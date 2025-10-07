Album mới của Taylor Swift tạo tác động kinh tế “khủng”

Các sự kiện liên quan đến Taylor Swift luôn tạo ra tác động kinh tế đáng kể. Và album mới nhất của cô – "The Life of a Showgirl" – cũng không ngoại lệ...

Hàng nghìn người hâm mộ đã quyết định nghỉ làm vào thứ Sáu, khi album The Life of a Showgirl của Taylor Swift được phát hành lúc nửa đêm (theo giờ New York, Mỹ), để đón chờ khoảnh khắc ra mắt album.

Với những người hâm mộ cuồng nhiệt nhất của ngôi sao nhạc pop này, có vô số cách để tận hưởng ngày đặc biệt ấy — từ việc tham dự các bữa tiệc ra mắt album chính thức, các cửa hàng pop-up mang thương hiệu Taylor Swift với khu chụp ảnh chuyên nghiệp, cho đến những buổi tiệc nghe nhạc tự tổ chức tại nhà, nơi người hâm mộ có thể cùng nhau thưởng thức và ăn mừng.

Kênh tin tức 9 News Australia đã đưa tin trực tiếp từ một buổi nghe nhạc của Taylor Swift, nơi người hâm mộ khoác lên mình váy áo lấp lánh, quàng khăn lông vũ, nhưng lại che kín mặt vì “đáng lẽ họ đang phải ở chỗ làm”. Một phụ nữ thẳng thắn chia sẻ với máy quay rằng cô đã xin nghỉ nửa ngày chỉ để tham dự buổi tiệc mừng album mới của Taylor Swift.

Sức ảnh hưởng của Taylor Swift tác động đến nhiều lĩnh vực kinh tế khác nhau. Dù việc vắng mặt tại nơi làm việc có thể khiến doanh nghiệp chịu thiệt, chi tiêu tiêu dùng lại tăng mạnh. Một số cửa hàng Target Corp. trên toàn nước Mỹ thậm chí mở cửa đến quá nửa đêm để phục vụ nhu cầu mua album sớm nhất của người hâm mộ.

Target cũng phát hành độc quyền phiên bản vinyl đặc biệt của album The Life of a Showgirl với hai tông màu hồng phấn và vàng nhạt, cùng nhiều sản phẩm độc quyền khác từ Taylor Swift mà hãng mô tả là “món quà hoàn hảo cho mùa lễ hội”.

Với chủ đề hào nhoáng, đậm chất showbiz của album The Life of a Showgirl, người hâm mộ cũng đang phát cuồng vì phong cách thời trang được Taylor Swift thể hiện trong loạt ảnh bìa và hình ảnh quảng bá mới nhất của album.

Universal Music Group NV, đơn vị phân phối các ca khúc của Taylor Swift, cho biết nữ ca sĩ nằm trong nhóm nghệ sĩ có doanh thu hàng đầu của hãng năm 2024 và tiếp tục duy trì phong độ mạnh mẽ trong quý 2 năm nay.

Việc phát hành album mới cũng kéo theo làn sóng quảng bá rầm rộ. Spotify Technology SA đã tổ chức một sự kiện pop-up trải nghiệm kéo dài ba ngày tại New York trước thời điểm ra mắt album, với trang phục và đạo cụ lấy cảm hứng từ The Life of a Showgirl.

Một số hãng tin cho biết hàng trăm người đã xếp hàng dài quanh khu phố để được tham dự. Theo người phát ngôn của Spotify, sự kiện diễn ra từ trưa đến 9 giờ tối trong các ngày 30/9 đến 2/10, thu hút hơn 6.000 người tham dự.

Taylor Swift còn được sắp xếp xuất hiện trên 3 chương trình talk show lớn, trong đó có The Graham Norton Show tại Anh (vào thứ Sáu), cùng hai chương trình nổi tiếng của Mỹ là Jimmy Fallon và Seth Meyers vào tuần này.

Theo phân tích của Nomura Securities, tour lưu diễn “The Eras Tour” của Taylor Swift giai đoạn 2023 – 2024 đã tạo ra tổng chi tiêu tiêu dùng lên đến 5 tỷ USD tại Mỹ chỉ trong vòng 6 tháng, trong đó 2 tỷ USD đến từ doanh số bán lẻ — một minh chứng rõ ràng cho sức mạnh kinh tế của “hiệu ứng Taylor Swift”.

“Tôi tin rằng cuối tuần này sẽ có một dòng tiền đáng kể được chi ra trong nền kinh tế, đặc biệt là liên quan đến việc phát hành album The Life of a Showgirl và bộ phim chiếu trong sự kiện ra mắt chính thức,” bà Misty Heggeness, Phó Giáo sư tại Trường Chính sách công và Quản trị, Đại học Kansas, nhận định.

“Chúng ta có thể giả định rằng các doanh nghiệp nhỏ, nhà hàng, quán bar và nhiều địa điểm khác sẽ chứng kiến doanh thu tăng lên, bởi người hâm mộ ra ngoài tụ tập ăn mừng việc phát hành album,” bà nói thêm.

Bộ phim ca nhạc tương tác nhân dịp ra mắt album mang tên “The Official Release Party of a Showgirl” đã trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất tại các rạp chiếu ở Mỹ và Canada cuối tuần này. Bộ phim thu về 33 triệu USD tiền vé, chỉ thấp hơn một chút so với ước tính trung bình 35 triệu USD từ hãng theo dõi doanh thu phòng vé Boxoffice Pro.

Đây chính là bữa tiệc nghe nhạc phiên bản phòng chiếu phim của Taylor Swift, với những chia sẻ cá nhân từ chính nữ ca sĩ cùng các video ca nhạc có phần lời trong album mới The Life of a Showgirl.

Theo AMC - đơn vị phát hành chính thức của bộ phim, bộ phim đã thu thêm 13 triệu USD từ thị trường quốc tế, dù chỉ mới được công bố cách đây hai tuần và không có các suất chiếu sớm vào tối thứ Năm hay sáng thứ Sáu như thông lệ của nhiều phim khác.

Đây là bộ phim thứ hai của Taylor Swift được AMC phát hành. Trước đó, vào năm 2023, phim ca nhạc Taylor Swift: The Eras Tour của AMC đã thu về 261,7 triệu USD trên toàn cầu, trở thành phim hòa nhạc thành công nhất mọi thời đại. Bộ phim đó ra mắt với doanh thu mở màn ấn tượng 93,2 triệu USD tại Mỹ và Canada.