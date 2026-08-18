AI thay đổi cách làm phim, nhưng không quyết định giá trị của một bộ phim
TTrọng Hoàng
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Tranh luận về phim do AI tạo ra cho thấy công nghệ có thể giúp sản xuất dễ dàng hơn, nhưng không đảm bảo chất lượng tác phẩm. Đạo diễn Phillip Lim nhấn mạnh, giá trị thực sự của một bộ phim vẫn phụ thuộc vào khả năng sáng tạo, thẩm mỹ và phán đoán của con người…
Việc AI ngày càng bước vào các ngành
công nghiệp sáng tạo khiến nhiều người lo ngại, đặc biệt về nguy cơ công nghệ
thay thế con người. Tuy nhiên, từ góc nhìn của một nhà làm phim đã có hơn 30
năm kinh nghiệm, Phillip Lim cho rằng cần phân biệt giữa việc AI thay đổi cách
thức sản xuất và việc AI có thể quyết định một tác phẩm có đáng xem hay không.
Những tranh luận xung quanh Trace
Project, một bộ phim Singapore được tạo bằng AI, là một ví dụ. Bộ phim được
trình chiếu vào dịp Quốc khánh Singapore nhưng nhanh chóng bị cư dân mạng chỉ
trích và gọi là “AI slop”, thuật ngữ thường dùng để chỉ những nội dung do AI
tạo ra nhưng bị đánh giá là kém chất lượng.
Theo Phillip Lim, việc một bộ phim
AI bị đánh giá thấp không phải là bằng chứng cho thấy AI không có chỗ đứng
trong ngành điện ảnh. Một bộ phim dở sẽ không trở thành phim hay chỉ vì được
làm bằng công nghệ mới. Ngược lại, tranh cãi này cho thấy một thực tế quan
trọng: AI có thể giúp tạo ra một sản phẩm dễ dàng hơn rất nhiều, nhưng không
đảm bảo sản phẩm đó có chất lượng.
KHÔNG
PHẢI MỌI NHIỆM VỤ ĐỀU TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI MỘT CÔNG VIỆC
Phillip Lim cho biết ông đã có hơn
ba thập kỷ làm việc trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình và hiện đang thực
hiện một bộ phim ngắn. Ông cũng sử dụng AI trong quá trình sản xuất, nhưng bộ
phim không phải là một tác phẩm được AI tạo ra. Bộ phim dự kiến được quay vào
tháng tới với các diễn viên thật trong một trường quay sản xuất ảo.
Trong phần lớn sự nghiệp, Lim hiếm
khi sử dụng những storyboard hoàn chỉnh. Ông thường hình dung khá rõ cách mình
muốn quay một cảnh khi có mặt tại trường quay. Tuy nhiên, sản xuất ảo đòi hỏi
một cách tiếp cận khác. Có nhiều bộ phận cùng tham gia và tất cả đều phải biết
trước đạo diễn muốn quay gì trước khi bước vào trường quay.
Môi trường ảo phải được xây dựng từ
trước. Vị trí máy quay, ống kính, thiết kế mỹ thuật, quay phim và đội ngũ sản
xuất ảo phải phối hợp để hướng tới cùng một khuôn hình, nhiều tháng trước khi
quá trình quay thực sự diễn ra. Trong dự án này, trợ lý đạo diễn của Lim đã xây
dựng storyboard dựa trên chỉ dẫn của ông với sự hỗ trợ của AI.
Liệu AI có lấy đi công việc của một
họa sĩ storyboard? Theo Lim, có lẽ là không. Ông cho biết bản thân vốn khó có
khả năng thuê một người cho công việc này, bởi điều đó có nghĩa ông sẽ phải
dành rất nhiều thời gian để giải thích từng cảnh quay. Nhiều khả năng ông sẽ tự
làm storyboard bằng những hình người que.
Sự khác biệt này rất đáng lưu ý.
Những lo ngại về việc AI làm mất việc là có cơ sở, nhưng không phải mọi nhiệm
vụ do AI thực hiện đều đồng nghĩa với việc một công việc cụ thể trước đó chắc
chắn sẽ được giao cho một người. AI có thể thay đổi cách một nhiệm vụ được thực
hiện mà không nhất thiết thay thế một vị trí việc làm hiện hữu.
GIÁ
TRỊ CỦA CON NGƯỜI NẰM Ở KHẢ NĂNG PHÁN ĐOÁN
Theo Lim, một mối quan ngại sâu sắc
hơn về AI trong điện ảnh liên quan đến giá trị của sự sáng tạo con người. Đây
cũng là điểm mà cuộc tranh luận về AI đôi khi trở nên quá đơn giản. “AI có thể
cho tôi những ý tưởng. Nó không thể đưa ra quyết định sáng tạo thay tôi”, ông
nói.
Lim từng sử dụng AI để tìm kiếm
những điểm không nhất quán trong kịch bản do ông viết. AI phát hiện một điều mà
nhân vật nói ở phần trước dường như mâu thuẫn với một điều được nói ở phần sau.
Tuy nhiên, AI không biết những gì
nằm ngoài trang kịch bản. Nó không biết sự mâu thuẫn đó có phải là có chủ ý hay
không, nó nói gì với khán giả về nhân vật, đạo diễn dự định giải quyết vấn đề
đó như thế nào ở những phần sau, hay liệu câu trả lời có được thể hiện bằng
hình ảnh thay vì lời thoại.
Giới hạn của AI càng trở nên rõ ràng
khi Lim sử dụng công nghệ này để giải quyết một vấn đề sáng tạo trong bộ phim. Có
một cảnh chuyển tiếp trong kịch bản khiến ông băn khoăn suốt nhiều tuần. Các
thành viên trong ê-kíp liên tục hỏi ông muốn quay cảnh này như thế nào nhưng
ông chưa có câu trả lời. AI đưa ra rất nhiều gợi ý. Một số ý tưởng bị ông đánh
giá là vô lý. Một số khác có thể thực hiện về mặt kỹ thuật nhưng hoàn toàn
không phù hợp với bộ phim.
