ADB phê duyệt khoản vay 180 triệu USD hỗ trợ các dự án địa nhiệt tại Indonesia

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) vừa thông báo về việc phê duyệt khoản vay 180 triệu USD thông qua Công ty Geo Dipa Energi (Persero) để hỗ trợ Indonesia mở rộng năng lực sản xuất điện địa nhiệt.

Khoản tài trợ này sẽ được sử dụng để hoàn thành việc xây dựng và thử nghiệm vận hành hai tổ máy điện địa nhiệt trên đảo Java, mỗi tổ máy có công suất 55 megawatt.

Giám đốc Quốc gia ADB tại Indonesia Jiro Tominaga cho biết dự án sẽ cung cấp điện cơ bản thân thiện với môi trường cho lưới điện Java-Bali và dự kiến sẽ giảm hơn 550.000 tấn CO2 phát thải carbon mỗi năm. "Chúng tôi cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ để nâng cao năng lực địa nhiệt của Indonesia và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang một tương lai năng lượng sạch hơn và bền vững hơn", ông Tominaga nói.

Ông Tominaga nhấn mạnh tiềm năng địa nhiệt lớn nhất thế giới của Indonesia với mức 29 gigawatt, trong khi công suất lắp đặt là 2,1 gigawatt - lớn thứ hai trên toàn cầu. Tuy nhiên, việc phát triển địa nhiệt tại quốc gia này vẫn đang đối mặt với những thách thức như chi phí cao, thời gian thực hiện dự án kéo dài và rủi ro thăm dò lớn.

Được khởi động vào năm 2020, dự án không chỉ hỗ trợ thăm dò và sản xuất điện mà còn tăng cường năng lực của Geo Dipa trong việc lập kế hoạch, triển khai dự án do chính phủ hỗ trợ để thu hút đầu tư tư nhân.

Trước đó, vào năm 2023, ADB đã cung cấp khoản tài trợ đầu tiên trị giá 10 triệu USD cho dự án từ Quỹ Cơ chế tín dụng chung Nhật Bản (JFJCM) để lắp đặt công nghệ tiên tiến tại Nhà máy điện Patuha số 2.

Tại Việt Nam, nhu cầu tiêu thụ điện năm 2025 được dự báo tăng 12-13% so với năm trước. Đà phục hồi mạnh mẽ của sản xuất công nghiệp, mở rộng khu công nghiệp và tăng trưởng xuất khẩu khiến áp lực nguồn cung điện ngày càng lớn. Việc đẩy mạnh bổ sung các nguồn năng lượng tái tạo đang trở thành yêu cầu cấp thiết trong chiến lược đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết lũy kế quý I năm 2025, sản lượng điện toàn hệ thống đạt 72,2 tỷ kWh. Trong đó, tỷ lệ huy động năng lượng tái tạo đạt 11,51 tỷ kWh, chiếm 16% (trong đó điện mặt trời đạt 6,69 tỷ kWh, điện gió đạt 4,45 tỷ kWh).

Mới đây, Bình Định vừa đề nghị Bộ Công thương đưa Dự án Nhà máy điện địa nhiệt Hội Vân vào danh mục các dự án triển khai trong Kế hoạch thực hiện Điều chỉnh Quy hoạch Điện VIII. Dự án này có công suất 50 MW, tổng mức đầu tư 3.125 tỷ đồng, thực hiện trên diện tích 20 ha, thời gian dự kiến đưa vào vận hành trong giai đoạn năm 2028 - 2029.

Theo thông tin từ Bộ Công Thương, tại Hội nghị tham vấn giữa các Bộ trưởng Kinh tế, Tài chính, Năng lượng và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ASEAN về Sáng kiến tài chính cho lưới điện ASEAN (APGF) hồi tháng 8, các Bộ trưởng Kinh tế, Năng lượng và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN đã thảo luận nhiều nội dung quan trọng.

Trong đó có việc tăng cường phối hợp liên ngành về Sáng kiến APGF, xem xét Kế hoạch triển khai APGF do ADB và Ngân hàng Thế giới (WB) trình bày, trao đổi về khả năng đóng góp của từng lĩnh vực trong việc huy động nguồn vốn và thúc đẩy kết nối năng lượng khu vực, và thảo luận các bước tiếp theo để huy động nguồn vốn toàn cầu để hỗ trợ Sáng kiến APG.

Các Bộ trưởng cũng yêu cầu các cơ quan liên quan trong Cộng đồng Kinh tế ASEAN phối hợp chặt chẽ với ADB và WB trong giám sát, triển khai APGF.

Thông tin từ Hội nghị, ADB sẵn sàng đầu tư tới 10 tỷ USD trong vòng 10 năm tới để hỗ trợ Lưới điện ASEAN và Ngân hàng Thế giới (WB) cam kết đóng góp 2,5 tỷ USD thông qua Chương trình “Tiếp cận từng giai đoạn nhằm đẩy nhanh chuyển dịch năng lượng bền vững” (ASET-MPA) được phê duyệt năm 2024, nhằm thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo và giao thương điện năng trong khu vực.

Dự Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long cho biết Việt Nam sẽ tiếp tục nghiên cứu các đề xuất, trao đổi thông tin và tìm kiếm khả năng hợp tác phù hợp với điều kiện và ưu tiên phát triển quốc gia nhằm thúc đẩy kết nối điện xuyên biên giới.