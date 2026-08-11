Khối ngoại mạnh tay xả hàng, tổ chức trong nước "cân" lệnh

Điểm yếu hôm nay vẫn là thanh khoản, ba sàn khớp lệnh vỏn vẹn gần 17.000 tỷ đồng giảm mạnh so với phiên giao dịch hôm qua trong đó nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 762,7 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì bán ròng 746,2 tỷ đồng.

Càng tiến gần về mốc 1.800 điểm, thị trường càng dễ nhiễu loạn, tâm lý dè chừng lên cao tiền dùng dằng không muốn vào. Chỉ số đóng cửa phiên giao dịch giảm nhẹ không đáng kể hơn 3 điểm về vùng giá 1.773,41 với độ rộng cân bằng 162 mã tăng trên 155 cổ phiếu giảm điểm. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn dẫn dắt thị trường phục hồi giai đoạn vừa qua đang bước vào nhịp điều chỉnh.

Ngân hàng điển hình với nhóm có một nhịp tăng khá như VCB, BID, CTG, TCB, VPB trung bình mức giảm hơn 1%. Nhóm có cổ phần nhà nước gặp áp lực chốt lời sau vài phiên tăng nhờ động lực từ Quyết định số 40 về việc tái cấu trúc dòng vốn doanh nghiệp nhà nước.

Hàng loạt mã quay xe điều chỉnh như GVR, GAS, BSR, VGI, VNM, ACV với biên độ giảm trung bình 2%. Trong khi đó, tiêu dùng bán lẻ và công nghệ thông tin cũng không nằm ngoại lệ với các cổ phiếu giảm tiêu biểu như FPT, PLX, MSN, VPL.

Một vài cổ phiếu lội ngược dòng tăng xuất sắc như FRT và GEE bật tăng kịch trần, MWG cũng tăng nhẹ. Nhóm chứng khoán trở thành điểm sáng trong phiên giao dịch hôm nay khi hàng loạt cổ phiếu hút tiền xanh mướt mát như VCK, TCX, SSI, HCM, VIX nhờ động lực nâng hạng và FTSE Russell sắp công bố danh sách các cổ phiếu vào danh mục.

Bất động sản hôm nay không có nhiều chuyển động đáng kể, VIC giữ nguyên giá tham chiếu, VRE, BCM, NVL... tiếp tục cắm đầu giảm trong khi VHM, KSF tăng không đáng kể bất chấp những thông tin tích cực về doanh nghiệp đang được lan tỏa trên thị trường.

Điểm yếu hôm nay vẫn là thanh khoản, ba sàn khớp lệnh vỏn vẹn gần 17.000 tỷ đồng giảm mạnh so với phiên giao dịch hôm qua trong đó nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 762,7 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì bán ròng 746,2 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nhà đầu tư nước ngoài là nhóm Bán lẻ, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top mua ròng khớp lệnh của nhà đầu tư nước ngoài gồm các mã: VNM, FRT, LPB, VIX, PVT, HDB, GEL, GEX, DGW, PLX.

Phía bán ròng khớp lệnh của nhà đầu tư nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán ròng khớp lệnh của nhà đầu tư nước ngoài gồm các mã: TCB, VHM, FPT, VIC, SHB, VRE, MBB, VPB, MSN.

Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 140,1 tỷ đồng, trong đó mua ròng khớp lệnh 85,2 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, nhà đầu tư cá nhân mua ròng 10/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: VHM, TCB, SHB, ACB, HDB, MBB, OCB, HCM, FPT, VRE.

Ở chiều bán ròng khớp lệnh, nhà đầu tư cá nhân bán ròng 8/18 ngành, chủ yếu là nhóm Dịch vụ tài chính, Bán lẻ. Top bán ròng gồm: VIC, SSI, VIX, CTG, VJC, VNM, LPB, BID, MWG.

Tự doanh mua ròng 250,3 tỷ đồng; tính riêng giao dịch khớp lệnh, mua ròng 280,1 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối tự doanh mua ròng 12/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Công nghệ Thông tin. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh trong phiên hôm nay gồm: FPT, CTG, MBB, VPB, MWG, VHM, TCB, HDB, ACB, VIC.

Top bán ròng là nhóm Thực phẩm và đồ uống. Top cổ phiếu được bán ròng gồm: VNM, OCB, VTP, MCH, MSB, FUESSVFL, FUESSV30, HCM, MSN, IJC.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 659,2 tỷ đồng; tính riêng giao dịch khớp lệnh thì mua ròng 381,0 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tổ chức trong nước bán ròng 8/18 ngành, trong đó giá trị bán ròng lớn nhất thuộc nhóm Ngân hàng. Top bán ròng gồm: HDB, VHM, MBB, HCM, ACB, SHB, OCB, GEL, KDH, VND.

Giá trị mua ròng lớn nhất thuộc nhóm Dịch vụ tài chính. Top mua ròng gồm: VIC, SSI, VJC, TCB, VCI, VNM, TCX, BID, CTG, DMX.

Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 1.978,4 tỷ đồng, giảm 19,6%, chiếm 11,5% tổng giá trị giao dịch. Hôm nay, giao dịch thỏa thuận đáng chú ý tại SSI với hơn 8 triệu cổ phiếu, tương đương 204,6 tỷ đồng, được cá nhân trong nước bán cho tổ chức trong nước.

Bên cạnh đó, cổ phiếu TDM với hơn 2,8 triệu cổ phiếu, tương đương 163,3 tỷ đồng, được cá nhân trong nước mua thỏa thuận từ tổ chức trong nước.

Ngoài ra, các cổ phiếu HCM, HAH, HDB, VIX, VAB được các cá nhân trong nước trao tay nhau.

Tỷ trọng dòng tiền tăng ở các nhóm Chứng khoán, Bất động sản, Hóa chất, Nuôi trồng Nông & Hải sản, Thực phẩm, Bán lẻ, Điện, Công nghệ Thông tin, Vận tải thủy; trong khi giảm ở Ngân hàng, Xây dựng, Thép, Kho bãi, Cao su, Sản xuất Dầu khí, Khai khoáng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và vốn hóa nhỏ VNSML, giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30.