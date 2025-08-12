Chủ Nhật, 17/08/2025

Trang chủ Dân sinh

7 tháng, Hà Nội tạo việc làm cho gần 145.000 lao động

Châu Anh

12/08/2025, 17:44

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã tổ chức 150 phiên giao dịch, tiếp cận 17.000 lao động; Ngân hàng Chính sách Xã hội tiếp tục đảm bảo nguồn vốn vay 3.100 tỷ đồng, hỗ trợ 37.200 lao động; xuất khẩu lao động đóng góp 2.400 người...

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã tổ chức 150 phiên giao dịch, giới thiệu việc làm
Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã tổ chức 150 phiên giao dịch, giới thiệu việc làm

Theo thống kê thành phố Hà Nội, trong tháng 7/2025, Thành phố đã tạo việc làm cho 19.700 lao động, giảm 5,3% so với cùng kỳ năm 2024. Thành phố ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội 164 tỷ đồng để cho đối tượng chính sách và hộ nghèo vay vốn, qua đó giúp hơn 2.000 lao động được tạo việc làm.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tổ chức 22 phiên giao dịch việc làm, giới thiệu cơ hội việc làm cho 1.100 lao động. Xuất khẩu lao động giúp giải quyết việc làm cho 258 người, còn lại 16.300 lao động được hỗ trợ thông qua các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ việc làm và các hình thức khác.

Lũy kế 7 tháng đầu năm 2025, Hà Nội đã tạo việc làm cho 144.700 lao động, đạt 85,6% kế hoạch năm và tăng nhẹ 0,4% so với cùng kỳ năm 2024. Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã tổ chức 150 phiên giao dịch, tiếp cận 17.000 lao động; Ngân hàng Chính sách Xã hội tiếp tục đảm bảo nguồn vốn vay 3.100 tỷ đồng, hỗ trợ 37.200 lao động; xuất khẩu lao động đóng góp 2.400 người; các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ việc làm và qua các hình thức khác với 88.100 lao động.

Bên cạnh việc tạo việc làm mới, công tác hỗ trợ thất nghiệp cũng được Thành phố triển khai với 7.400 người thất nghiệp được hưởng bảo hiểm thất nghiệp trong tháng 7/2025, tổng kinh phí 244,6 tỷ đồng; 4.900 người được tư vấn, giới thiệu việc làm mới; 82 người được hỗ trợ học nghề với kinh phí 345 triệu đồng.

Lũy kế 7 tháng, số người hưởng bảo hiểm thất nghiệp là 32.800 người, giảm 32,1% so với cùng kỳ năm 2024, tổng kinh phí hỗ trợ gần 1.200 tỷ đồng, giảm 7,7%. 22.500 người thất nghiệp được giới thiệu việc làm mới; 560 người được hỗ trợ học nghề với kinh phí 2,2 tỷ đồng.

Song song với hỗ trợ trực tiếp, Thành phố cũng đầu tư mạnh vào hệ thống bảo hiểm như một "lưới an sinh" toàn diện. Theo kế hoạch năm 2025, Thành phố đặt chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) cho 95,5% dân số, bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc cho 47,5% lực lượng lao động, BHXH tự nguyện 3,5%, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) 45%.

Theo Báo cáo của Bảo hiểm Xã hội khu vực I, đến cuối tháng 7/2025, BHYT thực tế đã đạt được bao phủ 95,53% dân số - vượt nhẹ hoàn thành chỉ tiêu. Với 8.222 nghìn người tham gia, tăng 0,39% so với tháng trước và tăng 2,96% so với cùng kỳ năm 2024. BHXH bắt buộc có 2.216 nghìn người tham gia (chiếm 47,53% lực lượng lao động), vượt 0,03% kế hoạch, tăng 1,34% so với tháng trước và tăng 7,53% so với cùng kỳ.

BHXH tự nguyện có gần 130,2 nghìn người (chiếm 3,52%), vượt 0,02% kế hoạch, tăng 7,43% và tăng 46,89%. BHTN có 2.159 nghìn người tham gia (chiếm 45,06% lực lượng lao động), vượt 0,06% kế hoạch, tăng 0,47% so với tháng trước và tăng 6,82% so cùng kỳ.

dân sinh Hà Nội nhân lực Vneconomy

"Nới" thủ tục, quy trình cấp phép cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam

“Nới” thủ tục, quy trình cấp phép cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam

Cục Việc làm sắp thử nghiệm vận hành sàn giao dịch việc làm quốc gia. Đây sẽ là nền tảng quan trọng kết nối cung – cầu thị trường lao động trên phạm vi cả nước. Đối với lao động nước ngoài, Cục Việc làm cũng đang xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu kết nối, tích hợp thông tin từ khâu xuất nhập cảnh đến cấp phép lao động, phục vụ công tác quản lý...

[Phóng sự ảnh]: Hàng ngàn người dân Thanh Hóa tham gia chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước"

[Phóng sự ảnh]: Hàng ngàn người dân Thanh Hóa tham gia chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước”

Sáng 16/8, gần 32 nghìn người dân xứ Thanh đã đồng loạt tham gia chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước", đây là sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và Ngày truyền thống Công an nhân dân...

[Phóng sự ảnh] Triệu người dân "Cùng Việt Nam tiến bước"

[Phóng sự ảnh] Triệu người dân “Cùng Việt Nam tiến bước”

Sáng 16/8, lễ phát động chương trình đi bộ toàn quốc "Cùng Việt Nam tiến bước" đã diễn ra tại hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội). Cùng với đó là sự tham gia của nhân dân, các lực lượng vũ trang tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước...

Gần 1.700 cán bộ Quảng Trị được hỗ trợ chỗ ở và chi phí sinh hoạt 2 năm

Gần 1.700 cán bộ Quảng Trị được hỗ trợ chỗ ở và chi phí sinh hoạt 2 năm

Sáng kiến của tỉnh Quảng Trị nhằm ổn định đời sống cho gần 1.700 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chuyển đến làm việc tại trung tâm hành chính mới đang được khẩn trương triển khai, với tổng kinh phí dự kiến trên 120 tỷ đồng.

Chăm lo cho người lao động sẽ tạo ra sức mạnh nội lực của doanh nghiệp

Chăm lo cho người lao động sẽ tạo ra sức mạnh nội lực của doanh nghiệp

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, việc chăm lo, bảo vệ và tạo ra phúc lợi cho người lao động chính là tạo ra sức mạnh nội lực của doanh nghiệp. Quốc hội ủng hộ và khuyến khích doanh nghiệp tiên phong trong việc gắn sản xuất kinh doanh với nâng cao đời sống người lao động...

1

Quảng trường Hàm Rồng (Thanh Hóa) thành đường đua quốc gia

Tiêu & Dùng

2

Nguyên nhân khiến hàng chục nghìn viên chức xin nghỉ việc

Dân sinh

3

Sức ép nặng dần, VN-Index mất sạch điểm tăng, cầu bắt đáy đang chống đỡ

Chứng khoán

4

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: