Nhộn nhịp các tour du lịch ngắm hoa anh đào tại Bắc Á
Tường Bách
12/03/2026, 09:47
Theo thông báo mới nhất từ cơ quan khí tượng Nhật Bản, hoa anh đào năm nay sẽ nở sớm hơn trung bình nhiều năm do nhiệt độ mùa xuân tăng. Tại Tokyo, thời điểm hoa bắt đầu nở được dự báo vào khoảng ngày 18 – 19/3...
Cơ quan Khí tượng Nhật Bản và trang Weathernews thường công
bố dự báo mùa hoa anh đào vào đầu năm, sau đó liên tục cập nhật dựa trên diễn
biến thời tiết, giúp khách du lịch có thể sắp xếp kế hoạch đến Nhật Bản ngắm hoa chính
xác nhất. Sau Tokyo, các thành phố phía nam như Kochi hay Fukuoka cũng sẽ bước
vào mùa hoa từ khoảng ngày 20/3.
Các khu vực lân cận như Nagoya và Shizuoka được dự báo có
hoa nở từ khoảng 19 – 20/3, trong khi Osaka và Kyoto – hai điểm đến du lịch nổi
tiếng – bắt đầu mùa hoa từ khoảng 24/3 và đạt đỉnh nở rộ vào cuối tháng 3. Ở
các vùng phía bắc Nhật Bản, mùa hoa đến muộn hơn. Thành phố Sendai dự kiến hoa
nở vào đầu tháng 4, còn Sapporo trên đảo Hokkaido có thể phải đến cuối tháng 4
mới bước vào mùa hoa anh đào…
Sự chênh lệch này tạo nên “làn sóng sakura” di chuyển dần từ
nam lên bắc, giúp du khách có thể theo dấu mùa hoa trong nhiều tuần. Năm anay,
thời điểm dự báo hoa nở được đẩy sớm hơn do tuần qua thời tiết tại Nhật Bản ấm
hơn, giúp nụ hoa phát triển.
Dự báo cho thấy tuần tới thời tiết quang đãng và
nhiều nắng, khiến nụ hoa phát triển nhanh. Thông thường, hoa anh đào nở rộ khoảng
7 – 10 ngày sau khi bắt đầu nở, vì vậy nhiều địa điểm nổi tiếng sẽ đạt đỉnh ngắm
hoa vào cuối tháng 3 đến đầu tháng 4.
Theo báo cáo của Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản
(JNTO), thị trường khách Việt Nam đến Nhật Bản tiếp tục duy trì đà tăng trong đầu
năm 2026, dù chưa bứt phá so với khu vực. Cụ thể, trong tháng 1/2026, lượng
khách Việt đạt khoảng 52.800 lượt, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng
trưởng này chủ yếu được thúc đẩy bởi việc mở rộng các đường bay thẳng cùng sức
hút của mùa du lịch mùa đông tại Nhật Bản.
Sang mùa hoa anh đào, thị trường du lịch Nhật Bản được dự
báo sẽ tăng tốc rõ rệt. Theo các doanh nghiệp, tour hoa anh đào thường nằm
trong nhóm “cháy chỗ sớm” do tính mùa vụ cao, thời gian ngắm hoa ngắn, khoảng
10 - 14 ngày, trong khi nhu cầu từ khách Việt ở mức lớn.
Năm 2026, xu hướng đặt
tour sớm tiếp tục gia tăng, trong bối cảnh đồng Yên suy yếu và các đường bay Việt
Nam – Nhật Bản được mở rộng. Điều này tạo điều kiện để các doanh nghiệp triển
khai nhiều chương trình khởi hành trong mùa xuân, đáp ứng nhu cầu tăng cao của
thị trường.
Trong khi đó, tại Hàn Quốc, hoa anh đào bắt đầu nở ở các
vùng phía Nam như Jeju vào khoảng nửa sau tháng 3. Sau đó lan đến các
vùng phía Bắc vào tuần đầu tiên của tháng 4. Khi những nụ hoa đầu tiên nở,
chúng đạt đỉnh điểm trong vòng một tuần.
Ở thủ đô Seoul, Cung điện Gyeongbokgung (3 – 10/4/2026), công
viên Yeouido Hangang (8 – 12/4/2026), hồ Seokchon, rừng Seoul và tháp
N Seoul mang đến những khung cảnh thành phố hòa quyện cùng sắc hoa tuyệt đẹp.
Còn ở Busan, đồi Dalmaji (28/3 – 4/4/2026), Công viên sinh thái
Samnak (27/3 – 5/4/2026) và suối Oncheoncheon (22 – 31/3/2026) kết
hợp vẻ đẹp ven biển với các con đường đi bộ ven sông cùng những tán cây hoa anh
đào rợp bóng mát.
