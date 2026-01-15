Thứ Năm, 15/01/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Lần đầu tiên sau 7 năm, Boeing bán được nhiều máy bay hơn Airbus

Bình Minh

15/01/2026, 07:35

Kết quả này cho thấy dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ của Boeing sau những cú sốc gần đây...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Boeing ghi nhận số lượng ròng máy bay được đặt hàng trong năm 2025 là 1.173 chiếc, đánh dấu lần đầu tiên hãng này vượt qua đối thủ châu Âu Airbus về doanh số kể từ năm 2018. Kết quả này cho thấy dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ của Boeing sau những cú sốc gần đây.

Trong tháng 12 vừa qua, Boeing đã bàn giao 63 máy bay cho khách hàng, nâng tổng số máy bay được giao trong năm lên 600 chiếc, cũng là con số cao nhất trong 7 năm qua - hãng tin CNBC cho hay.

Trước đó, Boeing lâm khủng hoảng khi phải đối mặt với hai vụ tai nạn máy bay gây chết người và hàng loạt vấn đề khác làm gián đoạn sản xuất. Trong số các máy bay được giao, có 44 chiếc là 737 Max -theo thông tin từ Boeing vào ngày 13/1.

Mặc dù Boeing đã vượt qua Airbus về số máy bay được đặt hàng, Airbus vẫn giao nhiều máy bay hơn trong năm 2025, với tổng số 793 chiếc được giao. Tuy vậy, con số này thấp hơn kỷ lục 863 máy bay mà nhà sản xuất châu Âu đã giao vào năm 2019. Airbus đạt số lượng ròng máy bay được đặt hàng cho năm 2025 là 889 chiếc.

Các vấn đề về động cơ và chuỗi cung ứng vẫn tiếp tục gây cản trở việc Boeing và Airbus bàn giao máy bay cho khách hàng. Việc bàn giao máy bay cho khách có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với các nhà sản xuất máy bay vì các hãng hàng không thường chỉ thanh toán phần lớn giá trị máy bay khi nhận được phi cơ từ nhà sản xuất.

Trong tháng trước, Boeing đã nhận được tổng cộng 174 máy bay được đặt hàng tính ròng, bao gồm đơn hàng hơn 100 chiếc 737 Max từ hãng hàng không Alaska Airlines. Hãng Delta Air Lines ngày 13/1 cũng thông báo đã đặt mua ít nhất 30 chiếc Boeing 787 Dreamliners.

Việc bàn giao máy bay cho các đơn hàng này dự kiến sẽ bắt đầu vào đầu thập niên 2030, cho thấy các hãng hàng không đang chuẩn bị cho việc thay thế các máy bay cũ và mở rộng đội bay trong thập kỷ tới.

Tổng số máy bay được bàn giao hàng năm của Boeing - Nguồn: Boeing/CNBC.
Tổng số máy bay được bàn giao hàng năm của Boeing - Nguồn: Boeing/CNBC.

Theo dự kiến, lãnh đạo của Boeing sẽ thảo luận về kế hoạch sản xuất của hãng khi công ty công bố kết quả kinh doanh quý vào ngày 27/1. Sự phục hồi của Boeing không chỉ là một tín hiệu tích cực cho công ty mà còn cho thấy sự hồi phục của ngành hàng không nói chung sau những khó khăn trong những năm gần đây.

Vụ rơi máy bay ở Ấn Độ "phủ bóng đen" lên kế hoạch hồi sinh của Boeing

10:46, 13/06/2025

Vụ rơi máy bay ở Ấn Độ

Ông Trump giúp Boeing bán được hơn 200 máy bay cho Qatar

11:19, 15/05/2025

Ông Trump giúp Boeing bán được hơn 200 máy bay cho Qatar

Boeing tiếp tục thua lỗ, nhưng có thể sắp nhận đơn hàng siêu lớn từ Trung Quốc

11:18, 30/10/2025

Boeing tiếp tục thua lỗ, nhưng có thể sắp nhận đơn hàng siêu lớn từ Trung Quốc

Từ khóa:

Airbus Boeing thế giới

Đọc thêm

Đồng yên thoát đáy 18 tháng sau cảnh báo can thiệp của Nhật Bản

Đồng yên thoát đáy 18 tháng sau cảnh báo can thiệp của Nhật Bản

Đồng tiền của Nhật Bản đương đầu áp lực giảm giá liên tục trong thời gian gần đây, khi nhà đầu tư lo ngại về chủ trương nới lỏng chính sách...

Vì sao sự độc lập của Fed quan trọng?

Vì sao sự độc lập của Fed quan trọng?

Chủ tịch Fed Jerome Powell đang đối mặt với đe dọa truy tố hình sự trong bối cảnh căng thẳng với Tổng thống Trump về chính sách lãi suất...

Chứng khoán Mỹ mất điểm liền hai phiên, giá dầu giảm mạnh sau tín hiệu về Iran

Chứng khoán Mỹ mất điểm liền hai phiên, giá dầu giảm mạnh sau tín hiệu về Iran

Sức ép giảm đối với các chỉ số gia tăng sau khi báo cáo chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) và doanh thu bán lẻ tháng 11 mang tới những con số mạnh hơn kỳ vọng...

Giá vàng tiếp tục bứt phá nhờ nhu cầu “hầm trú ẩn”, giá bạc tăng còn mạnh hơn

Giá vàng tiếp tục bứt phá nhờ nhu cầu “hầm trú ẩn”, giá bạc tăng còn mạnh hơn

Bối cảnh thế giới hiện nay hội tụ đầy đủ tất cả các yếu tố thuận lợi cho sự tăng giá của vàng...

Greenland và Đan Mạch chống lại sức ép từ Mỹ trước thềm cuộc gặp quan trọng

Greenland và Đan Mạch chống lại sức ép từ Mỹ trước thềm cuộc gặp quan trọng

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen một lần nữa nhấn mạnh: "Greenland không phải để bán”...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 4/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 4/2025

Venezuela xuất khẩu dầu thô sang các quốc gia nào?

Thế giới

Venezuela xuất khẩu dầu thô sang các quốc gia nào?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 02-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 02-2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

LA Home kết nối thị trường miền Bắc - đón đầu hạ tầng khu Tây TP.HCM

Bất động sản

2

Lộ trình giúp doanh nghiệp đi từ tiêu chuẩn bền vững đến năng lực xuất khẩu xanh

Doanh nghiệp

3

Hàng loạt công ty bị phạt do vi phạm công bố thông tin trái phiếu

Doanh nghiệp niêm yết

4

Chứng khoán Mỹ mất điểm liền hai phiên, giá dầu giảm mạnh sau tín hiệu về Iran

Thế giới

5

VN-Index gặp thử thách, lực bắt đáy duy trì động lực tăng trưởng

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy