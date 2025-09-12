AI giúp giới trẻ trải nghiệm chuyến du lịch như thế nào?

AI giúp giới trẻ trải nghiệm chuyến du lịch như thế nào?
Tường Bách
12/09/2025, 09:16
Bối cảnh du lịch đương đại đang được định hình bởi nhu cầu cá nhân hóa, sự tiện lợi và khả năng tiếp cận thông tin nhanh. Du khách, đặc biệt là giới trẻ, mong muốn những trải nghiệm độc đáo, được thiết kế riêng và ít tốn công sức chuẩn bị…
Theo khảo sát của Talker Research, một điều rõ
ràng là sự chuyển dịch mạnh mẽ từ các phương pháp truyền thống sang công nghệ số.
Cuộc khảo sát được thực hiện với 2.000 người Mỹ, phân bổ đều theo các thế hệ,
cho thấy một sự tương phản rõ rệt: chỉ 29% thế hệ Millennials và 33% thế hệ Gen
Z chưa từng sử dụng AI cho việc lập kế hoạch du lịch.
Ngược lại, 70% Baby Boomers (thế hệ sinh năm
1946 - 1964) chưa bao giờ sử dụng AI cho các kế hoạch du lịch của họ. Sự khác
biệt thế hệ này nhấn mạnh rằng AI không chỉ là một công cụ mới, mà đang dần trở
thành một tiêu chuẩn mới cho nhóm du khách trẻ, những người lớn lên cùng công
nghệ và mong đợi sự tiện lợi mà nó mang lại.
Tương tự, một khảo sát mới của Kaspersky cho
thấy trong số những người từng sử dụng AI để lập kế hoạch du lịch, có tới 96% tỏ
ra hài lòng, trong đó 44% đánh giá “hoàn hảo” và 52% cho rằng “tốt”. Đặc biệt,
84% khẳng định sẽ tiếp tục dùng AI trong các chuyến đi sau, cho thấy tiềm năng
lớn của công nghệ này.
Trong đó, những ai dùng AI cho du lịch thường
khai thác ở các khâu nghiên cứu điểm đến, gợi ý sự kiện, chọn chỗ ở (66%), nhà
hàng (60%) hay tìm vé (58%). AI cũng giúp tiết kiệm thời gian cho các gia đình
có con nhỏ khi chuẩn bị chuyến đi. Dù vậy, việc đặt dịch vụ trực tiếp bằng AI vẫn
còn ít phổ biến hơn: 45% đặt phòng, 43% đặt vé và 38% đặt nhà hàng.
Riêng với thị trường Việt Nam, báo cáo mới nhất
về trí tuệ nhân tạo của Booking.com cho thấy AI đang giữ vai trò quan trọng và
ảnh hưởng đến các thói quen du lịch của Gen Z. Nghiên cứu cho thấy 85% Gen
Z tại Việt Nam tự mô tả bản thân là “quen thuộc” với công nghệ AI, trong khi 20%
nói rằng họ nắm rõ cách thức hoạt động của AI, và 65% còn lại hiểu biết các
khái niệm cơ bản.
Sự quen thuộc và tin tưởng sâu sắc này khiến họ
xem AI không chỉ là công cụ mà còn là người bạn đồng hành không thể thiếu trong
các chuyến đi. “AI đang thay đổi thói quen du lịch, từ khâu lập kế hoạch đến việc
trải nghiệm các hoạt động. Gen Z đang cho chúng ta thấy cách công nghệ này có
thể hòa hợp một cách tự nhiên trong đời sống hàng ngày như thế nào,” ông Branavan
Aruljothi, Giám đốc Quốc gia Booking.com tại Việt Nam, chia sẻ.
Sự tin tưởng này thể hiện qua cách giới trẻ sử
dụng AI ở mọi giai đoạn của chuyến đi. Gần như tất cả Gen Z ở Việt Nam (99%) sử
dụng AI để chuẩn bị cho hành trình, từ nhận gợi ý cá nhân hóa theo những nhu cầu
đặc biệt (42%) đến nghiên cứu điểm đến mới và thời điểm lý tưởng để đi (40%).
Trong suốt chuyến đi, 99% cũng tin tưởng sử dụng
AI tại địa điểm du lịch, đặc biệt để thông dịch ngôn ngữ, biển báo,
thực đơn hay những cuộc trò chuyện tại địa phương (53%). Sau chuyến đi, 96% Gen
Z Việt Nam tiếp tục dùng AI, chủ yếu để nhận gợi ý cá nhân hóa cho các chuyến
đi tiếp theo (49%) hoặc viết đánh giá (46%).
