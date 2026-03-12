Thứ Năm, 12/03/2026

Trang chủ Du lịch

Tuyến tàu du lịch Huế – Đà Nẵng giảm giá vé, tăng ưu đãi dịp lễ 30/4

Nguyễn Thuấn

12/03/2026, 09:47

Tuyến tàu du lịch “Kết nối di sản miền Trung” giữa Huế và Đà Nẵng tiếp tục được ngành đường sắt đẩy mạnh khai thác với nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho du khách. Đặc biệt, trong dịp kỷ niệm 2 năm vận hành, giá vé được giảm mạnh để kích cầu du lịch...

Không chỉ mang đến hành trình ngắm cảnh đèo Hải Vân bằng tàu hỏa, đoàn tàu du lịch “Kết nối di sản miền Trung” còn tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm trên tàu.
Không chỉ mang đến hành trình ngắm cảnh đèo Hải Vân bằng tàu hỏa, đoàn tàu du lịch “Kết nối di sản miền Trung” còn tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm trên tàu.

Thông tin từ Công ty cổ phần Vận tải đường sắt cho biết, đơn vị đã mở bán vé tàu du lịch “Kết nối di sản miền Trung” chạy giữa Huế và Đà Nẵng nhằm phục vụ nhu cầu tham quan, du lịch của người dân và du khách trong dịp nghỉ lễ 30/4 sắp tới.

Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 2 năm đưa vào khai thác đoàn tàu (26/3/2024 – 26/3/2026), ngành đường sắt triển khai chương trình ưu đãi giá vé cho hành khách. Cụ thể, ngày 26/3/2026, hành khách đi tàu trong ngày sẽ được giảm 50% giá vé. Với các chuyến tàu chạy từ ngày 27/3 đến hết ngày 1/4/2026, hành khách được giảm 10% giá vé.

Đoàn tàu “Kết nối di sản miền Trung” được tổ chức nhằm phục vụ du khách di chuyển trong ngày giữa hai địa phương nổi tiếng về du lịch là Huế và Đà Nẵng. Thời gian hành trình khoảng 3 giờ, đưa du khách băng qua đèo Hải Vân – nơi được mệnh danh là “Thiên hạ đệ nhất hùng quan”.

Từ Huế, đoàn tàu đưa hành khách đến Đà Nẵng, địa phương sở hữu nhiều bãi biển đẹp, nổi bật với đường bờ biển được đánh giá là một trong những bãi biển hấp dẫn trên thế giới. Ở chiều ngược lại, hành khách xuất phát từ Đà Nẵng có thể đến Huế để khám phá không gian văn hóa, lịch sử của vùng đất Cố đô.

Hiện mỗi ngày có hai đôi tàu “Kết nối di sản miền Trung” hoạt động trên tuyến. Trong đó, đôi tàu HĐ1/HĐ2 chạy buổi sáng, đôi tàu HĐ3/HĐ4 chạy buổi chiều. Cụ thể, tại ga Huế, tàu HĐ1 khởi hành lúc 7 giờ 45 phút, đến ga Đà Nẵng lúc 10 giờ 35 phút; tàu HĐ3 khởi hành lúc 14 giờ 25 phút, đến lúc 17 giờ 40 phút.

Ở chiều ngược lại, từ ga Đà Nẵng, tàu HĐ2 khởi hành lúc 7 giờ 50 phút, đến ga Huế lúc 11 giờ 05 phút; tàu HĐ4 khởi hành lúc 15 giờ, đến lúc 17 giờ 45 phút. Giá vé chặng suốt được áp dụng đồng hạng 207.000 đồng/lượt đối với các chuyến tàu chạy trong tuần và 231.000 đồng/lượt vào các ngày cuối tuần.

Trên hành trình, hành khách có thể ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên đặc trưng của khu vực miền Trung với một bên là dãy Trường Sơn trùng điệp, một bên là biển xanh rộng lớn. Đáng chú ý, tàu sẽ dừng hơn 10 phút tại ga Lăng Cô – ga ven biển nổi tiếng – để du khách tham quan và chụp ảnh.

Ngoài trải nghiệm ngắm cảnh, hành khách còn có thể tham gia các hoạt động miễn phí trên toa sinh hoạt cộng đồng như đọc sách, nghe nhạc, xem biểu diễn nghệ thuật, đồng thời thưởng thức và mua sắm các đặc sản, thức quà đặc trưng của miền Trung ngay trên tàu.

du lịch Huế Đà Nẵng giá vé tàu du lịch tàu du lịch Kết nối di sản miền Trung ưu đãi giá vé tàu

