Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh: Hai trụ cột của ngành du lịch hiện đại
Tường Bách
04/09/2025, 15:55
Sáng ngày 4/9/2025, trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM lần thứ 19, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Diễn đàn du lịch cấp cao với chủ đề “Định hình tương lai ngành du lịch: Hướng tới chuyển đổi số và chuyển đổi xanh”…
Diễn đàn là dịp để tìm kiếm các giải pháp tái định vị, tái định
hình và tái cấu trúc sự phát triển du lịch ở từng quốc gia, khu vực và toàn cầu,
hướng đến mục tiêu bền vững. Qua đó, ngành du lịch có thể xây dựng lộ trình và
kế hoạch chung cho chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đáp ứng nhu cầu các bên liên
quan, thúc đẩy tăng trưởng lâu dài.
Tại Diễn đàn, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính nhấn mạnh
chuyển đổi số và chuyển đổi xanh không phải là hai con đường tách biệt mà là
hai trụ cột song hành để kiến tạo một ngành du lịch hiện đại, bền vững và nhân
văn. Chuyển đổi số giúp đổi mới mô hình quản trị điểm đến, tối ưu hóa xúc tiến
quảng bá, trong khi chuyển đổi xanh thể hiện cam kết với thiên nhiên, văn hóa
và cộng đồng.
Do đó, cần khuyến khích
các quốc gia và doanh nghiệp áp dụng chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, để du lịch toàn cầu phát triển hài hòa,
có trách nhiệm và bền vững. Ngoài ra, ngành chú trọng đẩy mạnh liên kết vùng và
liên kết ngành phát triển các chuỗi giá trị du lịch bền vững, gắn kết du lịch với
nông nghiệp, văn hóa, môi trường và khoa học công nghệ... từ đó hình thành những
sản phẩm đặc trưng, độc đáo, có chiều sâu và sức cạnh tranh cao.
Theo Phó Thủ tướng Mai Văn Chính, Việt Nam sở hữu kho tàng
di sản văn hóa - lịch sử phong phú, trong đó có 9 di sản thế giới và 16 di sản
văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO công nhận. Việt Nam còn
có ẩm thực độc đáo; thiên nhiên hùng vĩ, tươi đẹp, đa dạng, phong phú; con người
thân thiện, nghĩa tình; chi phí du lịch hợp lý và dịch vụ ngày càng chuyên nghiệp,
chất lượng cao. Việt Nam có nguồn nhân lực trẻ, dồi dào, góp phần phát triển
nhân lực du lịch.
Theo Phó Thủ tướng Mai Văn Chính, Chính phủ, Thủ tướng Chính
phủ luôn quan tâm, ban hành nhiều chủ trương, chính sách để phát triển du lịch.
Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo triển khai các giải pháp thúc đẩy phát
triển du lịch, bảo đảm thực hiện tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số, trong
đó nhấn mạnh ngành du lịch cần tiếp tục đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số gắn
với chuyển đổi xanh, phát huy tối đa tiềm năng tài nguyên và lợi thế của từng
vùng, từng địa phương.
Đồng thời, ngành du lịch kiên định mục tiêu phát triển bền
vững theo phương châm “Sản phẩm đặc sắc - Dịch vụ chuyên nghiệp - Thủ tục thuận
tiện, đơn giản - Giá cả cạnh tranh - Môi trường sạch, đẹp - Điểm đến an toàn,
văn minh, thân thiện”.
Định hướng cho sự phát triển nhanh, bền vững của ngành du lịch
thời gian tới, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính yêu cầu ngành du lịch tiếp
tục hoàn thiện thể chế, đổi mới tư duy từ “tăng trưởng bằng mọi giá” sang tư
duy “phát triển bền vững”; từ chỗ chỉ coi du lịch là một ngành dịch vụ sang
nhìn nhận du lịch là một ngành kinh tế sáng tạo, gắn kết và chia sẻ giá trị -
nơi hội tụ giữa văn hóa, kinh tế, môi trường và công nghệ.
