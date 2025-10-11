Đề xuất nghiêm cấm sử dụng AI tạo dựng, lan truyền clip giả mạo

Thẩm tra dự án Luật An ninh mạng, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại đề nghị bổ sung việc nghiêm cấm hành vi sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo dựng, chỉnh sửa, lan truyền các đoạn clip, hình ảnh, âm thanh, văn bản có nội dung vu cáo, bôi nhọ, thông tin sai sự thật…

Ngày 10/10, tại Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, đã chủ trì Phiên họp toàn thể lần thứ 3 của Ủy ban thẩm tra dự án Luật An ninh mạng...

Thay mặt Ban soạn thảo trình bày tờ trình về dự án luật, Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thừa uỷ quyền của lãnh đạo Bộ Công an, cho hay nhận thức rõ tầm quan trọng của không gian mạng, thời gian qua, Đảng và Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, định hướng liên quan đến hoàn thiện thể chế về an ninh mạng.

Tính đến thời điểm hiện nay, Luật An toàn thông tin mạng đã ban hành được 10 năm; Luật An ninh mạng đã ban hành được 7 năm. Vì vậy, nội dung quy định tại hai luật cũng cần phải sửa đổi, bổ sung để phù hợp với tình hình phát triển của thực tiễn; nhất là những vấn đề mới về công nghệ thông tin, góp phần phục vụ hiệu quả quá trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số của Việt Nam.

Hiện tại, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về an ninh mạng đã được chuyển về Bộ Công an. Ngày 10/7/2025, tại Nghị quyết số 87 về điều chỉnh Chương trình lập pháp năm 2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết nghị bổ sung Luật An ninh mạng vào Chương trình lập pháp năm 2025 trên cơ sở hợp nhất Luật An ninh mạng và Luật An toàn thông tin mạng thành một luật thống nhất.

Dự án Luật An ninh mạng được xây dựng trên cơ sở hợp nhất chính sách của hai luật nêu trên, vừa bổ sung một số quy định về những vấn đề cấp bách phát sinh, tác động lớn đến đời sống xã hội do sự phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ trong thời đại mới.

Dự thảo luật gồm 9 chương, 58 điều, trong đó bổ sung một số vấn đề mới như: bổ sung quy định về bảo đảm an ninh dữ liệu; bổ sung quy định yêu cầu doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên không gian mạng có trách nhiệm định danh địa chỉ internet (địa chỉ IP) cung cấp cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng để phục vụ công tác quản lý nhà nước, đảm bảo an ninh mạng.

Bổ sung quy định về kinh phí bảo vệ an ninh mạng của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước, tổ chức chính trị phải bảo đảm tối thiểu 10% trong tổng kinh phí triển khai đề án, dự án, chương trình, kế hoạch đầu tư, ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin.

Bổ sung thông tin về việc người đứng đầu, chịu trách nhiệm phụ trách hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia phải tham gia sát hạch và được cấp chứng chỉ về an ninh mạng...

Trình bày báo cáo thẩm tra, Thiếu tướng Vũ Huy Khánh, Uỷ viên thuộc Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, cho biết về hành vi bị nghiêm cấm về an ninh mạng, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại cơ bản nhất trí với các nội dung quy định. Đồng thời đề nghị, rà soát các hành vi để bổ sung đầy đủ, tránh bỏ sót, dẫn đến hệ luỵ xã hội nghiêm trọng như: lan truyền thông tin giả mạo, sai sự thật, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng ổn định chính trị - xã hội và quyền lợi cá nhân;

Mặt khác, bổ sung nghiêm cấm hành vi sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo dựng, chỉnh sửa, lan truyền các đoạn clip, hình ảnh, âm thanh, văn bản có nội dung vu cáo, bôi nhọ, thông tin sai sự thật.

Hoặc giả mạo danh tính, đặc điểm nhận dạng, giọng nói hoặc hình ảnh của người khác để xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc gây tổn hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội...

Phát biểu kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ nhiệm Nguyễn Minh Đức đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục phối hợp cơ quan thẩm tra rà soát toàn bộ nội dung dự án luật với các luật có liên quan để tránh trường hợp quy định chồng chéo; tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, lập luận chặt chẽ bảo đảm thuyết phục; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án luật, đáp ứng yêu cầu trình Quốc hội tại kỳ họp sắp tới...