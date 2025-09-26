Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác kiểm toán năm 2025

Chiều 25/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự kiến Kế hoạch kiểm toán năm 2026, báo cáo công tác năm 2025 và báo cáo công tác nhiệm kỳ của Kiểm toán Nhà nước
Ngay từ đầu năm, Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước đã ban hành nghị
quyết về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2025, quyết tâm lãnh đạo Kiểm
toán Nhà nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao với phương châm
hành động "An toàn và Uy tín".
Trong 8 tháng năm 2025, toàn ngành đã hoàn thành cơ bản kế
hoạch công tác với nhiều kết quả nổi bật. Tổng Kiểm toán Nhà nước đã kịp thời
chỉ đạo, điều hành hoạt động kiểm toán với nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt,
sát tình hình thực tiễn.
Toàn ngành đã đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng
công nghệ thông tin, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ, đẩy mạnh
phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thông qua hoạt động kiểm toán. Đồng
thời tích cực triển khai sắp xếp, tinh gọn bộ máy nên chất lượng, hiệu lực và
hiệu quả hoạt động kiểm toán được nâng lên rõ rệt, có nhiều kết quả nổi bật.
Tổng hợp sơ bộ kết quả kiểm toán, đến 30/8/2025, Kiểm toán
Nhà nước kiến nghị xử lý 20.098 tỷ đồng và 16.676.890,83 USD.
Đồng thời, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị hủy bỏ, sửa đổi, bổ
sung và ban hành mới một số nội dung không phù hợp thuộc 62 văn bản quy phạm
pháp luật và văn bản quản lý.
Chuyển thông tin 4 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật
sang Cơ quan Cảnh sát điều tra để điều tra, làm rõ. Cung cấp 29 hồ sơ, báo cáo
kiểm toán và tài liệu liên quan cho Cơ quan Cảnh sát điều tra để phục vụ công
tác điều tra.
Cung cấp các tài liệu có liên quan cho các cơ quan của Quốc hội, Ủy
ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan điều tra và các cơ quan nhà nước khác có thẩm
quyền để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, giám sát.
Kiểm toán Nhà nước kiến nghị kịp thời cung cấp thông tin phục
vụ các phiên họp của Chính phủ, Quốc hội và các cơ quan chức năng có liên quan.
Mặt khác, tích cực cử cán bộ, công chức tham gia các Đoàn kiểm tra, giám sát, tổ công tác
của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Quốc
hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ. Công tác tổ chức cán bộ, đào tạo bồi
dưỡng, nghiên cứu khoa học tiếp tục được quan tâm…
Thẩm tra sơ bộ báo cáo của Tổng Kiểm toán Nhà nước về công
tác năm 2025; dự kiến kế hoạch kiểm toán năm 2026 và công tác nhiệm kỳ 2021 -
2026 của Kiểm toán Nhà nước, đa số ý kiến Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài
chính và các cơ quan của Quốc hội nhất trí và đánh giá cao kết quả thực hiện
công tác 8 tháng đầu năm của Kiểm toán Nhà nước.
Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính cơ bản nhất trí 6
nguyên tắc và các mục tiêu định hướng xây dựng kế hoạch kiểm toán năm 2026
trong các lĩnh vực của Kiểm toán Nhà nước. Các nguyên tắc, mục tiêu định hướng
cơ bản bám sát quy định pháp luật, định hướng chiến lược, phù hợp bối cảnh
chính trị, kinh tế - xã hội năm 2026.
Đồng thời đề nghị, Kiểm toán Nhà nước tiếp tục rà soát, làm
rõ hơn căn cứ, cơ sở xây dựng kế hoạch kiểm toán, trong đó lưu ý xây dựng phạm
vi, đối tượng kiểm toán và triển khai kế hoạch kiểm toán năm 2026 liên quan đến
quyết toán ngân sách nhà nước, quản lý, sử dụng tài sản, tài chính công năm
2025 bảo đảm phù hợp…
Cũng trong phiên họp chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã
cho ý kiến về việc sửa đổi cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù của Kiểm
toán Nhà nước theo Tờ trình số 1042/TTr-KTNN của Kiểm toán Nhà nước.
Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, biểu quyết
thông qua Nghị quyết ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Hội thẩm.