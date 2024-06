Tour diễn của Taylor Swift tại Anh có thể làm thay đổi dữ liệu lạm phát

Theo công ty du lịch cao cấp Embark Beyond, chương trình lưu diễn châu Âu của Taylor Swift đã thu hút lượng du khách Mỹ nhiều hơn gấp 5 lần so với Thế vận hội Paris. Nhiều người trong số đó thậm chí đã từng đi xem show của Taylor Swift tại Mỹ không chỉ một lần. Tác động của nhóm du khách này đặc biệt rõ ràng đối với lĩnh vực khách sạn và dịch vụ châu Âu.

Các khách sạn tại thành phố Warsaw có thể sẽ chứng kiến mức tăng giá kỷ lục trong suốt thời gian The Eras Tour "càn quét", với kỳ vọng mức tăng giá phòng là 154%. Tiếp theo là Stockholm có mức tăng giá phòng ước tính 119% và Liverpool ước tăng 115%. Tại Vienna (Italy), sự xuất hiện của danh ca Taylor Swift sẽ đẩy giá phòng tăng 88%, theo sau là Edinburgh (Scotland) với 84% và Hamburg (Đức) với 82%. Lyon (Pháp) sẽ có mức tăng giá phòng khách sạn tương đối ít hơn, ở ngưỡng 55%, tiếp theo là Zurich (Đức) 53% và Essen (Đức) 50%.

Lịch lưu diễn cúa Taylor Swift tại Anh và châu Âu hè này.

Các thành phố nhỏ hơn dự kiến sẽ có mức tăng giá phòng khách sạn cao hơn, vì hầu hết lý do du khách đến những thành phố này là để tham gia sự kiện hòa nhạc của Taylor Swift, dẫn đến tình trạng “cung không đủ cầu”. Trong khi đó, các khách sạn ở những thành phố du lịch lớn như Paris, London (Anh), Madrid (Tây Ban Nha), Lisbon (Bồ Đào Nha) và Amsterdam (Tây Ban Nha), những nơi thường xuyên tổ chức các sự kiện lớn, giá phòng khách sạn có thể chỉ tăng nhẹ. Giá tại Paris dự kiến sẽ tăng khoảng 5%, trong khi London sẽ tăng 9%, theo CNBC.

Hồi tháng 5, Taylor Swift có 4 đêm diễn tại sân khấu La Defense Arena ở Paris. Chỉ riêng đêm đầu tiên hơn 45.000 người tới xem show. Sau nước Pháp, các chặng dừng chân của chuyến lưu diễn này tại châu Âu lần lượt là Thụy Điển, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Anh, Ireland, Hà Lan, Thụy Sĩ, Ý, Đức, Ba Lan và Áo.

Tại Anh, theo nghiên cứu của ngân hàng Barclays, các fan của Taylor Swift trung bình chi khoảng 848 bảng Anh (1.080,1 USD) cho một gói du lịch, bao gồm vé hòa nhạc, chỗ ở, quần áo và chi phí đi lại. Ước tính sẽ có gần 1,2 triệu người hâm mộ tham gia buổi hòa nhạc của nữ ca sĩ ở Anh, với chi tiêu trung bình cao gấp 12 lần chi phí cho một chuyến tham quan kéo dài một đêm tại đây, ở mức 70 bảng Anh. Nhìn chung, các Swifties (tên gọi fan hâm mộ của Taylor Swift) dự kiến sẽ đóng góp cho nền kinh tế Anh thêm khoảng 997 triệu bảng Anh (1,3 tỷ USD.)

"Taylor Swift không chỉ là một biểu tượng âm nhạc, cô ấy còn là một động lực kinh tế. Có thể thấy rõ tầm ảnh hưởng và tác động tích cực mà những sự kiện này mang lại cho các nền kinh tế địa phương”, Giám đốc điều hành của Lighthouse, Sean Fitzpatrick nhận xét. Taylor sẽ tổ chức 15 show The Eras Tour tại Anh, bắt đầu từ ngày 7/6 đến 20/8. Chuyến lưu diễn hiện tại đã bắt đầu thúc đẩy giá cả cũng như chi tiêu của người tiêu dùng Anh và thách thức nỗ lực kiềm chế lạm phát của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE).

