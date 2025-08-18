Thứ Hai, 18/08/2025

Trang chủ Tài chính

Giá bán vàng miếng SJC lần đầu tiên chạm mốc 125 triệu đồng mỗi lượng

Phương Linh

18/08/2025, 14:45

Trong phiên 18/8, giá bán vàng miếng SJC thiết lập kỷ lục mới là 125 triệu đồng/lượng, trong khi một số đơn vị vẫn niêm yết giá bán ở mức 124,7 triệu đồng/lượng…

Giá bán vàng miếng SJC lần đầu tiên chạm mốc 125 triệu đồng mỗi lượng
Giá bán vàng miếng SJC lần đầu tiên chạm mốc 125 triệu đồng mỗi lượng

Sau nhịp đi ngang trong phiên cuối tuần trước (16/8), xu hướng tăng diễn ra đồng loạt tại các đơn vị kinh doanh vàng miếng SJC trong phiên hôm nay (18/8/2025).

Trong phiên 18/8, Công ty SJC, PNJ và Bảo Tín Minh Châu ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp. Tính đến 14 giờ ngày 18/8, ba thương hiệu trên niêm yết giá mua vào vàng miếng SJC ở mức 124 triệu đồng/lượng và giá vàng miếng bán ra là 125 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 16/8, giá vàng miếng SJC tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Cùng mức điều chỉnh tăng trên, tại TP. Hồ Chí Minh, giá vàng miếng SJC bán ra chốt phiên sáng tại Mi Hồng và Ngọc Thẩm đều niêm yết ở mức 125 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá mua vào lần lượt ở mức 124,5 triệu đồng/lượng và 123 triệu đồng/lượng. Cập nhật lúc 14 giờ ngày 18/8, hai doanh nghiệp này vẫn không thay đổi mức giá giao dịch trên.

Trong phiên 18/8, giá vàng miếng bán ra tại Công ty SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Mi Hồng và Ngọc Thẩm đều niêm yết ở mức 125 triệu đồng/lượng. Như vậy, mức giá này đã vượt qua ngưỡng đỉnh lịch sử 124,4 triệu đồng/lượng được thiết lập vào đầu tháng 8

Trong phiên sáng, Công ty DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải đều tăng 200 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Lúc 14 giờ ngày 18/8, hai thương hiệu trên niêm yết giá mua vào lần lượt ở mức 123,7 triệu đồng/lượng và 123,8 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá bán ra là 124,7 triệu đồng/lượng và 124,6 triệu đồng/lượng.

Phú Quý cũng tăng 200 nghìn đồng/lượng đối với chiều bán nhưng không đổi giá mua trong phiên sáng nay. Cập nhật lúc 14 giờ ngày 18/8, thương hiệu này đặt giá mua, bán vàng miếng SJC ở mức 122,7 triệu – 124,7 triệu đồng/lượng.

<b>Diễn biến giá giao dịch vàng miếng SJC từ đầu năm 2025 (Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá doanh nghiệp)</b>
Diễn biến giá giao dịch vàng miếng SJC từ đầu năm 2025 (Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá doanh nghiệp)

Trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”, các doanh nghiệp cũng đồng loạt nâng giá mua, bán. Mức tăng dao động từ 200 nghìn – 400 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán so với chốt phiên cuối tuần trước (16/8).

Mở cửa phiên giao dịch sáng, Công ty SJC niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ở mức 116,8 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra là 119,8 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 16/8, thương hiệu này tăng 200 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán.

Sau gần 2 tiếng mở cửa, thương hiệu này tiếp tục giảm thêm 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 117 triệu – 119,5 triệu đồng/lượng và duy trì đến hết phiên sáng. 

Cùng mức tăng trên, Bảo Tín Minh Châu cũng ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp trong phiên sáng 18/8. Cậo nhật lúc 14 giờ, thương hiệu này đặt giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 117,2 triệu đồng/lượng và giá vàng miếng bán ra là 120,2 triệu đồng/lượng. Đồng thời, đây cũng là thương hiệu ghi nhận giá vàng nhẫn bán ra cao nhất thị trường.

Công ty PNJ là thương hiệu duy nhất điều chỉnh giá bán ra tăng mạnh hơn giá mua với mức tăng lần lượt 300 nghìn đồng/lượng và 200 nghìn đồng/lượng Lúc 14 giờ ngày 18/8, Công ty PNJ niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn ở mức 116,8 triệu đồng – 119,8 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Tính đến 14 giờ ngày 18/8, mức giá giao dịch 116,8 triệu – 119,8 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết tại Công ty DOJI. So với giá chốt phiên 16/8, thương hiệu này tăng 300 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán.

Trong khi đó, tại khu vực phía Nam, Ngọc Thẩm chấm dứt 5 phiên liên tiếp đi ngang sau khi tăng 300 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán so với phiên 16/8. Tính đến 14 giờ ngày 18/8, thương hiệu này đặt giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 108,6 triệu – 110,8 triệu đồng/lượng.

<b>Mức độ tăng, giảm giá mua, bán vàng nhẫn trong phiên 18/8 so với phiên 16/8 (Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán)</b>
Mức độ tăng, giảm giá mua, bán vàng nhẫn trong phiên 18/8 so với phiên 16/8 (Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán)

Trong phiên 18/8, Phú Quý cũng ghi nhận duy nhất 2 nhịp điều chỉnh tăng. Mở cửa phiên giao dịch sáng, Phú Quý niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ở mức 116,4 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra là 119,4 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 16/8, thương hiệu này tăng 100 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán.

Sau 1 tiếng mở cửa, Phú Quý tăng thêm 100 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 116,6 triệu – 119,6 triệu đồng/lượng và duy trì đến hết phiên sáng.

Cùng mức giảm trên, mở cửa phiên sáng, Bảo Tín Mạnh Hải đặt giá mua, bán vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo kết phiên sáng ở mức 117 triệu – 120 triệu đồng/lượng. Tính đến 14 giờ ngày 18/8, doanh nghiệp này vẫn không thay đổi mức giá giao dịch trên

Tại thị trường New York, cập nhật lúc 14 giờ ngày 18/8, hợp đồng giá vàng giao ngay tiếp tục tăng thêm hơn 0,4% so với giá chốt phiên 16/8, tiến lên mốc 3.350,6 USD/oz.

Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng trong nước và giá vàng thế giới chủ yếu ở mức 16,97 triệu đồng/lượng. Tùy từng thương hiệu, mức chênh lệch này đối với vàng nhẫn “4 số 9” dao động từ 11,47 – 12,17 triệu đồng/lượng. Riêng tại Ngọc Thẩm, khoảng cách này chỉ ở mức 2,77 triệu đồng/lượng.

