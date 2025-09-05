Tam Á muốn "may đo" tour du lịch riêng cho du khách Việt
Tường Bách
05/09/2025, 18:10
Bằng cách kết hợp mô hình Product Lab, tham gia vào TPO và sáng kiến “Host Global”, ngành du lịch Tam Á (Trung Quốc) kỳ vọng tối ưu hóa các sản phẩm phù hợp với thị trường Việt Nam và đặt nền móng vững chắc cho sự tăng trưởng du lịch bền vững...
Mới đây, Ủy ban Du lịch Tam Á vừa chính thức khởi động
chiến dịch quảng bá du lịch năm 2025 tại Việt Nam, đánh dấu một bước tiến chiến
lược nhằm củng cố vị thế của Tam Á trên bản đồ du lịch quốc tế.
Chiến dịch này
tiếp nối thành công của các đường bay thẳng kết nối giữa TP.HCM, Hà Nội và Tam
Á, đồng thời diễn ra trong khuôn khổ tham dự Đại hội đồng lần thứ 12 của Tổ chức
Xúc tiến du lịch các thành phố toàn cầu (TPO) tại TP.HCM.
Điểm nhấn của sự kiện tại Hà Nội là mô hình
"Product Lab" độc đáo. Buổi workshop sáng tạo này sẽ là nơi các đại
diện từ Tam Á và các doanh nghiệp du lịch Việt Nam cùng ngồi lại để phát triển
các sản phẩm du lịch và lịch trình tour được "may đo" riêng cho du
khách Việt.
Từ kế hoạch chuyến đi, nội dung trải nghiệm cho đến chiến lược giá
đều được tinh chỉnh dựa trên phản hồi trực tiếp từ thị trường. Cách tiếp cận đột
phá này mang lại nhiều kiến thức quý báu và đảm bảo các sản phẩm du lịch sẽ đáp
ứng đúng nhu cầu của du khách.
Tại sự kiện, ông Hình Cửu Cường, Tham tán Công
sứ Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, nhấn mạnh du lịch là cầu nối quan trọng
cho tình hữu nghị giữa hai quốc gia, đồng thời khẳng định Tam Á có thế mạnh là
điểm đến ven biển hàng đầu và Việt Nam là thị trường nguồn quan trọng.
Trong khuôn khổ chiến dịch, đoàn đại diện Tam
Á đã tổ chức các sự kiện và buổi làm việc với các đối tác du lịch Việt Nam. Các
hoạt động này tập trung giới thiệu những thế mạnh của Tam Á: từ bãi biển và rừng
nhiệt đới đến các khu mua sắm miễn thuế, trải nghiệm văn hóa và khu nghỉ dưỡng
cao cấp. Mục tiêu là định vị Tam Á như một điểm đến trẻ trung và chất lượng,
phù hợp với mọi đối tượng du khách.
Sau sự kiện tại Hà Nội, đoàn đại diện Tam Á đã
tới TP.HCM tham dự Đại hội đồng TPO. Tại đây, Tam Á đã vinh dự nhận Giải thưởng
TPO Best Awards (Hạng mục Truyền thông Du lịch), một sự ghi nhận cho những nỗ lực
phát triển du lịch của thành phố trên trường quốc tế.
Để thúc đẩy hợp tác lâu dài, ngành du lịch Tam Á cũng đã khởi động
chương trình "Tour thanh niên quốc tế đồng sáng tạo” thuộc sáng kiến “Host
Global”. Chương trình sẽ mời các chuyên gia và đại diện thanh niên Việt Nam đến
Tam Á để trực tiếp trải nghiệm và sáng tạo nội dung, giúp họ trở thành những
"đại sứ văn hóa" cho Tam Á, từ đó xây dựng nền tảng vững chắc cho du
lịch song phương.
Du lịch và xuất khẩu song hành: “Đôi cánh” đưa Việt Nam vươn xa trong bối cảnh mới
21:00, 04/09/2025
TP.HCM lần đầu đăng cai Đại hội đồng Tổ chức Xúc tiến Du lịch các thành phố toàn cầu
10:02, 04/09/2025
Du lịch phía Nam sôi động dịp Quốc khánh 2/9, nhiều điểm đến khoác diện mạo mới
Du lịch và xuất khẩu song hành: “Đôi cánh” đưa Việt Nam vươn xa trong bối cảnh mới
Tại lễ khai mạc Diễn đàn Du lịch cấp cao và Chuỗi sự kiện Export Forum – Vietnam International Sourcing (VIS) 2025 diễn ra vào sáng 4/9, các lãnh đạo Chính phủ và Bộ ngành đã cùng gửi đi thông điệp mạnh mẽ: Du lịch và xuất khẩu không chỉ là hai trụ cột quan trọng của nền kinh tế, mà còn là “đôi cánh” đưa Việt Nam vươn xa trong bối cảnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập sâu rộng...
Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh: Hai trụ cột của ngành du lịch hiện đại
Sáng ngày 4/9/2025, trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM lần thứ 19, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Diễn đàn du lịch cấp cao với chủ đề “Định hình tương lai ngành du lịch: Hướng tới chuyển đổi số và chuyển đổi xanh”…
TP.HCM lần đầu đăng cai Đại hội đồng Tổ chức Xúc tiến Du lịch các thành phố toàn cầu
Với sự kiện này, TP.HCM khẳng định vai trò trung tâm liên kết và thúc đẩy phát triển du lịch khu vực, hướng tới ngành du lịch hiện đại và bền vững…
Một số địa phương báo cáo tăng trưởng doanh thu du lịch dịp Quốc khánh 2/9
Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm ngoái, Việt Nam có 4 tỉnh thành đạt doanh thu trên 1.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, năm nay, ngoài Hà Nội, Đà Nẵng, Khánh Hòa... có mức tăng trưởng vượt bậc, phần lớn các tỉnh thành khác trải qua 4 ngày nghỉ lễ trầm lắng hơn mọi năm…
Du lịch phía Nam sôi động dịp Quốc khánh 2/9, nhiều điểm đến khoác diện mạo mới
Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, du lịch phía Nam sôi động với lượng khách tăng cao. Tại TP.HCM, Đồng Nai đều ghi nhận không khí nhộn nhịp, nhiều điểm đến được chỉnh trang, tạo diện mạo mới thu hút du khách…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: