Trang chủ Đầu tư

ACV sẽ làm chủ đầu tư giai đoạn 2 dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Đan Tiên

15/01/2026, 07:33

Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định về việc giao Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư giai đoạn 2 của Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành...

Công trường thi công Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
Công trường thi công Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo đó, Bộ Xây dựng giao ACV làm chủ đầu tư giai đoạn 2 Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, trừ các công trình hạ tầng kỹ thuật bảo đảm hoạt động bay sẽ được giao cho Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) thực hiện đầu tư.

Quyết định nêu rõ trách nhiệm của ACV trong việc tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 2 của Cảng hàng không quốc tế Long Thành, trong đó có thể nghiên cứu phân kỳ đầu tư các công trình để đáp ứng nhu cầu khai thác.

Đồng thời, bố trí đầy đủ nguồn vốn để thực hiện đầu tư các công trình thuộc giai đoạn 2 của Cảng hàng không quốc tế Long Thành, bảo đảm chất lượng, tiến độ yêu cầu và hiệu quả đầu tư các công trình; bảo toàn, phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu ACV phối hợp chặt chẽ với VATM trong quá trình chuẩn bị đầu tư các công trình thuộc giai đoạn 2 của Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Trước đó, theo nghị quyết kỳ họp thứ 10, Quốc hội cho phép Chính phủ tổ chức phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 2 của Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo thẩm quyền mà không phải báo cáo Quốc hội thông qua.

Đối với các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết số 94/2015/QH13 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành và Nghị quyết số 174/2024/QH15 của Quốc hội về Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV.

Theo chủ trương đầu tư và quy hoạch được duyệt, giai đoạn 2 của dự án dự kiến đầu tư một đường cất hạ cánh, một nhà ga hành khách công suất 25 triệu hành khách/năm và các công trình đồng bộ đáp ứng nhu cầu khai thác.

Thúc tiến độ các tuyến đường kết nối tới Cảng hàng không quốc tế Long Thành

19:15, 13/01/2026

Thúc tiến độ các tuyến đường kết nối tới Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình đáp chuyến bay đầu tiên tại sân bay Long Thành

18:41, 19/12/2025

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình đáp chuyến bay đầu tiên tại sân bay Long Thành

Phát triển kinh tế sân bay với mô hình Thành phố sân bay Long Thành

07:20, 19/12/2025

Phát triển kinh tế sân bay với mô hình Thành phố sân bay Long Thành

Cảng Hàng không quốc tế Long Thành đầu tư hạ tầng - giao thông hàng không

Đầu tư hạ tầng hàng không đồng bộ, Việt Nam sẽ trở thành trung tâm trung chuyển khu vực

Đầu tư hạ tầng hàng không đồng bộ, Việt Nam sẽ trở thành trung tâm trung chuyển khu vực

Các hãng hàng không quốc tế cho rằng Việt Nam đang đứng trước cơ hội hiếm có để vươn lên thành trung tâm trung chuyển của khu vực, nhờ nhu cầu thị trường tăng mạnh và "cú hích" từ hạ tầng, đặc biệt là khi Sân bay Long Thành sắp vận hành…

Năng lực chống chịu kinh tế Việt Nam trong kỷ nguyên đa cú sốc

Năng lực chống chịu kinh tế Việt Nam trong kỷ nguyên đa cú sốc

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu liên tục đối mặt với những cú sốc đan xen, từ tài chính, thương mại đến phi kinh tế, năng lực chống chịu đang trở thành một tiêu chí cốt lõi của tăng trưởng bền vững...

Nghệ An “siết” tiến độ, không để kéo dài tồn tại giải phóng mặt bằng cao tốc Nghi Sơn – Diễn Châu

Nghệ An “siết” tiến độ, không để kéo dài tồn tại giải phóng mặt bằng cao tốc Nghi Sơn – Diễn Châu

Trước các tồn tại kéo dài trong công tác bồi thường, hỗ trợ và quyết toán giải phóng mặt bằng cao tốc Nghi Sơn – Diễn Châu, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương rà soát toàn bộ hồ sơ, chốt mốc thời gian xử lý dứt điểm trong quý I/2026, không để phát sinh điểm nóng phức tạp...

Đề xuất nâng công suất sân bay Buôn Ma Thuột lên 7 triệu khách mỗi năm

Đề xuất nâng công suất sân bay Buôn Ma Thuột lên 7 triệu khách mỗi năm

Cục Hàng không Việt Nam vừa trình Bộ Xây dựng thẩm định, phê duyệt Quy hoạch Cảng hàng không Buôn Ma Thuột thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050...

Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng dự án mở rộng cao tốc TP.HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận

Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng dự án mở rộng cao tốc TP.HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi Liên danh Nhà đầu tư và Công ty TNHH BOT cao tốc Sài Gòn - Mỹ Thuận về triển khai Dự án Đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận theo phương thức đối tác công tư (PPP)...

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 4/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 4/2025

Venezuela xuất khẩu dầu thô sang các quốc gia nào?

Thế giới

Venezuela xuất khẩu dầu thô sang các quốc gia nào?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 02-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 02-2026

1

LA Home kết nối thị trường miền Bắc - đón đầu hạ tầng khu Tây TP.HCM

Bất động sản

2

Lộ trình giúp doanh nghiệp đi từ tiêu chuẩn bền vững đến năng lực xuất khẩu xanh

Doanh nghiệp

3

Hàng loạt công ty bị phạt do vi phạm công bố thông tin trái phiếu

Doanh nghiệp niêm yết

4

Chứng khoán Mỹ mất điểm liền hai phiên, giá dầu giảm mạnh sau tín hiệu về Iran

Thế giới

5

VN-Index gặp thử thách, lực bắt đáy duy trì động lực tăng trưởng

Chứng khoán

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy