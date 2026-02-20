Thứ Sáu, 20/02/2026

Airbus có một năm tốt chưa từng thấy

Bình Minh

20/02/2026, 09:57

Dù đối mặt với sự cạnh tranh lớn từ Boeing, Airbus vẫn duy trì được vị thế thương mại mạnh mẽ với lợi nhuận và lượng đơn hàng kỷ lục...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Airbus đã có một năm 2025 tốt chưa từng thấy với lợi nhuận và lượng đơn hàng đều lập kỷ lục, bất chấp sự cạnh tranh gay gắt từ Boeing - đối thủ được Chính phủ Mỹ hậu thuẫn mạnh mẽ.

Theo trang Euronews, trong năm 2025, Airbus đã giao 793 máy bay thương mại, tăng doanh thu lên 73,4 tỷ euro, tương đương mức tăng trưởng 6%. Lợi nhuận hoạt động sau điều chỉnh đạt 7,1 tỷ euro.

CEO Guillaume Faury của Airbus đã nhấn mạnh rằng năm 2025 là một cột mốc quan trọng, khi nhu cầu đối với các sản phẩm và dịch vụ của hãng ở tất cả các lĩnh vực kinh doanh đều đạt được sự tăng trưởng mạnh mẽ.

“Chúng tôi đã điều hướng thành công trong một môi trường hoạt động phức tạp và năng động để đạt được các chỉ tiêu đề ra”, ông Faury nói trong một tuyên bố.

Môi trường kinh doanh năm 2025 không hoàn toàn thuận lợi đối với Airbus. Những thách thức liên quan chuỗi cung ứng, mối quan hệ chính trị xấu đi giữa hai bờ Đại Tây Dương và tình trạng thiếu hụt động cơ máy bay vẫn là những vấn đề quen thuộc mà nhà sản xuất máy bay này phải đối mặt. Dù vậy, Airbus vẫn kết thúc năm với lợi nhuận ròng 5,2 tỷ euro, cổ tức đề xuất đạt 3,2 euro mỗi cổ phiếu, và dòng tiền tự do đạt 4,6 tỷ euro.

Cổ phiếu của Airbus đã giảm khoảng 6,8% trong phiên giao dịch ngày 19/2 và giảm gần 8,2% từ đầu năm đến nay. Áp lực đối với Airbus được dự báo sẽ gia tăng trong thời gian tới do chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm thúc đẩy bán máy bay Boeing như một phần của các thỏa thuận thương mại-ngoại giao rộng hơn.

Bộ Thương mại Mỹ cho biết tổng giá trị các hợp đồng bán máy bay cho nước ngoài được chính phủ hỗ trợ đã tăng lên mức 244 tỷ USD trong năm 2025. Lượng đơn đặt hàng ròng mà Boeing nhận được đã tăng mạnh lên con số 1.075 máy bay từ 377 máy bay của năm 2024.

Trong số những đơn hàng mà Boeing nhận được trong thời gian qua với sự hỗ trợ của chính quyền ông Trump, phải kể đến đơn hàng 96 tỷ USD của hãng Qatar Airways được ký kết khi ông Trump thăm Vùng Vịnh, hay đơn hàng trị giá 30 tỷ USD của các hãng hàng không Việt Nam trong chuyến công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Mỹ dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza.

Dù đối mặt với sự cạnh tranh lớn từ Boeing, Airbus vẫn duy trì được vị thế thương mại mạnh mẽ với lượng đơn hàng kỷ lục.

Cụ thể, công ty đã ghi nhận tổng số đơn hàng 1.000 máy bay trong năm 2025, với tổng lượng đơn hàng tại thời điểm cuối năm là 8.754 chiếc, tương đương với nhiều năm sản xuất đã được đặt trước.

Tổng giá trị đơn hàng mà Airbus nhận được trong năm 2025 đạt 123,3 tỷ euro, còn tổng giá trị sổ sách của tất cả các đơn hàng tại thời điểm cuối năm đạt 619 tỷ euro.

Nếu tính trên cơ sở ròng, lượng đơn hàng mà Airbus nhận được trong năm 2025 là 889 máy bay.

CEO Faury của Airbus tự tin vào khả năng của hãng trong việc đáp ứng nhu cầu toàn cầu về máy bay thương mại, dù hãng đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt động cơ Pratt & Whitney - loại động cơ dùng cho dòng máy bay bán chạy nhất của hãng là A320.

Ông Faury đã thẳng thắn chỉ trích hãng Pratt & Whitney, một công ty Mỹ, vì không đáp ứng được các nghĩa vụ hợp đồng. Những phát biểu này của ông được xem là thẳng thừng hiếm thấy trong ngành công nghiệp hàng không - một lĩnh vực dựa trên các mối quan hệ đối tác dài hạn.

Airbus đặt mục tiêu giao 870 máy bay trong năm 2026 và đạt lợi nhuận hoạt động sau điều chỉnh khoảng 7,5 tỷ euro, với giả thiết không xảy ra gián đoạn nào lớn về thương mại và chuỗi cung ứng.

VnEconomy