AI và robot dẫn dắt làn sóng IPO tại Trung Quốc

Làn sóng IPO tại Trung Quốc đang sôi động trở lại, với AI, chip bán dẫn và robot trở thành tâm điểm thu hút dòng vốn. Hồng Kông và Thượng Hải ngày càng được các doanh nghiệp công nghệ lựa chọn trong bối cảnh niêm yết tại Mỹ đối mặt nhiều rào cản…
Làn sóng IPO này diễn ra trong bối
cảnh thị trường vốn Trung Quốc đang tìm kiếm những động lực tăng trưởng mới,
khi AI, bán dẫn và robot trở thành tâm điểm của chiến lược phát triển công
nghệ. Sức hấp dẫn của các lĩnh vực này không chỉ giúp nhiều doanh nghiệp huy
động lượng vốn lớn mà còn thúc đẩy dòng tiền của nhà đầu tư hướng mạnh vào
những công ty được kỳ vọng sẽ hưởng lợi từ cuộc đua công nghệ toàn cầu.
AI, CHIP VÀ ROBOT “HÚT” DÒNG TIỀN
Thị trường IPO Trung Quốc đang nóng
lên nhanh chóng khi nhà đầu tư đổ tiền vào các doanh nghiệp hoạt động trong
lĩnh vực AI và những công nghệ được xem là nền tảng cho nền kinh tế số thế hệ
mới.
Một trong những thương vụ gây chú ý
nhất là ChangXin Memory Technologies (CXMT), nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất
Trung Quốc. Trong tháng 7, CXMT huy động hơn 8,6 tỷ USD thông qua IPO tại
Thượng Hải, trở thành thương vụ IPO lớn thứ hai trên thị trường STAR - sàn
chứng khoán dành cho các doanh nghiệp công nghệ của Trung Quốc.
Đáng chú ý, cổ phiếu CXMT tăng tới
466% ngay trong phiên giao dịch đầu tiên. Diễn biến này cho thấy sức hút đặc
biệt của các doanh nghiệp sản xuất chip trong bối cảnh nhu cầu hạ tầng tính
toán phục vụ AI tăng mạnh.
CXMT được thành lập tại Trung Quốc
vào năm 2016. Trong 3 tháng đầu năm 2026, doanh thu của công ty tăng hơn 700%
so với cùng kỳ năm trước, đạt 50,8 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 7,5 tỷ
USD. Động lực chính đến từ nhu cầu gia tăng đối với chip máy tính phục vụ các
hệ thống AI.
Theo các chuyên gia, thương vụ CXMT
không chỉ đơn thuần là một vụ IPO lớn mà còn có ý nghĩa chiến lược đối với
Trung Quốc trong cuộc đua tự chủ công nghệ. Việc một doanh nghiệp chip nội địa
huy động được lượng vốn lớn trên thị trường chứng khoán cho thấy khả năng thu
hút nguồn lực tài chính để phát triển ngành công nghiệp bán dẫn trong nước.
Robot cũng đang trở thành một “ngôi
sao” mới trên thị trường IPO Trung Quốc. Unitree, một trong những nhà sản xuất
robot hình người hàng đầu Trung Quốc, đã niêm yết tại Thượng Hải trong tháng 8.
Cổ phiếu công ty tăng 460% trong phiên giao dịch đầu tiên, dù sau đó giá cổ
phiếu điều chỉnh mạnh. Tính đến cuối tuần trước, cổ phiếu Unitree đã giảm hơn
40% so với mức đỉnh đạt được trong ngày đầu giao dịch. Sự biến động mạnh của
Unitree phản ánh cả sức hấp dẫn lẫn những rủi ro đang hình thành xung quanh các
doanh nghiệp robot và AI.
Theo bà Ruiying Zhao, chuyên gia
phân tích nghiên cứu cấp cao tại S&P Global Market Intelligence, “làn sóng
IPO hiện nay được thúc đẩy bởi khẩu vị của nhà đầu tư đối với AI và robot”. Đặc
biệt, thị trường Thượng Hải có sự tham gia rất lớn của các nhà đầu tư cá nhân,
khiến những cổ phiếu thuộc các lĩnh vực đang được thị trường quan tâm có thể
chứng kiến mức tăng giá rất mạnh ngay sau khi niêm yết.
HỒNG KÔNG VÀ THƯỢNG HẢI NGÀY CÀNG
HẤP DẪN
Sức nóng của thị trường IPO Trung
Quốc không chỉ thể hiện qua mức tăng giá của các cổ phiếu công nghệ mà còn ở
quy mô vốn huy động.
Theo LSEG, các đợt IPO và hoạt động
niêm yết thứ cấp trên hai sàn Hồng Kông và Thượng Hải đã huy động hơn 54 tỷ USD
từ đầu năm 2026, vượt xa mức hơn 46 tỷ USD của cả năm 2025. Tổng số vốn huy
động tại hai thị trường này hiện chiếm khoảng 21% tổng giá trị IPO toàn cầu,
chỉ đứng sau Nasdaq với khoảng 55%.
Xu hướng này phản ánh sự thay đổi
đáng kể trong lựa chọn địa điểm niêm yết của các doanh nghiệp Trung Quốc. Trong
những năm gần đây, việc các doanh nghiệp Trung Quốc niêm yết tại Mỹ chịu sự
giám sát chặt chẽ hơn từ cả cơ quan quản lý Mỹ và Trung Quốc. Những doanh
nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược như AI, chip bán dẫn
và dữ liệu đặc biệt chịu nhiều sự chú ý.
