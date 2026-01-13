Thúc tiến độ các tuyến đường kết nối tới Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Các dự án đường tỉnh 25B, 25C và hệ thống tiêu thoát nước khu vực ngoài Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang được Đồng Nai đốc thúc tiến độ, trong bối cảnh sân bay Long Thành dự kiến đưa vào khai thác trong nửa đầu năm 2026...

Ngày 12/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành và đơn vị liên quan để nghe báo cáo tiến độ triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm gồm đường tỉnh 25B, đường tỉnh 25C và dự án tiêu thoát nước khu vực ngoài Cảng hàng không quốc tế Long Thành (giai đoạn 1).

Báo cáo tại buổi làm việc, dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 25B đoạn từ trung tâm xã Nhơn Trạch đến quốc lộ 51 hiện đã được bàn giao khoảng 70% diện tích mặt bằng toàn dự án. Về thi công, một số hạng mục đã có chuyển biến tích cực, trong đó tuyến chính phía trái đã hoàn thành thảm nhựa 100%, đường song hành phía trái đã thi công xong nền đá, sẵn sàng triển khai các bước tiếp theo.

Tuy nhiên, tiến độ tổng thể của dự án đường tỉnh 25B vẫn chưa đáp ứng yêu cầu do còn vướng mặt bằng tại phần tuyến chính và đường song hành phía bên phải. Việc chưa thể bàn giao mặt bằng đồng bộ khiến nhà thầu gặp khó khăn trong tổ chức thi công liên hoàn, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng bám sát kế hoạch tiến độ.

Đối với dự án xây dựng đường tỉnh 25C đoạn từ quốc lộ 51 đến hương lộ 19, tình hình được đánh giá còn nhiều khó khăn hơn. Hiện nay, các nhà thầu gần như chưa thể triển khai thi công trên thực địa do diện tích mặt bằng được bàn giao rất nhỏ, rời rạc và không liên tục. Trong khi đó, đây là tuyến giao thông có vai trò đặc biệt quan trọng, kết nối trực tiếp với nút giao từ quốc lộ 51 vào đường T1 dẫn thẳng vào cổng số 1 sân bay Long Thành.

Thực trạng này khiến việc huy động máy móc, nhân lực và tổ chức thi công gặp nhiều trở ngại, tiềm ẩn nguy cơ kéo dài thời gian thực hiện nếu công tác giải phóng mặt bằng không sớm được tháo gỡ.\

Công nhân thi công trên tuyến đường kết nối tới Cảng HKQT Long Thành. Ảnh: Báo Xây dựng.

Dự án đường tỉnh 25C có tổng mức đầu tư 647,061 tỷ đồng, chiều dài 2,65 km, quy mô mặt cắt ngang giai đoạn 1 là 45 m, giải phóng mặt bằng theo chỉ giới 100 m. Gói thầu xây dựng chính trị giá 203,625 tỷ đồng do Liên danh Tổng công ty Thành An – Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO thi công. Tuy nhiên, đến nay giá trị thực hiện mới đạt khoảng 1 tỷ đồng, tương đương 0,5%, chủ yếu là đúc cấu kiện sẵn do chưa có mặt bằng thi công.

Đối với đoạn điều chỉnh từ Km0+450 đến Km0+950, dự án đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt điều chỉnh vào tháng 10/2025. Theo kế hoạch, thiết kế bản vẽ thi công dự kiến được phê duyệt trong tháng 1/2026 và khởi công vào tháng 3/2026.

Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng tiếp tục được xác định là “điểm nghẽn” lớn nhất. Tại xã Phước An, mới chỉ bàn giao khoảng 2.000 m2 trên tổng diện tích thu hồi gần 60.000 m2; nhiều hộ dân chưa nhận tiền bồi thường do còn vướng mắc về chính sách hỗ trợ cây trồng. Tại xã Long Phước, diện tích thu hồi khoảng 16,65 ha, dù đã phê duyệt phương án bồi thường cho 72/104 trường hợp nhưng mặt bằng vẫn chưa được bàn giao đầy đủ theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Tính chung toàn dự án đường tỉnh 25C, diện tích mặt bằng được bàn giao mới đạt khoảng 0,74%, khiến mục tiêu thông xe kỹ thuật trước tháng 3/2026 theo chỉ đạo của UBND tỉnh đứng trước nhiều thách thức. Trước thực trạng này, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh kiến nghị UBND các xã Long Phước, Phước An và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng trong tháng 1/2026 nhằm bảo đảm tiến độ chung và yêu cầu kết nối hạ tầng với Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Đối với dự án tiêu thoát nước khu vực ngoài sân bay Long Thành, các thủ tục đầu tư đang được triển khai theo đúng trình tự. Ngày 17/12/2025, Ban Quản lý dự án khu vực 5 đã có tờ trình gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi. Đến ngày 22/12/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã lấy ý kiến thẩm định của các sở, ngành liên quan và UBND các xã Long Thành, Long Phước; đến nay Sở Tài chính và Sở Xây dựng đã có văn bản góp ý.

Khó khăn lớn nhất hiện nay của dự án là việc đấu nối hệ thống thoát nước tại suối Đá Vàng với hệ thống thoát nước của sân bay Long Thành chưa được thống nhất đồng bộ, đòi hỏi sớm có phương án kỹ thuật phù hợp để tránh phát sinh vướng mắc trong quá trình triển khai.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà nhấn mạnh sân bay Long Thành dự kiến đưa vào khai thác trong nửa đầu năm 2026, do đó các tuyến đường tỉnh 25B, 25C có vai trò đặc biệt quan trọng trong bảo đảm kết nối giao thông và năng lực khai thác sân bay.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh – với vai trò chủ đầu tư – phải lập lại đường găng tiến độ, xác định rõ từng mốc thời gian, trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị, từng khâu công việc, với yêu cầu chậm nhất đến tháng 6/2026 phải hoàn thành cả hai dự án đường tỉnh 25B và 25C.

Đối với dự án tiêu thoát nước khu vực ngoài sân bay Long Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoàn tất toàn bộ thủ tục và khởi công trong tháng 6/2026; sau khi khởi công phải tập trung đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành giải ngân nguồn vốn trong năm 2026, tránh tình trạng dồn việc, dồn vốn về cuối kỳ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cũng giao Sở Xây dựng chủ trì làm việc với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam để thống nhất các vị trí đấu nối hệ thống thoát nước, bảo đảm tính đồng bộ, hiệu quả và phù hợp với quy hoạch tổng thể sân bay Long Thành.

Đồng thời, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh được yêu cầu phân chia rõ từng công đoạn giải phóng mặt bằng, gắn trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị, cá nhân liên quan; chủ tịch UBND các xã, phường có dự án đi qua phải chịu trách nhiệm trực tiếp nếu chậm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ các công trình trọng điểm phục vụ sân bay Long Thành.