Dù là những nhân tố chính thúc đẩy sự phát triển
của AI, ở Việt Nam, Gen Z vẫn tiếp cận công nghệ này với sự cẩn trọng nhất định
cùng những kỳ vọng rõ ràng về cách thức hoạt động của các nhà cung cấp công
nghệ. Công bằng, trách nhiệm và minh bạch là ưu tiên hàng đầu.
Gần như tất cả (93%)
Gen Z Việt Nam đều có một vài lo ngại chung về AI. Chẳng hạn như những lo ngại
về quyền riêng tư cá nhân và cách các công ty sử dụng dữ liệu của họ (46%), khả
năng AI gây ra sự thiên vị hoặc thiếu công bằng trong những trải nghiệm (44%)…
Đối với ngành du lịch, điều này mở ra hướng
đi rõ ràng cho tương lai: cần phát triển AI một cách thực tiễn và dễ tiếp cận,
đồng thời đảm bảo sự thuận tiện, dễ dàng và toàn diện - những yếu tố mà Gen Z Việt
Nam đánh giá cao nhất. Thực tế tại Việt Nam, một số thành phố như Quảng Ninh,
Huế, Đà Nẵng... đã triển khai ứng dụng du lịch thông minh tích hợp AI
nhằm đề xuất lịch trình, nhà hàng, khách sạn dựa trên thói quen tìm kiếm của
người dùng.
Cùng với đó, các doanh nghiệp lữ hành cũng đã
vào cuộc. Ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing BestPrice Travel, cho biết giải
pháp “AI Assistant for Tourism” (trợ lý ảo cho du lịch) của công ty giúp thiết
kế lịch trình nhanh chóng, gợi ý điểm đến phù hợp và báo giá tự động. Theo thống
kê của đơn vị, việc ứng dụng AI giúp giảm đến 40% nhu cầu về nhân lực tư vấn.
Điều đó cho thấy hiệu quả rõ rệt về mặt chi phí và năng suất vận hành.
Tương tự, Flamingo Redtour đang tích cực hoàn
thiện phần mềm thông minh, tập trung vào việc tăng cường tương tác với khách
hàng. Phần mềm này cho phép du khách tham gia trực tiếp vào quá trình lựa chọn
và cá nhân hóa hành trình, mang lại cảm giác chủ động và hứng thú ngay từ khâu
lập kế hoạch.
“Chúng tôi ứng dụng công nghệ AI và dữ liệu lớn (big data) để đo
lường và phân tích nhu cầu của khách hàng. Nhờ đó, các sản phẩm du lịch được
xây dựng dựa trên những gì khách hàng thực sự mong muốn, đặc biệt là nhu cầu về
sự khác biệt và trải nghiệm độc đáo”, Tổng Giám đốc Flamingo Redtour Nguyễn
Công Hoan chia sẻ.
Theo các dọah nghiệp, điều khách hàng mong đợi
ở các công ty du lịch hiện nay là khả năng tạo ra sự khác biệt. Đó là những giá
trị mà các nhà cung cấp dịch vụ trực tiếp chưa thể mang lại. “Ngay cả với phân
khúc du lịch cao cấp, thứ khách hàng cần không chỉ là điểm đến, mà là sự phục vụ
tận tâm và trải nghiệm khác biệt, đẳng cấp. Thực tế, thị trường đang có một lượng
lớn khách hàng sẵn sàng chi trả để được phục vụ đúng với kỳ vọng cá nhân hóa và
độc quyền”, ông Hoan bày tỏ.
Bên cạnh đó, các nền tảng mạng xã hội tích
hợp AI cũng đang được tận dụng để quảng bá du lịch hiệu quả. Đại diện Công ty lữ
hành Saigontourist cho biết, thay đổi rõ nhất chính là cách thức mua tour của
du khách.
Không cần phải đến văn phòng để nghe tư vấn và tìm hiểu
tour tuyến, du khách giờ đây có xu hướng trải nghiệm trên nền tảng số nhiều hơn.
Ngay cả trong thanh toán, du khách cũng ưu tiên các phương thức không dùng tiền
mặt. Những thay đổi này buộc các doanh nghiệp phải điều chỉnh cách thức hoạt động
bằng việc đẩy mạnh số hóa và công nghệ hiện đại.