Ước tính sẽ có gần 1,2 triệu người hâm mộ tham gia buổi hòa nhạc của nữ ca sĩ ở Anh.

Như ngân hàng đầu tư TD Securities lưu ý, khi hàng trăm nghìn Swifties đổ xô đến London vào tháng 8 để trải nghiệm trực tiếp các chương trình biểu diễn đặc sắc, thì động lực kinh tế đó có thể khiến BoE trì hoãn việc cắt giảm lãi suất sắp tới. "Chúng tôi vẫn dự báo BOE giảm lãi trong cuộc họp tháng 8. Tuy nhiên, số liệu lạm phát sau đó có thể khiến giới chức giữ nguyên lãi suất trong tháng 9", các nhà phân tích tại TD Securities cho biết. BOE sẽ có 2 cuộc họp chính sách vào ngày 1/8 và 19/9. Lãi suất tại Anh hiện là 5,25% - cao nhất 16 năm.

Trong số 65 nhà kinh tế được Reuters thăm dò, 63 người tin rằng BoE sẽ cắt giảm vào tháng 8, trong khi các thị trường tài chính lại đặt cược vào tháng 9. Tuy nhiên, những buổi biểu diễn của Taylor Swift tại Anh Quốc trong tháng 8 chắc chắn sẽ có tác động và làm thay đổi những dữ liệu lạm phát quan trọng, đủ để khiến BoE phải suy nghĩ lại về dự định của mình. “Khi đó, việc giá khách sạn tăng đột biến sẽ là yếu tố đáng chú ý nhất, có khả năng bổ sung thêm 0,30 điểm phần trăm vào lạm phát dịch vụ và 0,15 điểm phần trăm vào lạm phát tổng thể”, chiến lược gia Lucas Krishan và James Rossiter nhấn mạnh.

Trước đó, hồi tháng 7/2023, quan chức Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đánh giá The Eras Tour đã thúc đẩy kinh tế các bang tại Mỹ, đặc biệt là nhà hàng và khách sạn. Đến tháng 3 năm nay, các nhà kinh tế học ước tính concert của nữ ca sĩ mang lại 350 - 500 triệu đôla Singapore (260 -371,9 triệu USD) cho kinh tế Singapore. Giới chức thủ đô Edinburgh (Scotland) cũng cho biết các buổi biểu diễn của Swift đầu tháng này giúp nền kinh tế địa phương có thêm 77 triệu bảng (98 triệu USD).

Đêm diễn thứ 100 trong khuôn khổ The Eras Tour đã diễn ra tại thành phố Liverpool, ngày 13/6 vừa qua. Là một cột mốc quan trọng, người hâm mộ hào hứng chờ đợi một thông báo bất ngờ đến từ Taylor tại đêm diễn này. Tuy nhiên, nữ ca sỹ chỉ đơn giản là xác nhận The Eras Tour sẽ chính thức kết thúc vào 23/11/2024 tại Toronto, Canada. Từng có nhiều tin đồn về việc Taylor Swift sẽ đưa show diễn một lần nữa trở lại châu Á vào năm 2025. Tuy nhiên với tuyên bố mới đây, khả năng này là bằng không.

Show tại Liverpool là đêm diễn thứ 100 của The Eras Tour.

Chia sẻ cảm xúc tại đêm diễn thứ 100, Taylor Swift cho hay: "Các bạn đã làm nhiều điều để có thể tham gia chuyến lưu diễn này. Các bạn lên kế hoạch, xem xét trang phục gì mang đến, rồi còn học thuộc lời bài hát nữa….Tôi đặc biệt muốn dành đêm diễn thứ 100 để suy nghĩ về những hy sinh mà người hâm mộ dành cho tôi, cùng sống trong khoảnh khắc này cùng nhau. Tôi thật sự rất biết ơn nỗ lực của mọi người để có thể tham dự các đêm diễn của The Eras Tour".

"Đây là lần đầu tiên tôi thừa nhận với bản thân rằng chuyến lưu diễn này sẽ kết thúc vào tháng 12 tới", cô nói trước khi hát bài All Too Well. Taylor Swift bắt đầu chuyến lưu diễn cháy vé của mình tại Arizona (Mỹ) vào ngày 17/3/2023. Đây trở thành chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất mọi thời đại sau khi vượt qua doanh thu 1 tỷ USD.