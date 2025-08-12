7 tháng, Hà Nội tạo việc làm cho gần 145.000 lao động

Theo thống kê thành phố Hà Nội, trong tháng 7/2025, Thành phố đã tạo việc làm cho 19.700 lao động, giảm 5,3% so với cùng kỳ năm 2024. Thành phố ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội 164 tỷ đồng để cho đối tượng chính sách và hộ nghèo vay vốn, qua đó giúp hơn 2.000 lao động được tạo việc làm.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tổ chức 22 phiên giao dịch việc làm, giới thiệu cơ hội việc làm cho 1.100 lao động. Xuất khẩu lao động giúp giải quyết việc làm cho 258 người, còn lại 16.300 lao động được hỗ trợ thông qua các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ việc làm và các hình thức khác.

Lũy kế 7 tháng đầu năm 2025, Hà Nội đã tạo việc làm cho 144.700 lao động, đạt 85,6% kế hoạch năm và tăng nhẹ 0,4% so với cùng kỳ năm 2024. Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã tổ chức 150 phiên giao dịch, tiếp cận 17.000 lao động; Ngân hàng Chính sách Xã hội tiếp tục đảm bảo nguồn vốn vay 3.100 tỷ đồng, hỗ trợ 37.200 lao động; xuất khẩu lao động đóng góp 2.400 người; các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ việc làm và qua các hình thức khác với 88.100 lao động.

Bên cạnh việc tạo việc làm mới, công tác hỗ trợ thất nghiệp cũng được Thành phố triển khai với 7.400 người thất nghiệp được hưởng bảo hiểm thất nghiệp trong tháng 7/2025, tổng kinh phí 244,6 tỷ đồng; 4.900 người được tư vấn, giới thiệu việc làm mới; 82 người được hỗ trợ học nghề với kinh phí 345 triệu đồng.

Lũy kế 7 tháng, số người hưởng bảo hiểm thất nghiệp là 32.800 người, giảm 32,1% so với cùng kỳ năm 2024, tổng kinh phí hỗ trợ gần 1.200 tỷ đồng, giảm 7,7%. 22.500 người thất nghiệp được giới thiệu việc làm mới; 560 người được hỗ trợ học nghề với kinh phí 2,2 tỷ đồng.

Song song với hỗ trợ trực tiếp, Thành phố cũng đầu tư mạnh vào hệ thống bảo hiểm như một "lưới an sinh" toàn diện. Theo kế hoạch năm 2025, Thành phố đặt chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) cho 95,5% dân số, bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc cho 47,5% lực lượng lao động, BHXH tự nguyện 3,5%, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) 45%.

Theo Báo cáo của Bảo hiểm Xã hội khu vực I, đến cuối tháng 7/2025, BHYT thực tế đã đạt được bao phủ 95,53% dân số - vượt nhẹ hoàn thành chỉ tiêu. Với 8.222 nghìn người tham gia, tăng 0,39% so với tháng trước và tăng 2,96% so với cùng kỳ năm 2024. BHXH bắt buộc có 2.216 nghìn người tham gia (chiếm 47,53% lực lượng lao động), vượt 0,03% kế hoạch, tăng 1,34% so với tháng trước và tăng 7,53% so với cùng kỳ.

BHXH tự nguyện có gần 130,2 nghìn người (chiếm 3,52%), vượt 0,02% kế hoạch, tăng 7,43% và tăng 46,89%. BHTN có 2.159 nghìn người tham gia (chiếm 45,06% lực lượng lao động), vượt 0,06% kế hoạch, tăng 0,47% so với tháng trước và tăng 6,82% so cùng kỳ.