Trong khi đó, Trung Quốc vẫn hạn chế
nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp mua cổ phiếu trên nhiều phân khúc của thị
trường đại lục. Vì vậy, Hồng Kông trở thành cầu nối quan trọng giúp các doanh
nghiệp Trung Quốc tiếp cận nguồn vốn quốc tế.
Các thương vụ niêm yết gần đây của
Luxshare Precision Industry - nhà cung cấp cho Apple - và Zhongji Innolight,
doanh nghiệp sản xuất bộ thu phát quang học sử dụng trong các trung tâm dữ
liệu, cũng nằm trong nhóm thương vụ lớn của năm nay. Những thương vụ này cho
thấy nhà đầu tư đang đặc biệt quan tâm tới các doanh nghiệp nằm trong chuỗi
cung ứng của AI và trung tâm dữ liệu.
Một số công ty robot như AGIBOT và
Deep Robotics cũng đang hướng tới việc niêm yết tại Hồng Kông hoặc Thượng Hải.
Theo giới phân tích, việc nhiều
doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc lựa chọn các thị trường trong nước hoặc Hồng
Kông còn phản ánh nhu cầu xây dựng một hệ sinh thái vốn phục vụ cho chiến lược
tự chủ công nghệ của nước này.
SHEIN: MỘT CÂU CHUYỆN KHÁC
Trong bối cảnh AI và robot đang
chiếm phần lớn sự chú ý của nhà đầu tư, thương vụ IPO của Shein tại Hồng Kông
lại cho thấy một bức tranh khác. Shein - tập đoàn thương mại điện tử và thời
trang nhanh có nguồn gốc Trung Quốc - đã định giá cổ phiếu IPO ở mức 48,56 đôla
Hồng Kông/cổ phiếu, qua đó huy động khoảng 1,74 tỷ USD và được định giá khoảng
26,5-27 tỷ USD. Cổ phiếu Shein bắt đầu giao dịch tại Hồng Kông ngày 1/9.
Mức định giá này thấp hơn rất nhiều
so với mức gần 100 tỷ USD mà Shein từng đạt được vào năm 2022. Trước khi lựa
chọn Hồng Kông, Shein từng cân nhắc niêm yết tại Mỹ và London.
Tuy nhiên, doanh nghiệp phải đối mặt
với nhiều sức ép liên quan đến chuỗi cung ứng, quy định thương mại và hoạt động
kinh doanh tại Mỹ và châu Âu. Những thay đổi chính sách đối với cơ chế miễn
thuế de minimis dành cho các kiện hàng giá trị nhỏ cũng gây sức ép lên mô hình
kinh doanh dựa nhiều vào việc vận chuyển trực tiếp các đơn hàng giá trị thấp
tới người tiêu dùng.
Đáng chú ý, ngay trước ngày giao
dịch chính thức, cổ phiếu Shein đã giảm hơn 10% trên thị trường giao dịch phi
chính thức, cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.
Sự tương phản giữa Unitree và Shein
cho thấy thị hiếu của thị trường vốn Trung Quốc đang thay đổi. Trong khi AI,
robot, chip và hạ tầng công nghệ được nhìn nhận như những ngành có khả năng
hưởng lợi từ làn sóng đầu tư công nghệ mới, các mô hình thương mại điện tử và
tiêu dùng phải đối mặt với câu hỏi lớn hơn về tốc độ tăng trưởng và khả năng
duy trì lợi nhuận.
Tuy nhiên, sự hưng phấn đối với AI
cũng đặt ra câu hỏi về nguy cơ định giá quá cao. Việc cổ phiếu Unitree tăng
hàng trăm phần trăm ngay trong phiên đầu tiên rồi nhanh chóng điều chỉnh là một
cảnh báo về khoảng cách giữa kỳ vọng của nhà đầu tư và các yếu tố nền tảng của
doanh nghiệp.
Theo S&P Global Market
Intelligence, để duy trì một chu kỳ tăng trưởng bền vững, nhà đầu tư sẽ cần
nhiều hơn câu chuyện về AI. Doanh nghiệp phải chứng minh được khả năng tạo
doanh thu ổn định, biên lợi nhuận rõ ràng và mức định giá hợp lý.
Ông Jacob Cooke, CEO của WPIC
Marketing + Technologies, nhận định chu kỳ đầu tư vào AI đang hấp thụ phần lớn
“khẩu vị rủi ro” của thị trường - nguồn vốn trước đây có thể được phân bổ cho
những doanh nghiệp như Shein.
Như vậy, làn sóng IPO hiện nay không
chỉ phản ánh sự phục hồi của thị trường vốn Trung Quốc mà còn cho thấy một sự
dịch chuyển trong cách nhà đầu tư định giá tương lai. AI, robot và chip đang
trở thành những lĩnh vực được kỳ vọng tạo ra tăng trưởng mới, trong khi các
doanh nghiệp thuộc nền kinh tế tiêu dùng phải chứng minh khả năng thích ứng với
một môi trường thương mại và chính sách ngày càng khắt khe.
Câu hỏi đặt ra là liệu cơn sốt AI có
thể chuyển thành một chu kỳ tăng trưởng bền vững hay sẽ tạo ra một vòng xoáy
định giá quá mức. Đây cũng là bài kiểm tra quan trọng đối với thị trường IPO
Trung Quốc trong giai đoạn tới.
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