Song song đó, ngành du lịch tăng cường hành động và mở rộng
hợp tác quốc tế, ứng dụng mạnh mẽ mô
hình quản trị thông minh, chia sẻ dữ liệu và tri thức để cùng nhau xây dựng một
hệ sinh thái du lịch thông minh, xanh và bền vững. Đồng thời, chú trọng đào tạo
đội ngũ nhân lực số và nhân lực có kiến thức, kỹ năng về phát triển bền vững; tạo nên một
thế hệ “chiến sỹ tiên phong” trong xây dựng ngành du lịch hiện đại và nhân văn.
"Tôi đề nghị diễn đàn hôm nay cần nghiên cứu xây dựng một
bộ nguyên tắc về du lịch số và du lịch xanh, một khuôn khổ chuẩn mực chung,
khuyến khích các quốc gia và doanh nghiệp áp dụng, để du lịch toàn cầu phát triển
hài hòa, có trách nhiệm và bền vững. Việt Nam sẵn sàng đồng hành, đóng góp tích
cực và là một thành viên trách nhiệm trong sáng kiến này", Phó Thủ tướng
nhấn mạnh.
“Du lịch không chỉ là những chuyến trải nghiệm... mà còn là
nút chạm, là hành trình mở rộng tâm hồn, gắn kết con người, kiến tạo hòa bình
và phát triển. Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành, kiến tạo môi trường
thuận lợi tham gia vào quá trình chuyển đổi số và chuyển đổi xanh ngành du lịch
một cách chủ động và hiệu quả".
Theo Phó thủ tướng Mai Văn Chính, lượng khách quốc tế đến 8
tháng đầu năm 2025 đạt gần 14 triệu lượt, tăng trưởng trên 20% so với cùng kỳ
năm 2024. Du lịch Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu thế giới về chỉ số
năng lực phát triển du lịch toàn cầu năm 2024, nhất là về sức cạnh tranh về
giá, tài nguyên du lịch, an toàn và an ninh…
Thương hiệu du lịch Việt Nam tiếp tục được nâng lên, được đề
cử cho các giải thưởng du lịch quốc tế uy tín, như: Điểm đến di sản hàng đầu thế
giới, điểm đến thiên nhiên hấp dẫn hàng đầu châu Á và tiếp tục là điểm đến an
toàn, thân thiện, giàu bản sắc. "Đó là những minh chứng sinh động cho sự
phát triển của du lịch Việt Nam, củng cố niềm tin về sự phát triển mạnh mẽ
trong giai đoạn tới", Phó thủ tướng nhấn mạnh.
Tiếp nối quan điểm trên, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết trong giai đoạn tới, ngành du lịch sẽ tập trung triển khai 5 nhóm giải pháp trọng tâm để thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.
Thứ nhất, hoàn thiện thể chế, chính sách; xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về du lịch xanh, cơ sở dữ liệu và bản đồ số; đồng thời bảo đảm quy hoạch không phá vỡ cảnh quan, môi trường.
Thứ hai, phát triển du lịch gắn với gìn giữ tài nguyên và di sản, khuyến khích đầu tư xanh, bền vững; đánh giá tác động môi trường trước khi cấp phép dự án.
Thứ ba, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, năng lượng tái tạo và vật liệu sạch; khuyến khích mô hình du lịch ít phát thải, thúc đẩy tài chính xanh.
Thứ tư, nâng cao nhận thức toàn ngành và cộng đồng, khuyến khích sự tham gia của người dân, “xanh hóa” hoạt động du lịch và xây dựng điểm đến xanh - sạch - đẹp.
Thứ năm, tăng cường hợp tác quốc tế, tranh thủ chuyển giao công nghệ và nguồn lực tài chính toàn cầu cho phát triển du lịch bền vững.
