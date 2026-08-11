Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chính thức chuyển thành Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam

Việc chuyển đổi được thực hiện trên cơ sở Nghị định số 366/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 27/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035 theo định hướng mô hình tập đoàn.
Trong ngày 10/8, Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam ban hành Quyết định số 1268/QĐ-ĐS về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV - Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam và Quyết định số 1269/QĐ-ĐS về việc chuyển đổi mô hình hoạt động, đổi tên doanh nghiệp.
Ngày 11/8, Sở Tài chính thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH MTV cho Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam. Tên giao dịch bằng tiếng Anh là Vietnam National Railway Group, tên viết tắt là VNR.
Theo đăng ký mới, xây dựng công trình đường sắt (mã ngành 4211) được xác định là ngành kinh doanh chính, bao gồm quản lý, khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia và kinh doanh hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt.
Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam theo quy định của pháp luật, cũng như các hiệp định, văn bản, thỏa thuận và hợp đồng đã ký kết với các bên liên quan.
Theo Quyết định 498/QĐ-TTg, việc chuyển đổi nhằm đưa Tổng công ty Đường sắt Việt Nam từ mô hình nhóm công ty mẹ - công ty con sang nhóm công ty mẹ - công ty con Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam. Công ty mẹ là công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Lộ trình chuyển đổi được đặt ra trong năm 2026.
Định hướng mới xác định Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam giữ vai trò doanh nghiệp then chốt trong tổ chức quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì các tuyến đường sắt; chủ trì, dẫn dắt và liên kết với các doanh nghiệp khác trong chuỗi giá trị đường sắt, từng bước làm chủ công nghệ lõi, công nghệ chiến lược và tạo động lực phát triển công nghiệp đường sắt.
Tập đoàn cũng được định hướng tham gia thực hiện các dự án đường sắt quốc gia, xây dựng và phát triển thương hiệu để tiếp cận nguồn vốn lớn, thu hút nhà đầu tư, đối tác chiến lược và nguồn nhân lực chất lượng cao.
Đáng chú ý, mô hình mới mở rộng vai trò của doanh nghiệp trong quản lý và khai thác kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia. Theo định hướng xây dựng Điều lệ, Tập đoàn có quyền trực tiếp tổ chức khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia; lập đề án cho thuê hoặc chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Tập đoàn cũng có thể được giao làm chủ đầu tư các dự án xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia sử dụng vốn ngân sách nhà nước.
Đây là điểm đáng chú ý trong quá trình chuyển đổi, bởi vai trò của doanh nghiệp không chỉ dừng ở vận tải đường sắt mà được mở rộng sang quản lý, khai thác hạ tầng và tham gia sâu hơn vào quá trình đầu tư phát triển mạng lưới đường sắt. Quyết định 498 cũng đặt mục tiêu xây dựng doanh nghiệp đủ năng lực tham gia triển khai các nhiệm vụ được giao trong lĩnh vực đường sắt quốc gia.
Trước đó, ngày 6/8/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1504/QĐ-TTg giao nhiệm vụ và một số chỉ tiêu cơ bản đối với Chiến lược phát triển của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam giai đoạn 2026-2030.
Theo định hướng này, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam được xây dựng theo mô hình tập đoàn kinh tế đa ngành, trong đó vận tải đường sắt, xây dựng và bảo trì, công nghiệp và dịch vụ đường sắt là các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi.
Đến năm 2030, doanh nghiệp được đặt mục tiêu áp dụng đầy đủ các nguyên tắc quản trị doanh nghiệp của OECD trên nền tảng số, đồng thời đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong quản trị, vận hành và kinh doanh.
Tầm nhìn đến năm 2035 là trở thành tập đoàn kinh tế đường sắt lớn trong nước, đủ năng lực tiếp nhận vận hành, bảo trì các tuyến đường sắt mới và mạng lưới đường sắt quốc gia hiện đại; giữ vai trò trung tâm trong chuỗi logistics đa phương thức và liên vận quốc tế.
Ba dự án đường 770B, 769 và 773 với tổng mức đầu tư gần 12.000 tỷ đồng đang được thành phố Đồng Nai đẩy nhanh thi công và giải phóng mặt bằng, nhằm hoàn thiện các tuyến kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành...
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 1519/QĐ-TTg ngày 10/8/2026 về việc thành lập Ủy ban quốc gia về an ninh hàng không và tạo thuận lợi hàng không...
Quan hệ Việt Nam - New Zealand đang bước vào giai đoạn phát triển mới sau khi được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện. Trên nền tảng hơn nửa thế kỷ hợp tác kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1975, hai nước đang đứng trước nhiều cơ hội mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư.
Kim ngạch thương mại song phương về hàng hóa và dịch vụ giữa Việt Nam và Australia hiện đạt khoảng 30 tỷ AUD (tương đương 21 tỷ USD), tăng hơn gấp đôi so với năm 2020. Chính phủ Australia cam kết thúc đẩy đầu tư hai chiều với Việt Nam. VnEconomy đã có cuộc trao đổi với bà Gillian Bird, Đại sứ Australia tại Việt Nam xung quanh dư địa hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là các yếu tố mà doanh nghiệp quan tâm khi đầu tư tại Việt Nam.
Vietnam Airlines kỷ niệm 35 năm khai thác đường bay Việt Nam - Australia, đánh dấu 35.000 chuyến bay và 7,5 triệu lượt hành khách, đồng thời mở rộng hợp tác với các đối tác du lịch, giáo dục tại Australia...
Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đang trải qua tuần làm việc đầu tiên. Hàng loạt các dự án Luật, dự thảo Luật quan trọng được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận. Trong đó có dự án Nghị quyết nhằm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.
Kim ngạch thương mại song phương về hàng hóa và dịch vụ giữa Việt Nam và Australia hiện đạt khoảng 30 tỷ AUD (tương đương 21 tỷ USD), tăng hơn gấp đôi so với năm 2020. Chính phủ Australia cam kết thúc đẩy đầu tư hai chiều với Việt Nam. VnEconomy đã có cuộc trao đổi với bà Gillian Bird, Đại sứ Australia tại Việt Nam xung quanh dư địa hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là các yếu tố mà doanh nghiệp quan tâm khi đầu tư tại Việt Nam.
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là chiến lược cốt lõi để giải quyết ùn tắc và tái cấu trúc không gian. Mô hình này tập...
Kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991 - 2026)
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...