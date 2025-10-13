AI mở đường cho điện ảnh Indonesia tiệm cận chất lượng Hollywood với giá "rẻ hơn”

Chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất phim Indonesia cho biết AI đang giúp các nhà làm phim nước này cắt giảm chi phí sản xuất, đồng thời mở ra khả năng tạo ra những bộ phim tiệm cận chất lượng phim của Hollywood, bất chấp hạn chế về kinh phí và nguồn lực.…

Ngành điện ảnh Indonesia đang chứng kiến cuộc chuyển đổi sâu rộng nhờ các công cụ như Sora, Runway, Midjourney, Veo của Google hay ChatGPT.

TRUNG BÌNH NGÂN SÁCH MỘT BỘ PHIM ĐIỆN ẢNH CỦA INDONESIA CHỈ BẰNG 1/10 CỦA HOLLYWOOD

Các nhà sản xuất và đạo diễn trẻ nước này đang tận dụng AI để tạo nên những bộ phim chất lượng khi mà kinh phí làm phim còn khiêm tốn.

Indonesia hiện có ngành điện ảnh khá sôi động, vừa phục vụ thị trường Hollywood vừa phát triển mạnh ở trong nước. Doanh thu phòng vé nội địa nước này đã vượt 400 triệu USD vào năm 2023, đưa nước này trở thành thị trường tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á trong ngành.

Theo dữ liệu mới nhất, khoảng 40.000 người Indonesia làm việc trong lĩnh vực điện ảnh – hoạt hình vào năm 2020, và con số này đang ngày càng tăng cùng với làn sóng ứng dụng AI.

Nhiều người cho biết họ dùng ChatGPT để viết kịch bản, Midjourney để thiết kế tạo hình, và Runway để tạo video ngắn phục vụ phân cảnh hoặc hậu kỳ. Đây là những công đoạn từng mất hàng tuần, nay chỉ cần vài giờ.

Ông Bisma Fabio Santabudi, giảng viên điện ảnh và hoạt hình tại Đại học Đa phương tiện Nusantara, chia sẻ với Rest of World rằng ông mặc dù đánh giá cao việc các nhà làm phim tăng cường ứng dụng AI để giải quyết bài toán chi phí, song cũng cảnh báo sự bùng nổ AI đang khiến nhiều vị trí như biên kịch, họa sĩ hoạt hình hay chuyên viên hiệu ứng hình ảnh dần bị thay thế.

Theo đánh giá của giảng viên Bisma Fabio Santabudi, những đoạn clip do AI tạo ra chân thực đến mức khó phân biệt thật – giả, với hình ảnh mượt mà, âm thanh đồng bộ. Những sản phẩm đặc biệt hữu ích trong khâu phân cảnh và tiền kỳ sản xuất, giúp các nhà làm phim tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí.

Ở góc độ người làm nghề, Amilio Garcia Leonard, chuyên gia hiệu ứng hình ảnh (VFX) từng tham gia các dự án Hollywood, cho biết anh bắt đầu ứng dụng công cụ AI vài tháng trước, nhờ đó, quá trình dựng bản nháp VFX của anh rút ngắn tới 70% thời gian.

Maximillian Budihardjo, một chuyên gia VFX khác người Indonesia, cũng xem AI là “trợ lý” trong quy trình làm việc. Anh sử dụng AI để tạo bản dựng đầu tiên, sau đó tinh chỉnh thủ công để hoàn thiện sản phẩm. “AI giúp tôi tiết kiệm công sức, nhưng tôi không bao giờ dùng 100%”, anh nói.

Theo Budihardjo, việc dùng AI trong làm phim vẫn bị nhiều người trong ngành xem là điều cấm kỵ, bởi không ít hình ảnh do AI tạo ra “đẹp đến vô thực” - da nhân vật nhẵn bóng, không có lỗ chân lông - khiến người xem dễ dàng nhận ra đó không phải sản phẩm của máy quay thật.

Nhưng không chỉ tại Indonesia, công nghệ AI đang dần định hình lại ngành công nghiệp điện ảnh toàn cầu.

XU HƯỚNG CỦA NGÀNH ĐIỆN ẢNH QUỐC TẾ

Trên Disney+, bộ phim khoa học viễn tưởng Secret Invasion của Marvel Studios cũng đã sử dụng AI để thiết kế phần mở đầu. Đội ngũ VFX của Netflix cũng ứng dụng AI trong The Eternaut để tạo nên cảnh sụp đổ hoành tráng của một tòa nhà ở đoạn kết.

Hình ảnh của phim Secret Invasion.

Công nghệ của OpenAI cũng đang được sử dụng để sản xuất Critterz, bộ phim hoạt hình đầu tiên làm chủ yếu bằng AI, dự kiến ra mắt vào tháng 5/2026. Với ngân sách 30 triệu USD và thời gian sản xuất chỉ 9 tháng, dự án này cho thấy AI có thể giúp làm phim nhanh và rẻ hơn nhiều so với quy trình truyền thống, trong khi một phim như Toy Story 3 của Pixar từng tốn tới 200 triệu USD và mất 4 năm để hoàn thành.

Theo ước tính của Hiệp hội Nghệ thuật Ý tưởng và Hiệp hội Hoạt hình, đến năm 2026, khoảng 204.000 việc làm trong lĩnh vực giải trí Hollywood có thể bị ảnh hưởng bởi làn sóng AI tạo sinh.

Ông Agung Sentausa, Chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất phim Indonesia, cho biết AI đang giúp ngành điện ảnh nước này cắt giảm mạnh chi phí sản xuất, mở ra khả năng tạo ra những bộ phim tiệm cận chất lượng phim của Hollywood.

Hiện trung bình một bộ phim Indonesia chỉ có ngân sách khoảng 10 tỷ rupiah (tương đương 602.500 USD), nghĩa là chưa tới 1% so với một phim bom tấn Hollywood.

Năm nay, Liên hoan phim AI Bali lần đầu tiên được tổ chức, thu hút 25 tác phẩm dự thi từ khắp thế giới, theo chia sẻ của Ben Makinen, nhà làm phim và người sáng lập liên hoan. Chỉ vài tháng sau, mùa thứ hai đã trở lại với 86 bài dự thi, minh chứng cho tốc độ phát triển chóng mặt của điện ảnh AI.