Phê duyệt điều chỉnh metro số 2 Bến Thành - Tham Lương nối trực tiếp vào ga trung tâm Bến Thành

Thứ Tư, 24/12/2025
Thiên Ân
24/12/2025, 08:28
Dự án metro số 2 Bến Thành - Tham Lương sẽ được kéo dài tuyến thêm khoảng 200 m nhằm kết nối trực tiếp vào ga trung tâm Bến Thành hiện hữu, nâng tổng chiều dài toàn tuyến lên 11,269 km (trước đây là 11,042 km).
Ủy ban nhân dân TP.Hồ Chí Minh vừa ký quyết định phê duyệt phương án tuyến công trình, vị trí công trình metro số 2 Bến Thành - Tham Lương; theo đó, tuyến sẽ kéo dài thêm 200 nối trực tiếp và ga Bến Thành, đồng bộ cả hai tuyến metro số 1 và 2.
Cụ thể, metro số 2 có điểm đầu tại ga Bến Thành hiện hữu và điểm cuối tại depot Tham Lương (quận 12 trước đây). Toàn bộ chiều dài tuyến khoảng 11,269 km (trước đó là 11,042 km). Trong đó, đoạn đi ngầm dài khoảng 9,255 km; đoạn chuyển tiếp khoảng 0,265 km; đoạn đi cao dài khoảng 0,846 km và đoạn đi mặt đất vào depot là 0,903 km.
Việc thay đổi chiều dài do bổ sung ga Bến Thành vào dự án được xem là thay đổi quan trọng nhất của lần điều chỉnh này, nhằm bảo đảm yêu cầu kết nối đồng bộ tuyến metro số 1 và số 2 tại khu vực ga trung tâm Bến Thành. Qua đó tạo sự liên thông và liền mạch với tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác toàn mạng lưới đường sắt đô thị.
Tuyến đi qua 14 phường thuộc TP.Hồ Chí Minh gồm Bến Thành (quận 1 cũ), Bàn Cờ, Xuân Hòa, Hòa Hưng, Vườn Lài, Nhiêu Lộc (quận 3 cũ), Tân Hòa (Phú Nhuận cũ), Tân Sơn Nhất, Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn Tân Bình cũ), Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì (Tân Phú cũ), Đông Hưng Thuận (quận 12 cũ).
Cùng với điều chỉnh hướng tuyến, UBND TP.Hồ Chí Minh cũng thống nhất điều chỉnh mặt bằng một số ga trung chuyển quan trọng như Tao Đàn, Bảy Hiền và Bà Quẹo nhằm tối ưu khả năng kết nối với các tuyến metro khác trong quy hoạch (tuyến số 3, số 5 và số 6), tăng tính liên kết của toàn hệ thống.
Về giải pháp kỹ thuật, dự án được điều chỉnh giảm đường kính ngoài của hầm khoan ngầm (TBM) từ 6,8 m xuống 6,4 m. Phương án này giúp giảm khối lượng thi công, rút ngắn thời gian xây dựng, tiết kiệm chi phí và hạn chế tác động rung chấn đến các công trình dân cư phía trên.
Cùng với đó, depot Tham Lương cũng được điều chỉnh thu gọn diện tích từ 22,31 ha xuống còn khoảng 17,35 ha. Phần diện tích còn lại khoảng 5 ha sẽ được sử dụng làm mặt bằng công trường và khu tập kết vật tư phục vụ thi công tuyến chính.
Theo đánh giá của UBND TP.Hồ Chí Minh, việc phê duyệt phương án tuyến công trình, vị trí công trình metro số 2 sẽ làm cơ sở cho các địa phương nơi có dự án đi qua phân tích, đánh giá sơ bộ ảnh hưởng của môi trường, tác động đến cộng đồng dân cư và ảnh hưởng của việc giải phóng mặt bằng của dự án.
Đồng thời, Thành phố cũng giao Ban quản lý Đường sắt đô thị TP.Hồ Chí Minh (MAUR) tiếp tục rà soát, đánh giá ảnh hưởng của dự án tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ và các dự án metro khác tại khu vực metro số 2.
Đây là dự án đầu tiên áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 188/2025/QH15 ngày 19/02/2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại thành phố Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh.
