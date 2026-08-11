DatVietVAC lên kế hoạch IPO hơn 11 triệu cổ phiếu

Ngày 22/8, CTCP DatViet VAC Group Holdings (DatVietVAC) đã tổ chức chuỗi sự kiện Roadshow nhằm giới thiệu phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), mô hình kinh doanh cùng chiến lược phát triển giai đoạn 2026 - 2030 tới giới đầu tư.
Theo kế hoạch, DatVietVAC dự kiến chào bán 11.150.000 cổ phiếu, tương đương khoảng 10% số cổ phiếu lưu hành sau IPO, với giá 54.800 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị chào bán vào khoảng 611 tỷ đồng.
Vốn hóa doanh nghiệp tại mức giá IPO tương ứng khoảng 5.500 tỷ đồng trước phát hành và 6.111 tỷ đồng sau phát hành. Theo lộ trình dự kiến, thời gian mở bán IPO và tổ chức Roadshow diễn ra từ ngày 5/8 đến 7/9; phân bổ cổ phiếu trong ngày 8 - 9/9; thanh toán phần tiền còn lại từ ngày 10 - 17/9; báo cáo kết quả chào bán trong tháng 9 và hướng tới niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE) trong tháng 10/2026.
Phần lớn nguồn vốn IPO dự kiến được bổ sung trực tiếp cho hai mảng kinh doanh cốt lõi. Cụ thể, 536,9 tỷ đồng được góp thêm vào DatVietVAC Media, hỗ trợ hai công ty con Dat Viet Media và TKL; 74 tỷ đồng được góp thêm vào DatVietVAC Entertainment, qua đó tăng năng lực cho hai đơn vị sản xuất nội dung Vie Channel và Dong Tay Promotion.
Sau quá trình tái cấu trúc tháng 11/2025, DatViet VAC Group Holdings là pháp nhân thực hiện IPO và dự kiến niêm yết, tập trung vào hai mảng cốt lõi là Nội dung và Dịch vụ Truyền thông; VieON không phải pháp nhân thực hiện đợt niêm yết này.
Năm 2026, DatVietVAC đặt mục tiêu đạt 3.500 tỷ đồng doanh thu và 420 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, so với mức 3.196 tỷ đồng doanh thu thuần và 379 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế của năm trước. Các chương trình trọng điểm nửa cuối năm gồm: Tinh Hà “Say Hi”, The Masked Singer mùa 3, 2 Ngày 1 Đêm mùa 5 cùng kế hoạch tổ chức 6 đại nhạc hội thuộc các tài sản trí tuệ (IP - Intellectual Property) “Say Hi”.
Đến năm 2030, doanh nghiệp kỳ vọng đạt khoảng 5.000 tỷ đồng doanh thu và 780 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương ứng mức lợi nhuận gần gấp đôi năm 2025. Công ty định hướng dịch chuyển cơ cấu nguồn thu, trong đó mảng nội dung giữ vai trò động lực chính, kết hợp gia tăng tỷ trọng đóng góp từ concert, thương mại hóa nghệ sĩ, IP và doanh thu trực tiếp từ người tiêu dùng.
Phát biểu tại buổi Roadshow, ông Đào Văn Kính, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc DatVietVAC, cho biết sau hơn 30 năm hoạt động, doanh nghiệp đã thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với các hệ thống truyền thông trong nước, dẫn đầu doanh số trên các kênh truyền hình và hợp tác chặt chẽ với các nền tảng mạng xã hội. Doanh nghiệp tham gia với tư cách nhà cung cấp nội dung lẫn đơn vị khai thác quảng cáo, tập trung vào hai nhóm dịch vụ chính là tư vấn và tiếp thị thông qua người có ảnh hưởng.
Ông Kính nhấn mạnh: “Chiến lược dài hạn của DatVietVAC là trở thành một kỳ lân văn hóa tại Việt Nam, với kỳ vọng doanh số và lợi nhuận tăng gấp đôi trong 5 năm tới. Để hiện thực hóa mục tiêu, doanh nghiệp định hướng, đưa nghệ sĩ và các chương trình hòa nhạc ra thị trường quốc tế để tạo bứt phá doanh thu”.
