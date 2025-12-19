Phát triển kinh tế sân bay với mô hình Thành phố sân bay Long Thành

Văn phòng Chính phủ ngày 17/12 ban hành Thông báo số 699/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc kiểm tra tiến độ Dự án Cảng HKQT Long Thành giai đoạn 1 và các tuyến giao thông kết nối...

Thông báo nêu rõ Cảng HKQT Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa đặc biệt về kinh tế, quốc phòng, xã hội và hội nhập quốc tế. Trong thời gian qua, Đảng, Quốc hội và Chính phủ đã chỉ đạo sát sao các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai dự án với tinh thần quyết tâm cao nhất.

Sau các đợt kiểm tra của Thủ tướng ngày 2/8/2025 và Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ngày 11/9/2025, đến nay nhiều hạng mục chính của dự án đã cơ bản hoàn thành, gồm đường giao thông nội cảng, nhà ga hành khách, hai đường cất hạ cánh, đài kiểm soát không lưu, hệ thống điện, nước, thông tin tín hiệu phục vụ vận hành khai thác và hệ thống cung cấp nhiên liệu.

Tuy nhiên, khối lượng công việc còn lại để chuẩn bị cho lễ khánh thành vẫn lớn. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, tập trung hoàn thành các hạng mục còn lại, bảo đảm tiến độ, chất lượng theo yêu cầu.

Thủ tướng nhấn mạnh định hướng phát triển “kinh tế sân bay”, xây dựng Cảng HKQT Long Thành trở thành trung tâm trung chuyển hàng không tầm khu vực, gắn với hệ sinh thái dịch vụ hàng không và phi hàng không đồng bộ như lưu trú, thương mại, logistics, khu phi thuế quan, tài chính, hướng tới hình thành “thành phố sân bay Long Thành”.

Thủ tướng giao Bộ Xây dựng phối hợp với TP HCM và tỉnh Đồng Nai chỉ đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và các đơn vị liên quan hoàn thiện cảnh quan, vệ sinh môi trường, hạ tầng chung; hoàn thành trục giao thông chính kết nối các tuyến T1, T2 vào nhà ga hành khách, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án thành phần của cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu và các tuyến kết nối phục vụ lễ khánh thành.

Các đơn vị liên quan được yêu cầu chuẩn bị kỹ lưỡng lễ khánh thành dự kiến diễn ra ngày 19/12/2025, hoàn thiện kịch bản và phương án tổ chức chuyến bay chính thức đầu tiên, bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Thủ tướng cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các tuyến cao tốc kết nối để khai thác đồng bộ với sân bay Long Thành; đồng thời nghiên cứu sớm đầu tư các tuyến đường sắt đô thị và đường sắt tốc độ cao kết nối sân bay Long Thành với sân bay Tân Sơn Nhất và trung tâm TP HCM.

Bộ Công an được giao chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với tỉnh Đồng Nai, ACV và Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) rà soát, bảo đảm an ninh, an toàn, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn cho lễ khánh thành và các chuyến bay đầu tiên.

Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn dở dang, rà soát thủ tục pháp lý liên quan, bảo đảm dự án đủ điều kiện khánh thành theo quy định.