Theo ghi nhận từ nhiều hãng lữ hành tại Việt Nam, lượng
khách đặt tour Nhật Bản,Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc)... mùa hoa anh đào năm nay
tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Nhiều doanh nghiệp cho biết các đoàn khởi
hành cuối tháng 3 đã đạt tỷ lệ lấp đầy 80 – 90%.
Các chương trình tour phổ biến tại Nhật Bản thường kéo dài 6
ngày 5 đêm với hành trình Osaka – Kyoto – Toyohashi – núi Phú Sĩ – Tokyo. Giá
tour trung bình khoảng 35 – 45 triệu đồng mỗi khách, tùy thời điểm và chất lượng
dịch vụ. Đặc biệt, các tour kết hợp trải nghiệm văn hóa như mặc kimono, tham
gia tiệc trà đạo hoặc picnic hanami (ngắm hoa dưới tán cây) đang được du khách trẻ
ưa chuộng.
Tại Hoàng Việt Travel, các dòng tour "hot" nhất
năm 2026 như ngắm hoa anh đào tại Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ liên tục trong tình
trạng "cháy chỗ". Điểm khác biệt của năm nay là sự xuất hiện của các
hành trình chuyên sâu, kết hợp trải nghiệm văn hóa bản địa. Đặc biệt, để đón đầu
sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, Hoàng Việt Travel cũng chính thức mở bán sớm
các tour xem World Cup 2026 tại Mỹ, kết hợp liên tuyến Đông - Tây Mỹ.
Tương tự, Đất Việt Tour giới thiệu chùm tour ngắm hoa
anh đào tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) và Trung Quốc với
giá hấp dẫn, mang đến nhiều lựa chọn cho du khách yêu thích hành trình
"săn" hoa xuân. Các hành trình Hàn Quốc mùa hoa anh đào được du khách
yêu thích có thể kể đến: Seoul – Nami – Everland 5 ngày 4 đêm, chỉ từ
14.990.000 đồng; Busan – Daegu – Seoul 6 ngày 5 đêm, chỉ từ 19.990.000 đồng…
Nền tảng trải nghiệm Klook mới đây cũng đã công bố Chỉ số Mức
độ Sẵn sàng Du lịch Mùa Xuân. Chỉ số này đóng vai trò như một đánh giá nhanh
theo mùa, là phần mở rộng của nghiên cứu thường niên Travel Pulse của Klook,
cung cấp cái nhìn thời gian thực về cách du khách chuẩn bị cho giai đoạn du lịch
cao điểm sắp tới.
Dựa trên khảo sát thu được từ 900 du khách ở 9 thị trường
Châu Á — Singapore, Malaysia, Philippines, Indonesia, Thái Lan, Việt Nam, Hồng
Kông, Đài Loan và Ấn Độ, Nhật Bản (78%) tiếp tục giữ vững vị trí là điểm đến du
lịch mùa xuân hàng đầu, tiếp theo là Hàn Quốc (52%) và Trung Quốc (42%).
Điều này phù hợp với kết quả nghiên cứu Travel Pulse 2026 của
Klook, cho thấy “các cảnh quan hoặc kỳ quan thiên nhiên có thời hạn/ngắn ngày”,
bao gồm cả mùa hoa nở, nằm trong số những trải nghiệm hàng đầu mà du khách mong
muốn theo đuổi trong năm 2026.
Dù vậy, năm nay, chính quyền thành phố Fujiyoshida, gần núi
Phú Sĩ, cho biết sẽ không tổ chức lễ hội hoa anh đào tại công viên Arakurayama
Sengen, do lo ngại du khách gây rối, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.
"Đằng
sau khung cảnh đẹp của núi Phú Sĩ và mùa hoa anh đào là sự đe dọa đến cuộc sống
yên bình của người dân. Để bảo vệ môi trường sống, chúng tôi quyết định không tổ
chức lễ hội đã diễn ra suốt 10 năm qua", ông Shigeru Horiuchi, Thị trưởng
thành phố Fujiyoshida, cho biết trong một tuyên bố.
Tuy nhiên, chính quyền thành phố cũng thừa nhận ngay cả khi
lễ hội hoa anh đào bị hủy bỏ, công viên Arakurayama Sengen, nơi có tầm nhìn nổi
tiếng hướng ra núi Phú Sĩ, vẫn có khả năng đón một lượng lớn khách vào mùa
xuân. Thành phố đang lên kế hoạch tăng cường lực lượng an ninh và nhân viên hướng
dẫn tại những khu vực đông đúc để kiểm soát trật tự và ngăn chặn các hành vi
thiếu ý thức.
