AIA Việt Nam và FPT hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số lĩnh vực bảo hiểm sức khỏe
Tuấn Sơn
26/09/2025, 09:57
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA Việt Nam (“AIA Việt Nam”) và Công ty Cổ phần FPT (“FPT”) công bố hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số lĩnh vực bảo hiểm sức khỏe hướng tới việc kiến tạo hệ sinh thái bảo hiểm – công nghệ – sức khỏe toàn diện, mang tới các giải pháp bảo vệ sức khỏe cá nhân hóa, thuận tiện hơn cho người dân Việt Nam.
Theo đó, hai bên sẽ cùng hợp lực sức mạnh chuyên sâu trong lĩnh vực bảo hiểm của AIA Việt Nam và hệ sinh thái công nghệ của FPT để cung cấp các giải pháp thông minh, linh hoạt và hiệu quả nhằm gia tăng sự gắn kết của khách hàng cũng như đáp ứng nhu cầu về các giải pháp bảo hiểm sức khỏe toàn diện, cá nhân hóa của khách hàng tại Việt Nam. Dựa trên năng lực công nghệ của FPT và hệ sinh thái sức khỏe AIA Vitality, hai bên cũng sẽ đồng phát triển các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe và nhân thọ tích hợp.
Ông Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn FPT, Tổng giám đốc FPT Software chia sẻ: “Chúng ta đang chứng kiến nhu cầu ngày càng tăng đối với các công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực bảo hiểm, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI). Dựa trên kiến thức chuyên sâu về ngành và kinh nghiệm đã được khẳng định, chúng tôi đã xây dựng một danh mục giải pháp toàn diện cho khách hàng bảo hiểm, không chỉ tại Việt Nam mà còn trên phạm vi toàn cầu. Với định hướng AI-first, FPT sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh về AI và đội ngũ nhân sự được tăng cường bởi AI, đặc biệt thông qua nền tảng AI FleziPT, FPT hỗ trợ các doanh nghiệp bảo hiểm tối ưu hóa vận hành, nâng cao năng suất, cải thiện trải nghiệm khách hàng, hướng tới việc thiết lập những chuẩn mực mới cho ngành, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho mọi người.”
Ông Zhang Fisher, Tổng giám đốc Điều hành Khu vực, Tập đoàn AIA chia sẻ: “Sự hợp tác giữa AIA Việt Nam và FPT là minh chứng rõ nét cho cam kết lâu dài của Tập đoàn AIA trong việc thu hẹp khoảng trống bảo vệ tại châu Á, đồng thời mang đến nhiều giá trị thiết thực hơn cho cộng đồng tại từng thị trường. Tại Việt Nam, chúng tôi tin rằng sự kết hợp giữa chuyên môn bảo hiểm và hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe của AIA với nền tảng công nghệ toàn diện và năng lực vượt trội của FPT sẽ tạo ra những giải pháp bảo hiểm và chăm sóc sức khỏe cá nhân hóa, toàn diện hơn – đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành bảo hiểm cũng như sức khỏe và hạnh phúc của người dân.”
Ông Andrew Loh, Tổng giám đốc AIA Việt Nam cho biết: “Khách hàng luôn là trọng tâm trong chiến lược phát triển của AIA Việt Nam. Chúng tôi không ngừng tìm kiếm những giải pháp sáng tạo để mang đến cho khách hàng trải nghiệm dịch vụ minh bạch, thuận tiện và toàn diện hơn. Việc ký kết Biên bản ghi nhớ với FPT là một minh chứng rõ nét cho cam kết đó, khi chúng tôi kết hợp thế mạnh công nghệ và hệ sinh thái rộng lớn của FPT với kinh nghiệm bảo hiểm và hệ sinh thái sống khỏe của AIA Việt Nam. Đây là bước đi tiếp theo để chúng tôi mở rộng hành trình số hóa, đồng thời củng cố sức mạnh hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe, với AIA Vitality là nền tảng trọng tâm trong chiến lược bảo vệ và chăm sóc sức khỏe toàn diện của AIA. Chúng tôi tin tưởng sự kết hợp này sẽ mang lại nhiều giá trị thiết thực, giúp người dân Việt Nam Sống Khỏe hơn, Lâu hơn, Hạnh phúc hơn.”
AIA Việt Nam là một trong những doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ hàng đầu trên thị trường với sứ mệnh giúp cộng đồng “Sống Khỏe hơn, Lâu hơn, Hạnh phúc hơn”. AIA đồng thời là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong số hóa nhằm mang lại trải nghiệm dịch vụ nhanh chóng, minh bạch và thuận tiện. Bên cạnh đó, AIA còn xây dựng hệ sinh thái “sống khỏe” toàn diện với AIA Vitality và nhiều sáng kiến cộng đồng khác nhằm hỗ trợ khách hàng và cộng đồng hình thành lối sống năng động, tích cực và bền vững.
Hơn 15 năm đồng hành cùng các tập đoàn bảo hiểm hàng đầu thế giới, FPT đã khẳng định vị thế đối tác công nghệ tin cậy trên quy mô toàn cầu. Sở hữu đội ngũ 3.000 chuyên gia dày dạn kinh nghiệm và hơn 500 chứng chỉ chuyên ngành, FPT mang đến các giải pháp sáng tạo, phục vụ hơn 200 khách hàng trên khắp thế giới. Chính sự kết hợp giữa chuyên môn sâu rộng và năng lực công nghệ vượt trội đã giúp FPT luôn tiên phong kiến tạo chuẩn mực mới về chất lượng và đổi mới cho ngành bảo hiểm.
Ngày 19/9/2025, Moody’s Ratings (Moody’s) một trong ba tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế hàng đầu đã công bố xếp hạng tín nhiệm với Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB).
Giá trị thị trường tiền điện tử của Việt Nam vượt 220 tỷ USD, đứng thứ ba khu vực châu Á
Đo lường trong vòng 12 tháng tính đến tháng 6/2025, tốc độ tăng trưởng thị trường tiền điện tử của Việt Nam là 55% - mức tăng thấp nhất trong số 5 thị trường có giá trị lớn nhất. Song điều này lại cho thấy thị trường tiền điện tử của Việt Nam đã bước vào giai đoạn trưởng thành...
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác kiểm toán năm 2025
Tổng hợp sơ bộ kết quả kiểm toán, đến 30/8/2025, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý 20.098 tỷ đồng và 16.676.890,83 USD...
Vàng hồi giá trong lúc chờ báo cáo lạm phát Mỹ
Giá vàng thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (25/9), bất chấp việc đồng USD phục hồi nhanh hơn sau khi Mỹ công bố số liệu thất nghiệp tốt hơn dự báo và số liệu GDP quý 2 được điều chỉnh tăng mạnh...
Khi tiền tự động sinh lời, người Việt ngày càng tối ưu dòng tiền cùng tài chính thông minh
Lợi thế từ người tiên phong trong lĩnh vực số hóa – sáng tạo, niềm tin từ những giải pháp tài chính vượt trội cho hơn 16,5 triệu khách hàng, mở ra kỷ nguyên Sinh Lời Tự Động, Techcombank không chỉ mang đến một tư duy mới giúp người Việt quản lý dòng tiền một cách an toàn, linh hoạt 24/7, tối ưu giá trị và trải nghiệm mà còn nối dài những thành công với chiến lược khác biệt, “lấy khách hàng là trọng tâm”.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: