cơ sở ý kiến của đơn vị kiểm toán, công ty đã rà soát, điều chỉnh và trích lập bổ sung dự phòng đối với một số khoản phải thu và các khoản mục tài chính tại các công ty con, qua đó làm giảm lợi nhuận hợp nhất trong kỳ.

Mới đây nhất, SSC đã có quyết định xử phạt hành chính đối với ông Hồ Đắc Sơn, một cá nhân tại TP.HCM, với số tiền lên tới 1,5 tỷ đồng do hành vi thao túng thị trường chứng khoán.

Theo kết quả giám sát và kiểm tra của SSC, từ ngày 2/1/2024 đến 22/3/2024, ông Sơn đã sử dụng 26 tài khoản chứng khoán để liên tục mua bán cổ phiếu của CTCP Tập đoàn ST8 (mã ST8-HOSE), tạo ra cung cầu giả tạo nhằm thao túng thị trường.

Ngoài mức phạt tiền, ông Sơn còn bị cấm giao dịch chứng khoán trong vòng 02 năm, bắt đầu từ ngày 25/3/2026. Đồng thời, ông cũng bị cấm đảm nhiệm các chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và các chi nhánh liên quan trong cùng thời gian.

Không chỉ ông Sơn, 18 cá nhân khác cũng bị xử phạt vì cho mượn tài khoản để thực hiện các giao dịch dẫn đến hành vi thao túng thị trường. Theo đó, những cá nhân này bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán trong 09 tháng và bị cấm giao dịch trong 02 năm, bắt đầu từ ngày 25/3/2026.

Qua đó, nâng con số các mã bị cắt margin lên 75 mã - trong đó vẫn còn có một số mã đáng chú ý như NVL, LDG, LDG, SMC, TDH, CRV... và trong danh sách vẫn có các mã như: HVN, BCG, VMD và TCD là có cùng một lúc hai lý do bị cắt margin.