Cuối cùng, giải pháp đến từ chính
Lim. Ông cho rằng quyết định đó có thể bắt nguồn từ hơn ba thập kỷ làm đạo
diễn, dựng phim, làm việc với diễn viên, mắc sai lầm và dần hình thành bản năng
về điều gì phù hợp với một cảnh phim và điều gì không.
Con người thường gọi năng lực đó là
sự sáng tạo. Nhưng Lim cho rằng một từ chính xác và hữu ích hơn có thể là “khả
năng phán đoán”. Nhà làm phim vẫn phải biết trong rất nhiều khả năng do AI
tạo ra, đâu là điều đáng để theo đuổi. Và đôi khi, câu trả lời đúng là không
lựa chọn nào trong số đó.
CÔNG
NGHỆ THAY ĐỔI CÁCH LÀM PHIM, KHÔNG QUYẾT ĐỊNH GIÁ TRỊ TÁC PHẨM
Lim cho biết ông có lẽ ít lo ngại
hơn trước sự thay đổi công nghệ bởi trong lịch sử điện ảnh, công nghệ mới luôn
làm thay đổi cách phim được sản xuất.
Khi còn học trường điện ảnh, ông
quay bằng phim nhựa 16mm và dựng trên máy Steenbeck dạng bàn phẳng. Phim được
cắt và nối thủ công. Đến khi bước vào lĩnh vực truyền hình, công nghệ dựng đã
chuyển sang các hệ thống điện tử và kỹ thuật số. Ông từng làm việc trong những
phòng dựng có diện tích tương đương một phòng khách tại các khu nhà HDB.
Sau đó, công nghệ dựng phi tuyến
trên máy tính xuất hiện. Ngày nay, phần lớn công việc từng đòi hỏi cả một căn
phòng đầy thiết bị đắt tiền có thể được thực hiện trên một chiếc máy tính xách
tay, thậm chí một số công việc có thể thực hiện trên điện thoại. “Dựng phim
không biến mất. Cách chúng ta dựng phim đã thay đổi”, Lim nhận xét.
Hoạt hình cũng trải qua một quá
trình tương tự. Toy Story trở thành bộ phim điện ảnh đầu tiên được sản
xuất hoàn toàn bằng công nghệ hoạt hình máy tính vào năm 1995. Ngày nay, rất ít
người cho rằng hoạt hình máy tính kém giá trị hơn hoạt hình vẽ tay truyền thống
chỉ vì phương thức sản xuất khác nhau.
Theo Lim, AI có thể tạo ra sự gián
đoạn lớn hơn. Nhiều công việc sẽ thu hẹp, một số có thể biến mất hoàn toàn,
trong khi những công việc mới sẽ xuất hiện. Vì vậy, những lo ngại của các thành
viên ê-kíp sản xuất về tác động của AI đối với sinh kế là điều không thể xem
nhẹ.
Các vấn đề về bản quyền, dữ liệu dùng để huấn luyện AI, sự đồng thuận và
việc sử dụng hình ảnh của diễn viên đều là những vấn đề nghiêm túc mà ngành
công nghiệp vẫn phải giải quyết. Tuy nhiên, những vấn đề này cần được tách khỏi
câu hỏi liệu một tác phẩm có đáng xem hay không.
Lịch sử điện ảnh cho thấy cuối cùng
khán giả không quá quan tâm một tác phẩm được tạo ra bằng phương thức nào nếu
các nhân vật và câu chuyện thực sự có khả năng lay động họ.
Bộ phim ngắn hiện tại của Lim sẽ
được quay trong một trường quay. Bối cảnh sẽ được xây dựng, trong khi thế giới
bên ngoài bối cảnh sẽ được hiển thị trên một màn hình LED. Nhưng nếu sau khi
xem phim, khán giả chủ yếu nói về chiếc màn hình LED, Lim cho rằng đó có thể là
dấu hiệu ông đã thất bại với tư cách một nhà làm phim.
Ông dự đoán AI cuối cùng cũng sẽ đi
đến điểm tương tự. Thay vì đánh giá một tác phẩm dựa trên việc nó được tạo ra
bằng AI hay không, điều quan trọng hơn là đặt ra ba câu hỏi: Ai đưa ra các
quyết định sáng tạo? Công nghệ có được sử dụng một cách có trách nhiệm? Và quan
trọng nhất, tác phẩm có kết nối được với khán giả hay không?
Khi gần như bất kỳ ai cũng có thể
tạo ra một hình ảnh, một bài hát, thậm chí một bộ phim hoàn chỉnh, việc đơn
thuần tạo ra nội dung sẽ không còn là điều đáng kinh ngạc. Khi đó, thứ trở nên
có giá trị chính là khả năng lựa chọn.
Câu chuyện nào đáng được kể? Cảnh
quay nào nên giữ lại và cảnh quay nào nên bỏ? Khi nào một sản phẩm dù ấn tượng
về mặt kỹ thuật nhưng lại trống rỗng về cảm xúc? Những quyết định đó đòi hỏi
nhà làm phim phải có thẩm mỹ, kinh nghiệm và khả năng phán đoán.
Và khi gần như bất kỳ ai cũng có thể
tạo ra hình ảnh, điều quyết định giá trị của một bộ phim sẽ không còn nằm ở
việc ai có thể tạo ra hình ảnh nhanh nhất, mà ở việc ai biết lựa chọn điều đáng
để kể và biến nó thành một câu chuyện có ý nghĩa với khán giả.
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