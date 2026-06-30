AIG tiếp tục tăng trưởng vượt bậc, giữ vững vị thế tập đoàn phát triển

Với những nỗ lực bền bỉ gần 25 năm, Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu AIG liên tục tăng trưởng, phát triển bền vững, khẳng định vị thế hàng đầu của doanh nghiệp, từng bước trở thành tập đoàn cung cấp giải pháp nguyên liệu và khoa học đời sống mang tầm vóc quốc tế…

Chiến lược phát triển đưa AIG trở thành tập đoàn mang tầm vóc quốc tế được khẳng định mạnh mẽ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Ảnh: AIG.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 được tổ chức vào ngày 26/6 vừa qua, Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu AIG (UPCoM: AIG) tiếp tục khẳng định vị thế với tầm nhìn chiến lược trở thành tập đoàn mang tầm vóc quốc tế chuyên sản xuất nguyên liệu tự nhiên và cung ứng giải pháp nguyên liệu khoa học đời sống.

AIG LIÊN TỤC TĂNG TRƯỞNG MẠNH MẼ

Năm 2025 tiếp tục ghi dấu sự tăng trưởng tích cực của Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu AIG. Doanh thu thuần hợp nhất của AIG đạt 15.459 tỷ đồng, hoàn thành 104,5% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.059 tỷ đồng, tương đương 108,1% kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao. Đặc biệt, biên lợi nhuận ròng tiếp tục được cải thiện lên 6,9%.

Kết quả kinh doanh vượt trội, trong năm 2025, uy tín và vị thế của Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu AIG tiếp tục tạo dấu ấn mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư. Theo đó, AIG được ghi nhận trong Top 50 doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam (bảng xếp hạng PRIVATE 100 năm 2025 do CafeF công bố), Top 25 thương hiệu dẫn đầu năm 2025 do Forbes bình chọn và Top 60 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam theo bảng xếp hạng VNR500.

AIG được Forbes vinh danh Top 25 thương hiệu dẫn đầu năm 2025 nhóm ngành sản xuất và dịch vụ - trụ cột của nền kinh tế Việt Nam. Ảnh: AIG.

Tại Đại hội, nhiều nội dung quan trọng về kế hoạch kinh doanh năm 2026 và định hướng phát triển trung, dài hạn của AIG cũng được thống nhất. Cụ thể, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với doanh thu thuần hợp nhất dự kiến đạt 16.800 tỷ đồng, tăng 8,7% so với 2025, lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến đạt 1.260 tỷ đồng, tăng 18,9%. Đây sẽ là mức lợi nhuận cao nhất được ghi nhận kể từ khi thành lập tập đoàn khi AIG hoàn thành mục tiêu đặt ra. Đặc biệt, tầm nhìn chiến lược trở thành tập đoàn mang tầm vóc quốc tế tiếp tục được Đại hội đồng cổ đông đưa vào mục tiêu để tập trung hiện thực hóa trong thời gian tới.

CHÚ TRỌNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DÀI HẠN VÀ BỀN VỮNG

Theo Hội đồng quản trị, tiếp nối tăng trưởng trong năm 2025 và đặt ra mục tiêu vượt trội trong năm 2026, hướng đến tầm vóc quốc tế hóa là thành quả ban đầu của chiến lược tái cấu trúc và đầu tư dài hạn, tập trung phát triển hai mảng chiến lược của AIG, gồm: Giải pháp khoa học đời sống (Life Science Solutions) và Nguyên liệu tự nhiên (Natural Ingredients).

Về mảng nguyên liệu tự nhiên, AIG tập trung phát triển các dòng nguyên liệu có nguồn gốc tự nhiên, chế biến sâu và có giá trị gia tăng cao, phù hợp với xu hướng tiêu dùng xanh, sạch và bền vững trên toàn cầu. Hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) được AIG đầu tư liên tục nhằm đẩy mạnh sản xuất nguyên liệu nông sản chế biến sâu, mở rộng danh mục sản phẩm theo định hướng “xanh - sạch - tốt cho sức khỏe”, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của các thị trường xuất khẩu.

Hiện nay, AIG sở hữu hệ sinh thái hơn 8 công ty thành viên vận hành các nhà máy sản xuất nông sản chế biến sâu có công nghệ hiện đại, tại nhiều vùng nguyên liệu trải dài khắp Việt Nam, cung ứng nguyên liệu cho nhiều ngành công nghiệp tại Việt Nam và xuất khẩu tới hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ngày 11/5/2026, Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu AIG đã động thổ xây dựng nhà máy chế biến dừa Á Châu II (ACP II) được đầu tư với tổng vốn gần 630 tỷ đồng, với ba hạng mục trọng điểm được triển khai đồng bộ gồm: dây chuyền công nghệ tiệt trùng UHT được chuyển giao từ Tetra Pak (Thụy Điển), có công suất 48.000 tấn/năm; dây chuyền nước cốt dừa đông lạnh công suất 16.000 tấn/năm; và hai dây chuyền cơm dừa nạo sấy với tổng công suất 2.400 tấn/năm. Dự kiến khi ACP II đi vào vận hành từ quý 1/2027, AIG sẽ sở hữu hệ thống nhà máy chế biến dừa lớn nhất Việt Nam, cung ứng cho thị trường toàn cầu đa dạng sản phẩm từ nước dừa đóng hộp, cơm dừa sấy khô, bột sữa dừa, nước cốt dừa, dầu dừa…

Song song đó, Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu AIG chú trọng mở rộng mảng giải pháp khoa học đời sống, cung cấp các giải pháp toàn diện gắn với nhu cầu thị trường và xu hướng tiêu dùng toàn cầu, cho ngành thực phẩm, bánh kẹo, đồ uống và chăm sóc cá nhân gia đình. Đây là lợi thế góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và biên lợi nhuận của Tập đoàn.

Hệ sản phẩm, nguyên liệu của AIG luôn nhận được sự quan tâm, đón nhận của khách hàng và đối tác quốc tế. Ảnh: AIG.

Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu AIG đang là đối tác chiến lược cung cấp nguyên liệu tự nhiên và giải pháp nguyên liệu toàn diện cho nhiều tập đoàn, tổ chức, thương hiệu hàng đầu thế giới như: Marubeni (Nhật Bản), COFCO Biotechnology (Trung Quốc), DSM-Firmenich, James Farrell, AAK, Tate & Lyle, Pantheryx, Givaudan, Darigold và Ingredion…

Với những nỗ lực bền bỉ gần 25 năm, Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu AIG liên tục tăng trưởng, phát triển bền vững, khẳng định vị thế của doanh nghiệp, từng bước trở thành tập đoàn cung cấp giải pháp nguyên liệu và khoa học đời sống mang tầm vóc quốc tế, góp phần đưa Việt Nam trở thành trung tâm chế biến, cung ứng nông sản chất lượng cao toàn cầu.