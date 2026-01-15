Lần đầu tiên sau 7 năm, Boeing bán được nhiều máy bay hơn Airbus

Kết quả này cho thấy dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ của Boeing sau những cú sốc gần đây...

Boeing ghi nhận số lượng ròng máy bay được đặt hàng trong năm 2025 là 1.173 chiếc, đánh dấu lần đầu tiên hãng này vượt qua đối thủ châu Âu Airbus về doanh số kể từ năm 2018. Kết quả này cho thấy dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ của Boeing sau những cú sốc gần đây.

Trong tháng 12 vừa qua, Boeing đã bàn giao 63 máy bay cho khách hàng, nâng tổng số máy bay được giao trong năm lên 600 chiếc, cũng là con số cao nhất trong 7 năm qua - hãng tin CNBC cho hay.

Trước đó, Boeing lâm khủng hoảng khi phải đối mặt với hai vụ tai nạn máy bay gây chết người và hàng loạt vấn đề khác làm gián đoạn sản xuất. Trong số các máy bay được giao, có 44 chiếc là 737 Max -theo thông tin từ Boeing vào ngày 13/1.

Mặc dù Boeing đã vượt qua Airbus về số máy bay được đặt hàng, Airbus vẫn giao nhiều máy bay hơn trong năm 2025, với tổng số 793 chiếc được giao. Tuy vậy, con số này thấp hơn kỷ lục 863 máy bay mà nhà sản xuất châu Âu đã giao vào năm 2019. Airbus đạt số lượng ròng máy bay được đặt hàng cho năm 2025 là 889 chiếc.

Các vấn đề về động cơ và chuỗi cung ứng vẫn tiếp tục gây cản trở việc Boeing và Airbus bàn giao máy bay cho khách hàng. Việc bàn giao máy bay cho khách có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với các nhà sản xuất máy bay vì các hãng hàng không thường chỉ thanh toán phần lớn giá trị máy bay khi nhận được phi cơ từ nhà sản xuất.

Trong tháng trước, Boeing đã nhận được tổng cộng 174 máy bay được đặt hàng tính ròng, bao gồm đơn hàng hơn 100 chiếc 737 Max từ hãng hàng không Alaska Airlines. Hãng Delta Air Lines ngày 13/1 cũng thông báo đã đặt mua ít nhất 30 chiếc Boeing 787 Dreamliners.

Việc bàn giao máy bay cho các đơn hàng này dự kiến sẽ bắt đầu vào đầu thập niên 2030, cho thấy các hãng hàng không đang chuẩn bị cho việc thay thế các máy bay cũ và mở rộng đội bay trong thập kỷ tới.

Tổng số máy bay được bàn giao hàng năm của Boeing - Nguồn: Boeing/CNBC.

Theo dự kiến, lãnh đạo của Boeing sẽ thảo luận về kế hoạch sản xuất của hãng khi công ty công bố kết quả kinh doanh quý vào ngày 27/1. Sự phục hồi của Boeing không chỉ là một tín hiệu tích cực cho công ty mà còn cho thấy sự hồi phục của ngành hàng không nói chung sau những khó khăn trong những năm gần đây.