ACV sẽ làm chủ đầu tư giai đoạn 2 dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Thứ Năm, 15/01/2026
Đan Tiên
15/01/2026, 07:33
Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định về việc giao Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư giai đoạn 2 của Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành...
Theo đó, Bộ Xây dựng giao ACV làm chủ đầu tư giai đoạn 2 Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, trừ các công trình hạ tầng kỹ thuật bảo đảm hoạt động bay sẽ được giao cho Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) thực hiện đầu tư.
Quyết định nêu rõ trách nhiệm của ACV trong việc tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 2 của Cảng hàng không quốc tế Long Thành, trong đó có thể nghiên cứu phân kỳ đầu tư các công trình để đáp ứng nhu cầu khai thác.
Đồng thời, bố trí đầy đủ nguồn vốn để thực hiện đầu tư các công trình thuộc giai đoạn 2 của Cảng hàng không quốc tế Long Thành, bảo đảm chất lượng, tiến độ yêu cầu và hiệu quả đầu tư các công trình; bảo toàn, phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
Bộ Xây dựng cũng yêu cầu ACV phối hợp chặt chẽ với VATM trong quá trình chuẩn bị đầu tư các công trình thuộc giai đoạn 2 của Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
Trước đó, theo nghị quyết kỳ họp thứ 10, Quốc hội cho phép Chính phủ tổ chức phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 2 của Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo thẩm quyền mà không phải báo cáo Quốc hội thông qua.
Đối với các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết số 94/2015/QH13 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành và Nghị quyết số 174/2024/QH15 của Quốc hội về Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV.
Theo chủ trương đầu tư và quy hoạch được duyệt, giai đoạn 2 của dự án dự kiến đầu tư một đường cất hạ cánh, một nhà ga hành khách công suất 25 triệu hành khách/năm và các công trình đồng bộ đáp ứng nhu cầu khai thác.
