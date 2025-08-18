Vàng tăng giá sáng đầu tuần, nhà đầu tư thận trọng trước sự kiện của Fed
Điệp Vũ
18/08/2025, 09:08
Tuần này không có nhiều số liệu kinh tế Mỹ quan trọng được công bố, nhưng có hai sự kiện của Fed được giới đầu tư toàn cầu quan tâm...
Giá vàng thế giới khởi động tuần giao dịch mới vào sáng nay (18/8) trong trạng thái tăng. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích cho rằng giá vàng sẽ tiếp tục giằng co trong ngắn hạn và thị trường sẽ thận trọng trước thềm hội nghị ở Jackson Hole của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tuần này.
Lúc 8h30 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tăng 5,5 USD/oz so với đóng cửa phiên ngày thứ Sáu tại thị trường New York tương đương tăng 0,16%, giao dịch ở mức 3.341,5 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 106,5 triệu đồng/lượng.
Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 26.060 đồng (mua vào) và 26.450 đồng (bán ra).
Giá vàng thế giới đã giảm mạnh trong tuần trước, khi báo cáo chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) tháng 7 nóng hơn dự báo của Mỹ làm suy giảm khả năng Fed hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 9.
Dù khả năng Fed cắt giảm 0,25 điểm phần trăm lãi suất trong cuộc họp tháng tới vẫn đang trên 90% - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME - và đồng USD giảm giá gần 0,4% cả tuần, giá vàng giao ngay vẫn “bốc hơi” hơn 1,8% trong tuần trước. Cú giảm này còn diễn ra ngay cả khi các quỹ ETF vàng mua ròng, với lượng mua ròng của quỹ lớn nhất SPDR Gold Trust là gần 6 tấn vàng.
Tuần này không có nhiều số liệu kinh tế Mỹ quan trọng được công bố, nhưng có hai sự kiện của Fed được giới đầu tư toàn cầu quan tâm. Đầu tiên là biên bản cuộc họp tháng 7 của Fed dự kiến được công bố vào ngày thứ Tư, và tiếp đó là hội nghị ngân hàng trung ương thường niên của Fed ở khu nghỉ dưỡng Jackson Hole thuộc bang Wyoming vào ngày thứ Sáu.
Trong một cuộc trao đổi với trang Kitco News, nhà môi giới cấp cao Daniel Pavilonis của công ty RJO Futures nhận định giá vàng vẫn đang trong trạng thái giằng co trong một phạm vi. “Nếu lãi suất giảm và lạm phát tăng lên, giá vàng sẽ hưởng lợi. Tôi không cho rằng giá vàng sẽ sụt giảm đáng kể từ khi có bất kỳ sự thay đổi lớn nào trong các số liệu kinh tế. Giá vàng vẫn sẽ duy trì ở ngưỡng cao”, ông nói.
Trong bối cảnh không có nhiều thống kê kinh tế Mỹ trong những ngày tới, ông Pavilonis cho rằng nhà đầu tư sẽ nghiền ngẫm những thông tin xung quanh nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Cuộc gặp thượng đỉnh ngày thứ Sáu vừa rồi giữa ông Trump với Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Alaska chưa mang lại thỏa thuận nào.
“Nếu Nga, Mỹ và Ukraine đạt được một dạng thỏa thuận nào đó, giá vàng có thể đương đầu một chút áp lực giảm. Nhưng thôi không cho là điều đó sẽ xảy ra sớm. Kịch bản chính, theo tôi, sẽ là giá vàng tiếp tục giằng co” , ông nói.
Cũng theo nhà giao dịch này, nếu đến hết tháng 10 hoặc tháng 11 mà giá vàng không thể lập mức cao mới, giá cóc thể giảm về dưới ngưỡng trung bình 200 ngày, có thể là mức 2.964 USD/oz. Trong thời gian tới, ông cho rằng trừ phi Fed có một động thái hạ lãi suất bất ngờ, biên bản cuộc họp tháng 7 của Fed hay hội nghị Jackson Hole sẽ đều ít có khả năng khiến giá vàng dịch chuyển.
Giám đốc điều hành Marc Chandler của công ty Bannockburn Global Forex nói giá vàng giao ngay đang có ngưỡng hỗ trợ vững chắc ở khoảng 3.330 USD/oz.
“Việc giá vàng tích lũy trong vùng 3.250-3.400 USD/oz đang khiến nhiều nhà giao dịch cảm thấy chán nản. Xu hướng tích lũy có thể tiếp tục trong tuần này. Yếu tố gây bất ngờ có thể là địa chính trị”, ông Chandler nói với Kitco News. “Tôi sẽ mua vàng khi giá giảm hơn là bán khi giá tăng. Mức thấp của cuối tháng 7 là 3.270 USD/oz, nếu xuất hiện trở lại, sẽ là một cơ hội tốt để mua”.
