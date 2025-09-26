Thứ Sáu, 26/09/2025

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác kiểm toán năm 2025

Như Nguyệt

26/09/2025, 07:14

Tổng hợp sơ bộ kết quả kiểm toán, đến 30/8/2025, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý 20.098 tỷ đồng và 16.676.890,83 USD...

Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết. Ảnh: TTXVN
Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết. Ảnh: TTXVN

Chiều 25/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự kiến Kế hoạch kiểm toán năm 2026, báo cáo công tác năm 2025 và báo cáo công tác nhiệm kỳ của Kiểm toán Nhà nước

Ngay từ đầu năm, Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước đã ban hành nghị quyết về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2025, quyết tâm lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao với phương châm hành động "An toàn và Uy tín".

Trong 8 tháng năm 2025, toàn ngành đã hoàn thành cơ bản kế hoạch công tác với nhiều kết quả nổi bật. Tổng Kiểm toán Nhà nước đã kịp thời chỉ đạo, điều hành hoạt động kiểm toán với nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, sát tình hình thực tiễn.

Toàn ngành đã đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thông qua hoạt động kiểm toán. Đồng thời tích cực triển khai sắp xếp, tinh gọn bộ máy nên chất lượng, hiệu lực và hiệu quả hoạt động kiểm toán được nâng lên rõ rệt, có nhiều kết quả nổi bật.

Tổng hợp sơ bộ kết quả kiểm toán, đến 30/8/2025, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý 20.098 tỷ đồng và 16.676.890,83 USD.

Đồng thời, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới một số nội dung không phù hợp thuộc 62 văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quản lý.

Chuyển thông tin 4 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật sang Cơ quan Cảnh sát điều tra để điều tra, làm rõ. Cung cấp 29 hồ sơ, báo cáo kiểm toán và tài liệu liên quan cho Cơ quan Cảnh sát điều tra để phục vụ công tác điều tra.

Cung cấp các tài liệu có liên quan cho các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan điều tra và các cơ quan nhà nước khác có thẩm quyền để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, giám sát.

Kiểm toán Nhà nước kiến nghị kịp thời cung cấp thông tin phục vụ các phiên họp của Chính phủ, Quốc hội và các cơ quan chức năng có liên quan.

Mặt khác, tích cực cử cán bộ, công chức tham gia các Đoàn kiểm tra, giám sát, tổ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ. Công tác tổ chức cán bộ, đào tạo bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học tiếp tục được quan tâm…

Thẩm tra sơ bộ báo cáo của Tổng Kiểm toán Nhà nước về công tác năm 2025; dự kiến kế hoạch kiểm toán năm 2026 và công tác nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Kiểm toán Nhà nước, đa số ý kiến Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính và các cơ quan của Quốc hội nhất trí và đánh giá cao kết quả thực hiện công tác 8 tháng đầu năm của Kiểm toán Nhà nước.

Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính cơ bản nhất trí 6 nguyên tắc và các mục tiêu định hướng xây dựng kế hoạch kiểm toán năm 2026 trong các lĩnh vực của Kiểm toán Nhà nước. Các nguyên tắc, mục tiêu định hướng cơ bản bám sát quy định pháp luật, định hướng chiến lược, phù hợp bối cảnh chính trị, kinh tế - xã hội năm 2026.

Đồng thời đề nghị, Kiểm toán Nhà nước tiếp tục rà soát, làm rõ hơn căn cứ, cơ sở xây dựng kế hoạch kiểm toán, trong đó lưu ý xây dựng phạm vi, đối tượng kiểm toán và triển khai kế hoạch kiểm toán năm 2026 liên quan đến quyết toán ngân sách nhà nước, quản lý, sử dụng tài sản, tài chính công năm 2025 bảo đảm phù hợp…

Cũng trong phiên họp chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc sửa đổi cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù của Kiểm toán Nhà nước theo Tờ trình số 1042/TTr-KTNN của Kiểm toán Nhà nước.

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, biểu quyết thông qua Nghị quyết ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Hội thẩm.

Sau sắp xếp, Kiểm toán Nhà nước có 12 đơn vị

08:44, 14/08/2025

Sau sắp xếp, Kiểm toán Nhà nước có 12 đơn vị

Tăng mức xử phạt để đảm bảo tính răn đe với doanh nghiệp kiểm toán, kiểm toán viên vi phạm

14:07, 07/11/2024

Tăng mức xử phạt để đảm bảo tính răn đe với doanh nghiệp kiểm toán, kiểm toán viên vi phạm

Chủ tịch Quốc hội đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm đối với Kiểm toán nhà nước

14:00, 11/07/2024

Chủ tịch Quốc hội đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm đối với Kiểm toán nhà nước

Kiểm toán nhà nước Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

VnEconomy