Tham vọng mở rộng ra thị trường quốc tế của DatVietVAC được đặt trong bối cảnh ngành giải trí Việt Nam còn nhiều dư địa tăng trưởng. Dưới góc độ đơn vị tư vấn, Vietcap cho rằng sự cải thiện về sức chi tiêu cùng nhu cầu tiêu dùng nội dung sẽ tiếp tục mở rộng thị trường.
Tham chiếu mô hình từ Trung Quốc và Hàn Quốc, Vietcap nhận định doanh nghiệp sở hữu năng lực tạo và thương mại hóa nội dung sẽ hưởng lợi lớn khi sức chi tiêu cải thiện. Đối với trường Việt Nam duy trì cơ cấu dân số thuận lợi cho tiêu dùng giải trí đến năm 2030. Trong đó, nhóm dân số từ 15 - 50 tuổi chiếm hơn một nửa dân số, trong khi tỷ trọng các nhóm tuổi cao hơn có xu hướng tăng, mở rộng dư địa thị trường.
Bên cạnh đó, thu nhập khả dụng hộ gia đình cải thiện, môi trường chính sách thuận lợi cho công nghiệp văn hóa và hạ tầng tổ chức sự kiện mở rộng là những yếu tố hỗ trợ đà tăng trưởng của ngành.
Vietcap cho rằng 5 lợi thế cạnh tranh của DatVietVAC gồm năng lực sản xuất nội dung, mạng lưới phân phối đa kênh, hệ sinh thái quản lý nghệ sĩ, khả năng thu xếp tài trợ và danh mục tài sản trí tuệ. Đồng thời, các động lực tăng trưởng chính là mở rộng nội dung, tăng doanh thu trực tiếp từ người tiêu dùng (D2C) và thương mại hóa tài năng, kết hợp đầu tư M&A và liên doanh.
Điểm yếu hôm nay vẫn là thanh khoản, ba sàn khớp lệnh vỏn vẹn gần 17.000 tỷ đồng giảm mạnh so với phiên giao dịch hôm qua trong đó nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 762,7 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì bán ròng 746,2 tỷ đồng.
Đà giảm lan rộng ở nhóm cổ phiếu blue-chips VN30 đã khiến VN-Index mất cơ hội tăng phiên chiều nay. Tuy vậy thị trường cũng không kém, khi nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ “xanh” vượt trội. Duy có điều nhóm này khó có thể thúc đẩy thanh khoản.
Dòng tiền tiết kiệm của người dân đang trở thành động lực quan trọng trên thị trường chứng khoán châu Á, giúp khu vực giảm phụ thuộc vào vốn ngoại. Tuy nhiên, làn sóng đầu tư trong nước cũng làm gia tăng rủi ro đầu cơ...
Dù dòng tiền có dấu hiệu quay lại một số nhóm cổ phiếu có kết quả kinh doanh quý 2/2026 tăng trưởng tích cực, mặt bằng thanh khoản nhìn chung vẫn ở mức thấp, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trong khi chờ đợi thêm tín hiệu rõ ràng từ thị trường.
Trong 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất của VN-Index thì chỉ 2 mã tăng nhẹ, 4 mã giảm, còn lại tham chiếu. Thiếu đi sức mạnh từ nhóm cổ phiếu dẫn dắt, chỉ số luẩn quẩn dao động hẹp trong phiên sáng nay. Ngay cả nhóm vừa và nhỏ cũng chững đà tăng.
Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đang trải qua tuần làm việc đầu tiên. Hàng loạt các dự án Luật, dự thảo Luật quan trọng được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận. Trong đó có dự án Nghị quyết nhằm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.
Kim ngạch thương mại song phương về hàng hóa và dịch vụ giữa Việt Nam và Australia hiện đạt khoảng 30 tỷ AUD (tương đương 21 tỷ USD), tăng hơn gấp đôi so với năm 2020. Chính phủ Australia cam kết thúc đẩy đầu tư hai chiều với Việt Nam. VnEconomy đã có cuộc trao đổi với bà Gillian Bird, Đại sứ Australia tại Việt Nam xung quanh dư địa hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là các yếu tố mà doanh nghiệp quan tâm khi đầu tư tại Việt Nam.
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là chiến lược cốt lõi để giải quyết ùn tắc và tái cấu trúc không gian. Mô hình này tập...
Kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991 - 2026)
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...