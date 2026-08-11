Giá vàng miếng giảm sâu, chỉ cao hơn thế giới khoảng 3 triệu đồng/lượng

Kết thúc phiên 11/8, giá mua, bán vàng miếng SJC giảm phổ biến 600 nghìn đồng/lượng trong khi vàng nhẫn diễn biến phân hoá. Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới thu hẹp còn khoảng 3,3 triệu đồng/lượng, quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, đã bao gồm thuế, phí...

Giá mua, bán vàng miếng SJC giảm phổ biến 600 nghìn đồng/lượng. Ảnh: Bảo Tín Mạnh Hải

Sau nhịp tăng mạnh khoảng 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều ngay khi mở cửa phiên vào neo giá bán ở ngưỡng phổ biến 145,5 triệu đồng/lượng, giá vàng miếng SJC niêm yết tại các hệ thống lớn liên tục điều chỉnh giảm 3 lần liên tiếp trong biên độ lớn. Mỗi nhịp điều chỉnh dao động từ 500 nghìn – 1 triệu đồng/lượng.

Đóng cửa phiên sáng, giá vàng miếng tại Công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý đồng loạt đặt tại ngưỡng 142 triệu – 145 triệu đồng/lượng, tăng 900 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên hôm qua (10/8).

Trong phiên chiều, giá giao dịch vàng miếng SJC tại các thương hiệu trên giảm thêm 1,5 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Năm doanh nghiệp này niêm yết giá mua, bán vàng miếng chốt phiên tại 140,5 triệu – 143,5 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 10/8, giá mua, bán vàng miếng giảm tổng cộng 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá bán vàng miếng SJC chốt phiên niêm yết tại 143,8 triệu đồng/lượng trong khi đó giá mua đặt tại mức 140,8 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 10/8, giá mua giảm 200 nghìn đồng/lượng còn giá bán giảm 300 nghìn đồng/lượng.

Sau nhịp đi ngang trong phiên hôm qua, giá vàng miếng tại Ngọc Thẩm nằm trong xu hướng giảm trong phiên sáng nay. Đóng cửa phiên, thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng miếng SJC tại ngưỡng 138,5 triệu – 142 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 10/8, giá mua,bán đều giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Đi ngược với xu hướng chung trên thị trường, giá vàng miếng SJC tại Mi Hồng ghi nhận diễn biến tăng.

Với hai nhịp tăng và ba nhịp giảm liên tiếp trong phiên hôm nay, giá vàng miếng SJC tăng lần lượt 900 nghìn đồng/lượng với chiều mua và 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên, thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng miếng tại 142 triệu – 143,5 triệu đồng/lượng.

Giá mua, bán vàng miếng tại các doanh nghiệp trong phiên 11/8. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Ở phân khúc vàng nhẫn “4 số 9”, giá giao dịch niêm yết tại các đơn vị kinh doanh diễn biến trái chiều. DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải là ba doanh nghiệp điều chỉnh tăng giá vàng nhẫn trong phiên hôm nay.

Biên độ tăng lớn kéo giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” niêm yết tại DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cao hơn hơn so với giá vàng miếng SJC từ 2 triệu – 2,5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu là doanh nghiệp neo giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” cao nhất trên thị trường trong phiên hôm nay. Thương hiệu này đặt giá mua vàng nhẫn chốt phiên tại ngưỡng 142 triệu, còn giá bán là 146 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 10/8, giá vàng nhẫn tại thương hiệu này tăng 1 triệu đồng/lượng.

Tương tự, Bảo Tín Mạnh Hải cũng tăng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều đối với giá mua, bán vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo. Thương hiệu này đặt giá giao dịch chốt phiên tại mức 141,5 triệu – 145,5 triệu đồng/lượng.

Trong phiên 11/8, giá vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI ghi nhận mức điều chỉnh tăng cao nhất với tổng cộng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán. Đóng cửa phiên, thương hiệu này đặt giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại mức 141,5 triệu – 145,5 triệu đồng/lượng.

Biên độ tăng, giảm giá vàng nhẫn trong phiên 11/8 so với 10/8. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Ngược lại, bám sát diễn biến trên thị trường vàng miếng, giá vàng nhẫn niêm yết tại Công ty SJC, PNJ, Phú Quý và Ngọc Thẩm đều nằm trong xu hướng giảm.

Mở cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại công ty SJC tăng 1,4 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên hôm qua, niêm yết giá vàng nhẫn tại ngưỡng 142 triệu – 145 triệu đồng/lượng (mua – bán). Tuy nhiên, giá vàng nhẫn chốt phiên sáng giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt tại ngưỡng 141,5 triệu – 144,5 triệu đồng/lượng.

Bước sang phiên chiều, giá mua, bán vàng nhẫn tiếp tục giảm thêm 1,5 triệu đồng/lượng, niêm yết tại ngưỡng 140 triệu – 143 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên duy trì ổn định đến hết phiên. So với giá chốt phiên 10/8, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại SJC giảm tổng cộng 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Tương tự, sau khi tăng 1,4 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên, giá mua, bán vàng tròn tại Phú Quý nhanh chóng giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn đóng cửa phiên sáng tại ngưỡng 142 triệu – 145 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Trong phiên chiều, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này tiếp tục giảm 2 nhịp liên tiếp, neo tại 140,5 triệu – 143,5 triệu đồng/lượng (mua – bán). Chốt phiên, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi, giảm tổng cộng 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với phiên 10/8.

Giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại PNJ và Ngọc Thẩm cùng giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều sau khi chốt phiên 11/8. PNJ niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn 9999 tại mức 139,5 triệu – 143,4 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Ngọc Thẩm đặt giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại ngưỡng 131 triệu – 135 triệu đồng/lượng (mua – bán), thấp hơn so với mặt bằng chung khoảng 10 triệu đồng/lượng.