Vàng hồi giá trong lúc chờ báo cáo lạm phát Mỹ

Giá vàng thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (25/9), bất chấp việc đồng USD phục hồi nhanh hơn sau khi Mỹ công bố số liệu thất nghiệp tốt hơn dự báo và số liệu GDP quý 2 được điều chỉnh tăng mạnh...

Tuy nhiên, mức tăng của giá vàng bị thu hẹp về cuối phiên do tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trong lúc chờ báo cáo lạm phát quan trọng dự kiến được công bố vào phiên tới.

Lúc 6h sáng nay (26/9) theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tăng 0,9 USD/oz so với mức đóng cửa phiên đêm qua tại Mỹ, tương đương tăng 0,02%, giao dịch ở mức 3.751,1 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 119,5 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 26.200 đồng (mua vào) và 26.450 đồng (bán ra), tăng 5 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng qua.

Chốt phiên ngày thứ Năm tại New York, giá vàng giao ngay đạt 3.750,2 USD/oz, tăng 14 USD/oz so với mức đóng cửa của phiên trước, tương đương tăng gần 0,4%. Trong phiên, có lúc giá vàng giao ngay tăng 0,6%. Kỷ lục mọi thời đại của giá vàng giao ngay là mức 3.790,8 USD/oz thiết lập vào hôm 23/9.

Trên sàn COMEX, giá vàng giao tháng 12 tăng 0,1%, đóng cửa ở mức 3.771,1 USD/oz. Hôm thứ Ba, giá vàng giao sau lần đầu tiên đóng cửa trên mức 3.800 USD/oz.

Phiên tăng giá này của vàng diễn ra dù đồng USD tiếp tục xu hướng phục hồi của những phiên trước. Chỉ số Dollar Index tăng gần 0,6%, chốt ở mức 98,45 điểm. Trong ba phiên trở lại đây, chỉ số đã tăng hơn 1,1%, và trong vòng 1 tháng qua, chỉ số đã tăng 0,65% - theo dữ liệu từ trang MarketWatch.

Đà phục hồi của đồng USD được đẩy nhanh hơn trong phiên này nhờ một báo cáo việc làm tốt hơn dự báo của Mỹ và số liệu tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 2 của nước này được điều chỉnh tăng mạnh.

Theo báo cáo Bộ Lao động Mỹ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần trước là 218.000 đơn, giảm so với tuần trước đó và thấp hơn nhiều so với dự báo 235.000 đơn mà các nhà phân tích đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones. Đây có thể là một dấu hiệu cho thấy tình trạng của thị trường lao động Mỹ không đến mức xấu như nhiều người lo ngại.

Báo cáo GDP quý 2 cập nhật lần thứ ba đến từ Bộ Thương mại Mỹ cho thấy nền kinh tế nước này đạt mức tăng trưởng hàng năm 3,8%, cao hơn nhiều so với mức tăng 3% trong lần công bố đầu tiên và mức tăng 3,3% trong lần công bố thứ hai.

Chiến lược gia Peter Grant của công ty Zaner Metals nhận định số liệu thất nghiệp tốt hơn dự báo đã kiềm chế bớt kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục giảm lãi suất, nhưng chưa đủ để làm thay đổi xu hướng chung là Fed tiếp tục nới lỏng. Bởi vậy, giá vàng vẫn tăng nhưng tốc độ tăng chậm lại.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, các nhà giao dịch trên thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng 85% Fed hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 10, giảm từ mức 90% trước khi các số liệu kinh tế tốt hơn dự báo của Mỹ được công bố vào ngày thứ Năm.

Diễn biến giá vàng thế giới 1 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Mối quan tâm lớn nhất của nhà đầu tư trên thị trường vàng trong thời gian còn lại của tuần này là báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 8 do Bộ Thương mại Mỹ công bố vào ngày thứ Sáu. PCE là thước đo lạm phát quan trọng nhất đối với Fed và có thể chi phối đường đi lãi suất Fed.

Trong một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters, các nhà phân tích dự báo PCE tháng 8 tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước.

“Rủi ro ngắn hạn lớn nhất đối với giá vàng là một báo cáo PCE nóng hơn so với kỳ vọng. Nếu lạm phát cao hơn dự báo, đồng USD có thể tiếp tục tăng giá mạnh và gây áp lực mất giá tạm thời lên vàng”, ông Grant nói.

Sau động thái giảm lãi suất của Fed vào trung tuần tháng này, các quan chức Fed phát tín hiệu thiếu đồng nhất về giảm lãi suất.

Chủ tịch Fed chi nhánh San Francisco, bà Mary Daly, ngày thứ Năm cho biết bà hoàn toàn ủng hộ việc hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp vừa rồi và phát tín hiệu sẵn sàng bỏ phiếu thuận cho những đợt giảm lãi suất tiếp theo. Trong khi đó, Chủ tịch Fed Jerome Powell hôm 23/9 vẫn đưa ra quan điểm thận trọng “nước đôi” về đường đi của lãi suất sắp tới.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust “án binh bất động” trong phiên ngày thứ Năm, giữ nguyên khối lượng nắm giữ ở mức gần 996,9 tấn vàng.