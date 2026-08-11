DatVietVAC lên kế hoạch IPO hơn 11 triệu cổ phiếu

DatVietVAC dự kiến chào bán hơn 11 triệu cổ phiếu với giá 54.800 đồng/cổ phiếu, đưa vốn hóa sau IPO lên hơn 6.000 tỷ đồng. Đồng thời, hướng tới mục tiêu trở thành “kỳ lân văn hóa” của Việt Nam…

Đại diện DatVietVAC chia sẻ kế hoạch kinh doanh trong buổi Roadshow ngày 11/8 tại TP. Hồ Chí Minh - Ảnh: DatVietVAC.

Ngày 22/8, CTCP DatViet VAC Group Holdings (DatVietVAC) đã tổ chức chuỗi sự kiện Roadshow nhằm giới thiệu phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), mô hình kinh doanh cùng chiến lược phát triển giai đoạn 2026 - 2030 tới giới đầu tư.

Theo kế hoạch, DatVietVAC dự kiến chào bán 11.150.000 cổ phiếu, tương đương khoảng 10% số cổ phiếu lưu hành sau IPO, với giá 54.800 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị chào bán vào khoảng 611 tỷ đồng.

Vốn hóa doanh nghiệp tại mức giá IPO tương ứng khoảng 5.500 tỷ đồng trước phát hành và 6.111 tỷ đồng sau phát hành. Theo lộ trình dự kiến, thời gian mở bán IPO và tổ chức Roadshow diễn ra từ ngày 5/8 đến 7/9; phân bổ cổ phiếu trong ngày 8 - 9/9; thanh toán phần tiền còn lại từ ngày 10 - 17/9; báo cáo kết quả chào bán trong tháng 9 và hướng tới niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE) trong tháng 10/2026.

Phần lớn nguồn vốn IPO dự kiến được bổ sung trực tiếp cho hai mảng kinh doanh cốt lõi. Cụ thể, 536,9 tỷ đồng được góp thêm vào DatVietVAC Media, hỗ trợ hai công ty con Dat Viet Media và TKL; 74 tỷ đồng được góp thêm vào DatVietVAC Entertainment, qua đó tăng năng lực cho hai đơn vị sản xuất nội dung Vie Channel và Dong Tay Promotion.

Sau quá trình tái cấu trúc tháng 11/2025, DatViet VAC Group Holdings là pháp nhân thực hiện IPO và dự kiến niêm yết, tập trung vào hai mảng cốt lõi là Nội dung và Dịch vụ Truyền thông; VieON không phải pháp nhân thực hiện đợt niêm yết này.

Năm 2026, DatVietVAC đặt mục tiêu đạt 3.500 tỷ đồng doanh thu và 420 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, so với mức 3.196 tỷ đồng doanh thu thuần và 379 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế của năm trước. Các chương trình trọng điểm nửa cuối năm gồm: Tinh Hà “Say Hi”, The Masked Singer mùa 3, 2 Ngày 1 Đêm mùa 5 cùng kế hoạch tổ chức 6 đại nhạc hội thuộc các tài sản trí tuệ (IP - Intellectual Property) “Say Hi”.

Đến năm 2030, doanh nghiệp kỳ vọng đạt khoảng 5.000 tỷ đồng doanh thu và 780 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương ứng mức lợi nhuận gần gấp đôi năm 2025. Công ty định hướng dịch chuyển cơ cấu nguồn thu, trong đó mảng nội dung giữ vai trò động lực chính, kết hợp gia tăng tỷ trọng đóng góp từ concert, thương mại hóa nghệ sĩ, IP và doanh thu trực tiếp từ người tiêu dùng.

DatVietVAC thông tin về đợt chào bán lần đầu ra công chúng - Nguồn: DatVietVAC.

Phát biểu tại buổi Roadshow, ông Đào Văn Kính, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc DatVietVAC, cho biết sau hơn 30 năm hoạt động, doanh nghiệp đã thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với các hệ thống truyền thông trong nước, dẫn đầu doanh số trên các kênh truyền hình và hợp tác chặt chẽ với các nền tảng mạng xã hội. Doanh nghiệp tham gia với tư cách nhà cung cấp nội dung lẫn đơn vị khai thác quảng cáo, tập trung vào hai nhóm dịch vụ chính là tư vấn và tiếp thị thông qua người có ảnh hưởng.

Ông Kính nhấn mạnh: “Chiến lược dài hạn của DatVietVAC là trở thành một kỳ lân văn hóa tại Việt Nam, với kỳ vọng doanh số và lợi nhuận tăng gấp đôi trong 5 năm tới. Để hiện thực hóa mục tiêu, doanh nghiệp định hướng, đưa nghệ sĩ và các chương trình hòa nhạc ra thị trường quốc tế để tạo bứt phá doanh thu”.

Tham vọng mở rộng ra thị trường quốc tế của DatVietVAC được đặt trong bối cảnh ngành giải trí Việt Nam còn nhiều dư địa tăng trưởng. Dưới góc độ đơn vị tư vấn, Vietcap cho rằng sự cải thiện về sức chi tiêu cùng nhu cầu tiêu dùng nội dung sẽ tiếp tục mở rộng thị trường.

Tham chiếu mô hình từ Trung Quốc và Hàn Quốc, Vietcap nhận định doanh nghiệp sở hữu năng lực tạo và thương mại hóa nội dung sẽ hưởng lợi lớn khi sức chi tiêu cải thiện. Đối với trường Việt Nam duy trì cơ cấu dân số thuận lợi cho tiêu dùng giải trí đến năm 2030. Trong đó, nhóm dân số từ 15 - 50 tuổi chiếm hơn một nửa dân số, trong khi tỷ trọng các nhóm tuổi cao hơn có xu hướng tăng, mở rộng dư địa thị trường.

Bên cạnh đó, thu nhập khả dụng hộ gia đình cải thiện, môi trường chính sách thuận lợi cho công nghiệp văn hóa và hạ tầng tổ chức sự kiện mở rộng là những yếu tố hỗ trợ đà tăng trưởng của ngành.

Vietcap cho rằng 5 lợi thế cạnh tranh của DatVietVAC gồm năng lực sản xuất nội dung, mạng lưới phân phối đa kênh, hệ sinh thái quản lý nghệ sĩ, khả năng thu xếp tài trợ và danh mục tài sản trí tuệ. Đồng thời, các động lực tăng trưởng chính là mở rộng nội dung, tăng doanh thu trực tiếp từ người tiêu dùng (D2C) và thương mại hóa tài năng, kết hợp đầu tư M&A và liên doanh.