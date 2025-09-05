Thứ Sáu, 05/09/2025

Trang chủ Du lịch

Tam Á muốn "may đo" tour du lịch riêng cho du khách Việt

Tường Bách

05/09/2025, 18:10

Bằng cách kết hợp mô hình Product Lab, tham gia vào TPO và sáng kiến “Host Global”, ngành du lịch Tam Á (Trung Quốc) kỳ vọng tối ưu hóa các sản phẩm phù hợp với thị trường Việt Nam và đặt nền móng vững chắc cho sự tăng trưởng du lịch bền vững...

Đại diện du lịch Tm Á tham dự Đại hội đồng lần thứ 12 TPO tại TP.HCM.
Mới đây, Ủy ban Du lịch Tam Á vừa chính thức khởi động chiến dịch quảng bá du lịch năm 2025 tại Việt Nam, đánh dấu một bước tiến chiến lược nhằm củng cố vị thế của Tam Á trên bản đồ du lịch quốc tế.

Chiến dịch này tiếp nối thành công của các đường bay thẳng kết nối giữa TP.HCM, Hà Nội và Tam Á, đồng thời diễn ra trong khuôn khổ tham dự Đại hội đồng lần thứ 12 của Tổ chức Xúc tiến du lịch các thành phố toàn cầu (TPO) tại TP.HCM.

Điểm nhấn của sự kiện tại Hà Nội là mô hình "Product Lab" độc đáo. Buổi workshop sáng tạo này sẽ là nơi các đại diện từ Tam Á và các doanh nghiệp du lịch Việt Nam cùng ngồi lại để phát triển các sản phẩm du lịch và lịch trình tour được "may đo" riêng cho du khách Việt.

Từ kế hoạch chuyến đi, nội dung trải nghiệm cho đến chiến lược giá đều được tinh chỉnh dựa trên phản hồi trực tiếp từ thị trường. Cách tiếp cận đột phá này mang lại nhiều kiến thức quý báu và đảm bảo các sản phẩm du lịch sẽ đáp ứng đúng nhu cầu của du khách.

Mô hình
Mô hình "Product Lab" của du lịch Tam Á đã được thử nghiệm tại Hà Nội.

Tại sự kiện, ông Hình Cửu Cường, Tham tán Công sứ Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, nhấn mạnh du lịch là cầu nối quan trọng cho tình hữu nghị giữa hai quốc gia, đồng thời khẳng định Tam Á có thế mạnh là điểm đến ven biển hàng đầu và Việt Nam là thị trường nguồn quan trọng.

Trong khuôn khổ chiến dịch, đoàn đại diện Tam Á đã tổ chức các sự kiện và buổi làm việc với các đối tác du lịch Việt Nam. Các hoạt động này tập trung giới thiệu những thế mạnh của Tam Á: từ bãi biển và rừng nhiệt đới đến các khu mua sắm miễn thuế, trải nghiệm văn hóa và khu nghỉ dưỡng cao cấp. Mục tiêu là định vị Tam Á như một điểm đến trẻ trung và chất lượng, phù hợp với mọi đối tượng du khách.

Sau sự kiện tại Hà Nội, đoàn đại diện Tam Á đã tới TP.HCM tham dự Đại hội đồng TPO. Tại đây, Tam Á đã vinh dự nhận Giải thưởng TPO Best Awards (Hạng mục Truyền thông Du lịch), một sự ghi nhận cho những nỗ lực phát triển du lịch của thành phố trên trường quốc tế.

Ông Hình Cửu Cường, Tham tán Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, phát biểu tại sự kiện.
Để thúc đẩy hợp tác lâu dài, ngành du lịch Tam Á cũng đã khởi động chương trình "Tour thanh niên quốc tế đồng sáng tạo” thuộc sáng kiến “Host Global”. Chương trình sẽ mời các chuyên gia và đại diện thanh niên Việt Nam đến Tam Á để trực tiếp trải nghiệm và sáng tạo nội dung, giúp họ trở thành những "đại sứ văn hóa" cho Tam Á, từ đó xây dựng nền tảng vững chắc cho du lịch song phương.

