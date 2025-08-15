ADB hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi năng lượng, phát triển năng lượng xanh
Ngọc Lan
15/08/2025, 18:13
Bộ Công thương và ADB ký kết ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực năng lượng và điện lực. Đây được xem là bước khởi đầu quan trọng cho giai đoạn hợp tác mới giữa Việt Nam và ADB, hướng tới các mục tiêu cụ thể trong phát triển năng lượng xanh, sạch và bền vững...
Bộ Công thương và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) ngày 14/8/2025 đã ký kết Bản ghi nhớ (MOU) hợp tác trong lĩnh vực năng lượng và điện lực, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng công bằng, hiện đại và bền vững cho Việt Nam.
BA TRỌNG TÂM HỢP TÁC TRONG 5 NĂM TỚI
Trước đó, tháng 7/2024, hai bên đã trao đổi cởi mở và thẳng thắn về các định hướng hợp tác tiềm năng trong lĩnh vực năng lượng và điện lực. Sau quá trình phối hợp chặt chẽ, việc ký kết bản ghi nhớ là bước đi hiện thực hóa những ý tưởng đã thống nhất từ trước.
Tại lễ ký kết, Cục trưởng Cục Điện lực Phạm Nguyên Hùng cho biết từ khi lãnh đạo hai bên thống nhất trao đổi tại cuộc họp về việc xây dựng chương trình hợp tác vào tháng 7/2024 do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long chủ trì, Cục Điện lực cùng các đại diện của ADB tại Việt Nam đã nỗ lực, tổ chức nhiều cuộc họp tham vấn, xây dựng dự thảo và rà soát kỹ lưỡng các thủ tục pháp lý để chính thức ký kết bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực năng lượng và điện lực.
Cụ thể, Bản ghi nhớ lần này tập trung vào ba trọng tâm chính trong 5 năm tới.
Thứ nhất, nghiên cứu và đề xuất lộ trình ứng dụng công nghệ đồng đốt sinh khối, amoniac xanh và hydro xanh tại các nhà máy điện than và điện khí, góp phần giảm phát thải khí nhà kính và nâng cao tính bền vững.
Thứ hai, phát triển kết nối lưới điện khu vực, xây dựng các tuyến truyền tải điện liên quốc gia, thúc đẩy giao thương điện năng xuyên biên giới, hỗ trợ phát triển lưới điện mạnh mẽ và linh hoạt.
Thứ ba, mở rộng quy mô và hoàn thiện khung pháp lý cho hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS), nâng cao khả năng ổn định và thích ứng của hệ thống điện trước sự gia tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo.
"Hợp tác này không chỉ dừng ở nghiên cứu và hỗ trợ kỹ thuật mà còn bao gồm chia sẻ kiến thức, nâng cao năng lực và nhận thức cộng đồng về chuyển đổi năng lượng," ông Hùng chia sẻ. "Đây là những bước đi phù hợp với Quy hoạch điện VIII và góp phần thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam, trong đó có mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050."
Về phía ADB, Giám đốc quốc gia Shantanu Chakraborty cho hay: bản ghi nhớ lần này mở đường cho chương trình hỗ trợ kỹ thuật trị giá tới 1,4 triệu USD, bao gồm nghiên cứu khả thi về chuyển đổi nhiên liệu, tăng cường kết nối lưới điện ASEAN và phát triển hệ thống lưu trữ năng lượng.
ADB cũng sẽ triển khai nền tảng chia sẻ kiến thức, đào tạo nhân lực và tìm kiếm các giải pháp tài chính sáng tạo để huy động nguồn lực từ Chính phủ, doanh nghiệp nhà nước và khu vực tư nhân. “Đây không chỉ là một cử chỉ tượng trưng mà là lộ trình hành động cụ thể nhằm giúp Việt Nam đạt được mục tiêu năng lượng bền vững”, ông Chakraborty nhấn mạnh.
HỢP TÁC LÀ CHÌA KHOÁ VÀ CHIẾN LƯỢC THÚC ĐẨY CHIẾN LƯỢC NĂNG LƯỢNG THÀNH CÔNG
Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long khẳng định năng lượng giữ vai trò trụ cột trong chiến lược phát triển đất nước. Đảng, Quốc hội và Chính phủ Việt Nam đã xác định rõ mục tiêu xây dựng một đất nước hùng cường, thịnh vượng và trường tồn trong kỷ nguyên phát triển mới. Trong hành trình đó, năng lượng, đặc biệt là điện lực, giữ vai trò then chốt, là động lực thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế - xã hội.
Cũng theo Thứ trưởng, Bộ Công Thương đã và đang chủ động tham mưu, xây dựng hành lang pháp lý và chính sách nhằm thúc đẩy phát triển ngành năng lượng quốc gia, với mục tiêu đảm bảo vững chắc an ninh năng lượng, đồng thời thực hiện thành công quá trình chuyển đổi năng lượng công bằng.
Những nỗ lực này được thể hiện qua việc sửa đổi Luật Điện lực, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; ban hành và triển khai Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia điều chỉnh (PDP8) cùng với hệ thống các văn bản pháp luật liên quan.
Bên cạnh đó, Bộ Công Thương luôn coi trọng việc tăng cường hợp tác với các đối tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ điện lực, chuyển giao công nghệ và huy động nguồn lực tài chính. Trong đó, ADB đã và đang là đối tác quan trọng, đồng hành cùng Việt Nam trong các chương trình điện khí hóa nông thôn, phát triển lưới điện và đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo, năng lượng sạch và phát triển bền vững.
"Trong khuôn khổ hợp tác này, Bộ Công Thương kỳ vọng sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật hiệu quả từ ADB trong thời gian tới, tập trung vào các lĩnh vực như Chuyển đổi nhiên liệu tại các nhà máy nhiệt điện; kết nối lưới điện và mua bán điện xuyên biên giới; phát triển hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS), cùng nhiều sáng kiến khác nhằm hỗ trợ Việt Nam thực hiện thành công quá trình chuyển dịch năng lượng và đạt mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050, như đã cam kết tại Hội nghị COP26 và Tuyên bố chính trị về Đối tác Chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP)," Thứ trưởng Long nhấn mạnh.
Thứ trưởng tin tưởng rằng với sự đồng hành của ADB, sự hợp tác giữa hai bên sẽ mang lại những kết quả thiết thực, những sản phẩm nghiên cứu có giá trị, được ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn, góp phần xây dựng một nền năng lượng xanh, sạch và bền vững cho Việt Nam.
Với ký kết hợp tác lần này, Giám đốc quốc gia ADB Shantanu Chakraborty thông tin, từ năm 1994, ADB đã cung cấp hơn 2,6 tỷ USD vốn vay có bảo lãnh chính phủ, 1,4 tỷ USD vốn vay không có bảo lãnh chính phủ, 35 triệu USD hỗ trợ kỹ thuật và 3 triệu USD viện trợ không hoàn lại. Năm 2021, trong khuôn khổ Đối tác Chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP), ADB tiếp tục cam kết thêm 2,1 tỷ USD hỗ trợ Việt Nam.
"Việt Nam là đối tác quan trọng trong chiến lược hỗ trợ năng lượng của ngân hàng," ông Chakraborty khẳng định.
Các bãi biển ở Mỹ Latinh đang tràn ngập một loài tảo biển xâm lấn có tên là sargassum, và biến đổi khí hậu chỉ khiến tình trạng trở nên tồi tệ hơn. Một làn sóng các nhà sáng tạo trong ngành thời trang cho rằng họ có thể giải quyết vấn đề này…
Nhiều cộng đồng vùng biên Nghệ An được hưởng lợi từ chi trả giảm phát thải
Chính sách chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ (ERPA) là một công cụ tài chính bền vững mà lợi ích kinh tế được gắn kết trực tiếp với mục tiêu bảo vệ môi trường, bảo tồn rừng và phát triển sinh kế cho người dân vùng núi...
Ba loại dự án cấp thiết được tạm sử dụng rừng để thi công
Việc sửa đổi bổ sung quy định về tạm sử dụng rừng nhằm đảm bảo tiến độ xây dựng các dự được Quốc hội chấp thuận chủ trương đầu tư, các dự án phục vụ quốc phòng an ninh, dự án khẩn cấp; dự án cấp thiết về xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội. Đặc biệt đảm bảo tiến độ 2 dự án đường sắt quan trọng quốc gia (đường sắt tốc độ cao trục Bắc- Nam và tuyến đường sắt Lào Cai- Hà Nội- Hải Phòng)…
Huế xây dựng không gian du lịch văn minh, không khói thuốc
Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động hướng đến mục tiêu tạo dựng không gian văn minh, thân thiện, an toàn cho người dân và du khách...
Thanh Hóa phát triển sản phẩm tre luồng thành "vàng xanh", vươn ra thị trường quốc tế
Với khoảng 128.000 ha, Thanh Hóa là địa phương có diện tích rừng tre, luồng lớn nhất cả nước. Trong nhiều năm, cây tre, luồng được xem là loài cây “xóa đói, giảm nghèo” của đồng bào miền núi, mang lại nguồn thu nhập chính cho hàng chục nghìn hộ dân...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: